E3 2018 - PC Gaming Show prikazao velik broj igara, naravno s fokusom na PC

PC Gamer nam je i ove godine pripremio svoj PC Gaming Show u kojem detaljnije prikazuju igre koje su u planu za tu platformu. Kao i sve godine do sada voditelj je bio Sean "Day9" Plott kojemu je ovog puta s vođenjem pomogla i Frankie Ward. Za vrijeme prezentacije koja je trajala nešto više od sat i pol prikazano je više od trideset igara - neke smo vidjeli već na drugim prezentacijama, dok su druge po prvi puta najavljene ovdje. Kako najava ima puno, nećemo puno filozofirati, nego svaku kratko opisati.

Novi projekt tvoraca Goat Simulatora malo je ozbiljniji

Nakon kratkog uvoda, odmah se krenulo s najavom igara, a prva na redu bila je Satisfactory. Za razvoj je zaslužan Coffee Stain Studios koji je nekim igračima poznat po blesavoj igri Goat Simulator, no ovog puta su odlučili napraviti nešto ozbiljnije.

U Satisfactoryju ćete iz prvog lica graditi tvornice sami ili s drugim igračima, a igra izgleda kao spoj Infinifactoryja i Factoria koji je smješten u otvorenom svijetu. Razvojni tim kaže kako im je ovo najambiciozniji projekt do sada i na službenim stranicama su odgovorili na neka pitanja koja igrači možda imaju. Igra je trenutno u izradi za PC i nalazi se u alfa fazi razvoja, a kada će točno izaći tim još ne zna. Ako želite biti u toku možete ostavili svoju mail adresu čime ćete dobiti i šansu za sudjelovanje u alfa testiranju.

Postanite vozač taksija kroz Neo Cab

Razvojni tim Chance Agency predstavio je svoju prvu igru imena Neo Cab. U njoj se nalazite u ulozi djevojke imena Lina koja je jedna od rijetkih ljudi koji se još bave poslom vožnje putnika, budući da su ljude u tome zamijenili samovozeći automobili.

Igra spaja simulaciju i interakciju s likovima u futurističko-distopijskom gradu Los Ojos, a morate paziti da zaradite dovoljno novaca za život, da se ne premorite i da vas putnici dobro ocjenjuju. Tim kaže kako je velik naglasak stavljen na važnost vaših odluka u priči i emocije. Neo Cab je u izradi za PC i prodavat će se na servisima Steam i itch.io, a datum izlaska kaže "uskoro". Sve ostale detalje možete pronaći ovdje.

Prva Battle Royale igra koja se spomenula je Mavericks: Proving Grounds

Nigdje bez Battle Royalea, pogotovo na PC-u. Po čemu se ova razlikuje od konkurencije? Po tome što je razvojni tim Automaton Games zamislio da se 400 igrača odjednom, sami ili u grupama, a kako bi to trebalo izgledati prikazali su nam danas prvi put.

Razvojni tim planira zatvoreno beta testiranje u kolovozu, a svi koji žele šansu za sudjelovanje moraju se registrirati na službenim stranicama. Early Access verzija igre izaći će krajem godine, pa kad procijene da su stvari dovoljno stabilne, rekli su da u planu imaju mod za 1000 igrača koji će se boriti na mapi veličine 16x16 kilometara. Ovaj mod je zamišljen za grupe od pet igrača, a vidjet ćemo hoće li im izvedba biti dobra.

Popularan mod za Skyrim, The Forgotten City, postaje igra

The Forgotten City je mod za Skyrim kojem službeni opis glasi ovako: "The Forgotten City je prvi mod u povijesti koji je osvojio Writers' Guild nagradu za svoju priču. Radi se o odlično prihvaćenoj ekspanziji koja nudi jedinstveno iskustvo u trajanju od 6 do 8 sati - istražujete umorstvo unutar drevnog podzemnog grada. Morate ga razriješiti koristeći svoj razum i mogućnost putovanja kroz vrijeme. Mod ima mračnu, nelinearnu priču u kojoj ispitujete osumnjičenike, istražujete grad i njegove mnoge tajne te razrješavate razne moralne dileme. Čeka vas nekoliko krajeva, orkestralna glazba i dijalozi za koje su zaslužni profesionalni glumci."

Mod je preuzet više od 1,6 milijuna puta, a kao što je najavljeno za vrijeme prezentacije, igra će sada izaći zasebno.

Razvojni tim Modern Storyteller nije promijenio naziv igre, kao što će ostaviti sve elemente koji su se igračima dopali u originalu. Ipak, The Forgotten City će biti prebačen u Unreal Engine, imati redizajnirane likove i dorađene dijaloge, nove zaplete i krajeve, borbu i mogućnost penjanja po zidovima, novu glazbu te glumce koji će posuditi svoje glasove i tijela za motion capture. Igra bi trebala izaći tijekom iduće godine, pa ako vas zanima možete proučiti službene stranice.

Star Control: Origins nakon par godina dobio novi prikaz

Prije dvije godine razvojni tim Stardock najavio je igru Star Control: Origins. Igra spaja sci-fi, otvoreni svijet i akcijski RPG, što je veliki odmah od njihovih tipičnih strateških igara.

Tim obećava kako ćete rješavati misteriozne questove i misije, istraživati sami ili u multiplayeru i za kraj, naravno, spasiti čitav svemir. Ako vam to zvuči privlačno, igra izlazi 20. rujna i bit će dostupna na Steamu, GOG-u i Stardockovim stranicama po cijeni od 35 eura. Već kad smo spomenuli njihove stranice, možete ih posjetiti ako vam treba više informacija.

Najavljeni novi sadržaji za Hunt: Showdown

Malo drugačija Battle Royale igra koja ima PvE elemente, kao i elemente horora, dostupna je od kraja ove veljače putem Early Accessa. Nova Crytekova igra solidno je prihvaćena, a Crytek je iskoristio PC Gaming Show za najavu novih sadržaja.

Razvojni tim nije rekao kada će točno ova nadogradnja biti dostupna, ali možete je očekivati tijekom ljeta. Ako želite zaigrati igru, možete je kupiti na Steamu, a ako vam prije trošenja novaca želite saznati nešto više, zaputite se ovdje.

The Sinking City dobio jezivi trailer

Avantura inspirirana svjetovima koje je zamislio Lovecraft, The Sinking City, u izradi je već nekoliko godina. Razvojni tim Frogwares, koji je do sada radio na serijalu Sherlock Holmes, neće se daleko vremenski odmaknuti budući da se radnja nove igre odvija u 1920. godini.

Lokacija je ipak malo drugačija, jer se radi o Americi i ovog će puta imati otvoren svijet. Razvojni tim posebno naglašava otvoren sustav istraživanja ili u prijevodu, tražit ćete tragove sami, bez oznaka ili listi. The Sinking City također ima razne beštije, a iako naglasak nije na borbi, morat ćete se braniti. Datum izlaska još uvijek nije određen, ali nešto malo više informacija nalazi se na službenim stranicama.

Nova velika nadogradnja za Warframe zove se The Sacrifice

Veoma popularna free-to-play akcijska igra Warframe od svojeg je izlaska krajem ožujka 2013. godine doživjela brojne promjene. U posljednjih godinu dana, velik broj igrača joj je dao drugu šansu, upravo zbog dobrog smjera u kojem je razvojni tim Digital Extremes odveo igru. Još jedna, velika nadogradnja imena The Sacrifice trebala bi izaći uskoro, a evo kako izgleda.

Ona će proširiti priču za koju se zasad zna da uključuje lika zvanog Ballas koji je jedan od tvoraca Warframe oklopa. Razvojni tim ne želi previše otkrivati prije Tennocon konferencije koja će se održati početkom srpnja, pa ako igrate ovu igru, barem nećete još dugo morati čekati za nove detalje. Ako želite zaigrati Warframe, to možete napraviti besplatno na PC-u, Xboxu One i PlayStationu 4, a što vas sve čeka u tom svijetu piše ovdje.

Neke igre iz serijala Yakuza stižu na PC

Svojih par minuta dobila je i SEGA koja je najavila nekoliko stvari. Prva je da hitovi koji su do sada bili ekskluzivni za PlayStation 4, Yakuza 0 i Yakuza Kiwami, dobivaju svoje PC portove.

Yakuza 0 izlazi već 1. kolovoza, pa ako želite premlaćivati članove bandi u 80-tim godinama prošlog stoljeća u Japanu, to će vas zadovoljstvo koštati 17,99 eura. Predbilježbe su na Steamu otvorene već sad, a izdavač obećava podršku za 4K rezoluciju i otključan broj sličica u sekundi.

Osim te dvije igre, stiže i Valkyria Chronicles 4, Shenmues I & II te Shining Resonance Refrain. SEGA je tu kratku montažu nazvala "Najbolje iz Japana na PC-u", pa ako ste htjeli te igre imati na svojim računalima, uskoro ćete i moći.

Kooperativna pucačina Killing Floor 2 dobiva ljetnu nadogradnju

Svi oni koji preživljavaju napade raznih beštija u Killing Floor 2 mogu se veseliti novim sadržajima. Summer Sideshow: Treacherous Skies ime je nadogradnje koja će ubaciti dvije mape: Airship na kojoj je radio Tripwire Interactive i Endless Lockdown za koju je zaslužna zajednica igrača.U pripremi je i novi DLC u obliku lika Mrs. Foster i nekoliko drugih novosti.

Najveća je promjena to što možete nadograditi svoje oružje i ostaviti ga za kasnije valove. Tim je pripremio i sustav zvan Prestige te četiri nova oružja, jedno za svaku klasu - M99 AMR Sniper Rifle, Static Strikers, Doomstick i Goreshiv Survivalist Knife. Nadogradnja bi trebala biti dostupna od danas i to besplatno, a sve što vas zanima o igri tim će vam pojasniti na službenim stranicama.

Maneater je igra u kojoj ćete, logično, jesti ljude

Ako ste ikad htjeli igrati kao opaki morski pas i jesti sve što se nađe ispred vas, razvojni tim Blindside Interactive će vam to omogućiti kroz svoju igru Maneater. Svoj prvi projekt opisuju kao akcijski RPG za jednog igrača smješten u nemilosrdnim vodama Golfskog zaljeva. Borite se za opstanak u otvorenom oceanu, a što dublje idete, to vas veće opasnosti čekaju. Posebnost ove igre je da evoluirate proždiranjem plijena, a na jelovniku se nalazi sve.

Izdavačke dužnosti preuzeo je Tripwire Interactive, a na stranicama na Steamu stoji kako igra izlazi uskoro. Ako imate neka pitanja, odgovore ćete pronaći na službenim stranicama. Maneater izlazi samo za PC.

U prodaji akcijska horor igra Overwhelm

Prva pikselasta igra koja se pojavila za vrijeme konferencije bila je Overwhelm. Na njoj je radio jedan čovjek, imena Ruari O'Sullivan, i radi se o "akcijskom horor svijetu u kojem vaši neprijatelji dobivaju power-upove, a vi ne".

Čim su je najavili, igra je postala dostupna putem Steama i servisa itch.io, pa ako ste zainteresirani možete je na obje platforme kupiti po cijeni od 6,55 eura, odnosno 8 američkih dolara.

Jurassic World Evolution uoči izlaska dobio novi trailer

Od danas svi igrači koji vole dinosaure, simulacije i strategije mogu kreirati svoju verziju Jurskog parka. Razvojni tim Frontier Developments, poznat po radu na Elite Dangerous i Planet Coaster, izdao je Jurassic World Evolution kojeg je opisao ovako: "Stvorite dinosaure koji misle, osjećaju i inteligentno reagiraju na svoju okolinu i suočite se s opasnostima koje prijete od špijunaže, bijega i razarajućih tropskih oluja u nesigurnom svijetu u kojem život uvijek pronađe svoj put.

Jurassic World evolution je dobio solidne ocjene od kritičara i igrači na Steamu su zasad zadovoljni (83 posto pozitivnih ocjena od gotovo 700 recenzija), pa ako ste zainteresirani s dinosaurima se možete družiti na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Detalje ćete pronaći ovdje.

Stormland je ime nove igre za Oclulus

Insomniac Games u suradnji s Oculusom radi na novoj igri koju su nazvali Stormland. Nalazite se u ulozi androida kojemu je "The Tempest" razorio tijelo. Igrači moraju proći kroz lokacije koje se stalno mijenjaju kako bi pronašli dijelove kojima se mogu nadograditi i kako bi mogli spasiti svoje prijatelje. Razvojni tim kaže da igrači imaju potpunu slobodu kretanja i mogu se igrati sami ili istraživati svijet s prijateljima.

Ako imate Oculus i ova vas igra zanima, moći ćete je zaigrati tijekom 2019. godine, a do tada možete pratiti službene stranice kako biste bili u toku.

Avantura Night Call vodi vas u Pariz

Još jedna igra u kojoj ste taksist zove se Night Call. Vozit ćete ulicama Pariza i tražiti putnike, a usput ćete prikupljati informacije o umorstvima koja su povezana i koja već neko vrijeme muče taj grad.

"Želite saznati više jer su žrtve klijenti kompanije za koju radite i zato što ste vi posljednja osoba koju je najnovija žrtva vidjela. Počinjete istragu s jedinom prednošću koju imate: dok sjede na stražnjem sjedalu, ljudi pričaju s vama, otvaraju vam se i dijele svoje tajne. Slušajte svoje putnike, prikupljajte dokaze i zaustavite ubojicu." Night Call je u izradi za PC i mobilne uređaje, a trebala bi izaći početkom iduće godine. Ako vam se sviđa što ste vidjeli, možete je dodati na popis želja na Steamu.

Sable je futuristička igra o istraživanju

"Krenite na veoma osobno putovanje na vanzemaljskom svijetu kao mlada Sable, istražujući drevne monumente, razrušenu arhitekturu i letjelice koje su pale iz kozmosa te istovremeno naučite nešto o povijesti njegovih stanovnika i pronađite svoje mjesto u svijetu", kaže razvojni tim Shedworks.

Na prvu, igra podsjeća na PS4 hit Journey, a na njoj radi mali tim od šest ljudi. Na službenim stranicama možete pronaći gifove i kratak opis, a zasad se samo spominje iduća godina kao okvirni datum izlaska. Platforme se također nisu spominjala, ali kako je igra najavljena za vrijeme ove konferencije, možemo je svakako očekivati na računalima.

Star Citizen je još uvijek u alfa fazi razvoja

Nedavno je Roberts Space Industries, razvojni tim zaslužan za veoma ambicioznu sci-fi igru Star Citizen, objavio kako možete većinu brodova osigurati ako kupite paket za 27 tisuća američkih dolara. Sada smo dobili najavu za verziju Alpha 3.2.

Nadogradnja stiže uskoro, a hoće li konačna verzija igre ikad stići, ne znamo. Znamo da je od najave igre 2011. godine razvojni tim prikupio ogromne svote novaca i da je prvi plan bio izdati je do 2014. godine. Četiri godine nakon nismo mnogo bliže, ali barem ima nekih pomaka. Sve vijesti i informacije o igri možete proučiti ovdje.

Genesis Alpha One spaja nekoliko žanrova

Prvi pošteni prikaz dobila je igra Genesis Alpha One na kojoj surađuju Radiation Blue i Team 17. Igra spaja rogue-like, pucačinu, izgradnju baze i survival elemente u znanstveno-fantastičnom okruženju, a evo kako to izgleda u pokretu:

Svakako izgleda obećavajuće, pa se nadamo da će biti zanimljivo za igrati. Uz trailer je stigao i datum izlaska koji glasi 4. rujna, a igra će biti dostupna za PC, Xbox One i PlayStation 4. Tim je pripremio stranice na Steamu, tako da igru već sada možete dodati na popis želja i biti u toku.

Just Cause 4 dobio još jedan prikaz

Novi svijet u kojem će Rico Rodriguez izvoditi svakakve akrobacije vidjeli smo već na nekoliko drugih konferencija, a još jedan prikaz dobili smo za vrijeme PC Gaming Showa. Ovdje se razvojni tim Avalanche usmjerio na engine kojeg igra koristi.

Tim je za novu igru pripremio četiri okruženja, a svako od njih imat će svoje vremenske uvjete. Možete očekivati mećave, pustinjske oluje, tornada i druge (ne)prilike što će samo povećati već kaotičan svijet Just Causea. Igra je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One i izlazi 4. prosinca ove godine. Službene stranice kriju više informacija.

Prikazan gameplay za Overkill's The Walking Dead

Nakon što je Overkill svakog lika u ovoj kooperativnoj pucačini posebno i pomalo najavljivao, napokon smo dobili mogućnost vidjeti kako ta igra u Kirkmanovom svijetu izgleda u akciji.

Igra preuzima formulu Left 4 Deada, pa tako igrate s još tri igrača i prolazite kroz razne misije. Svaki lik ima svoje posebne vještine, ulogu u timu, priču i stil igranja, a jako je velik naglasak stavljen na suradnju i balasiranje ekipe kako bi uspješno izašli iz Washingtona živi. Na kraju trailera smo dobili i datum izlaska koji glasi 8. studenog za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Informacije o likovima i svijetu pronaći ćete ovdje.

Telltale's The Walking Dead: The Final Season izlazi uskoro

Završetak priče mlade Clementine započinje ovog kolovoza kada će Telltale izdati prvu od četiri epizode u posljednjoj sezoni ove avanture. Za finale je tim pripremio neke novosti koje možete vidjeti u sljedećem traileru.

Clementine će ovog puta imati više slobode u borbi koja neće biti vezana isključivo uz QTE, tim je uljepšao igru, animacije su bolje, dok su odluke koje morate donositi još uvijek teške. Prva epizoda bit će dostupna od 14. kolovoza za PC, Xbox One i PlayStation 4, a predbilježbe je moguće odraditi već sada.

Survival igra Don't Starve dobiva još jednu ekspanziju

Klei Entertainment nastavlja s dodavanjem sadržaja u svoju hardcore survival igru Don't Starve. Nova ekspanzija se zove Hamlet i evo kako izgleda.

"U Don't Starve: hamlet, Wilson otkriva izgubljeni grad u kojem žive aristokratski Pigmeni. Upoznajte se opet s gradskim životom kroz trgovine, kuće, nove iteme i okruženja ili zakoračite u svinjske drevne ruševine i pokušajte sakupiti razna blaga koja se kriju u ovoj ekspanziji za jednog igrača". Više informacija je Klei napisao na stranicama na Steamu, a ekspanzija izlazi u prosincu.

Noita je igra u kojoj možete umrijeti na mnogo načina

Nolla Games je prošle godine predstavio svoju igru Noita u kojoj igrati kao čarobnjak koji istražuje proceduralno generirani svijet. Tim igru još opisuje kao akcijski rogue-lite u kojemu je svaki piksel fizički simuliran.

Igra vam omogućuje da se borite, istražujete, otapate, zapalite, zamrznete ili isparite sve što se nalazi ispred vas, a posebnost je još što možete sami napraviti svoje spellove. Noita je zbog svega toga prilično teška igra, pa kako bi sve izbalansirali pošteno igra će najprije biti dostupna u Early Accessu. Zasad je u izradi samo verzija za PC, a tim će objaviti datum izlaska kad budu spremni.

Two Point Hospital izgleda odlično

Pri kraju konferencije na pozornici su se pojavili bivši članovi razvojnog tima Bullfrog koji sada rade na spiritualnom nastavku na Theme Hospital. Nova igra zove se Two Point Hospital i donosi sve apsurdne bolesti i lijekove za njih koji su bili prisutni u originalu.

Svi oni koji su prije dvadeset godina uživali u vođenju svoje bolnice, moći će to napraviti opet, a novim će igračima pokazati zašto su mnogi voljeli tu igru. Two Point Hospital još nema datum izlaska, ali bi trebao izaći do kraja godine za PC. Sve što je tim do sada objavio nalazi se na službenim stranicama.

Ooblets će imati ples

Veoma sladak spoj farmerskog života i prikupljanja raznih bića zvan Ooblets je odmah nakon najave zaintrigirao igrače, a u međuvremenu je mali razvojni tim Glumberland nabavio izdavača u obliku Double Finea. Igra je dobila ime po bićima zvanim Ooblets koje ćete skupljati, a borit će se kroz ples.

Ako volite šarenilo i opuštajuća iskustva, ova igra će vam to sigurno i pružiti, a trebali bi je se dočepati krajem 2018. godine. Svi koji žele saznati nešto više o tom svijetu mogu to napraviti ovdje i ako želite možete je dodatni na popis želja na Steamu.

Ubisoft je najavio Anno 1800

Iako je Ubisoft svoju konferenciju odradio sinoć, sačuvali su prikaz nove igre u strateškom serijalu Anno za ovu konferenciju. Igra je najavljena prošle godine za vrijeme sajma Gamescom i po prvi puta nakon 2009. godine vraća se u prošlost.

Ubisoft BlueByte priprema priču koju ćete moći pratiti, sandbox mode kojeg ćete moći podešavati po želji i multiplayer funkcionalnosti. Igra nema konkretan datum izlaska, ali bi trebala izaći do kraja ove godine za PC. Sve detalje možete pronaći na službenim stranicama.

Rapture Rejects izgleda skroz blesavo

Battle Royale igra temeljena na likovima i popularnog online stripa Cyanide & Happiness definitivno nije najava koju smo očekivali, ali smo je svejedno dobili. Izdavač je TinyBuild i igru su opisali kao spoj Fortnitea i Don't Starve.

Ime igre je Rapture Rejects, akcija se odvija iz 2D izometrijske perspektive, a priča koju je tim pripremio glasi ovako: bog je popio previše alkohola i zabunom je teleportirao najveći ljudski ološ u raj. Ako vam to zvuči privlačno, već sada se možete registrirati za sudjelovanje u alfa testiranju, a na službenim stranicama ćete pronaći i više detalja.

Posljednja igra koju smo mogli vidjeti bila je Hitman 2

IO Interactive je prošlog tjedna najavio novu igru u serijalu Hitman koju će umjesto Square Enixa ovog puta izdati Warner Bros. Za razliku od prethodnika, Hitman 2 neće biti epizodičan, nego će dobili nekoliko ekspanzija, a za vrijeme ove konferencije dobili smo prikaz Miamija.

Hitman 2 će također po prvi put u serijalu imati kooperativni mod, a tim je pripremio i dodatne mogućnosti za uklanjanje svojih meta koje će veseliti ljubitelje serijala. Hitman 2 će izaći 13. studenog za PC, PlayStation 4 i Xbox One, dok svi zainteresirani mogu već sada odraditi predbilježbe na službenim stranicama i dobiti pristup spomenutom kooperativnom modu zvanom Sniper Assassin.