E3 2018 - Sony održao malo drugačiju konferenciju

Već je nekoliko godina poznato da se na sajmu E3 čeka Sonyjeva konferencija i način na koji će oduševiti igrače. Ove je godine Microsoft morao dokazati da im može konkurirati, no plavi tabor već jako dugo ima dovoljno ekskluziva, onih pravih, zbog kojih se njihove konzole kupuju. Nije neobično da su i ove godine nastavili u tom smjeru, pa su najavili ono što su mnogi očekivali i pokoju igru više. Krenimo.

The Last of Us Part II izgleda brutalnije nego original

Sony je nakon glazbene točke odlučio otvoriti svoj E3 s Naughty Dogovom igrom The Last of Us Part II. Trailer je krenuo u šarenom i veselom tonu, da bi sekundu nakon toga Ellie probola nekog nožem glavu.

Iako za vrijeme same konferencije nije ništa rečeno, na PlayStationovom blogu su osvanule informacije za ovu, kao i ostale tri velike igre na koje se Sony usmjerio. Evo što je redatelj Neil Druckman rekao o igri: "U The Last of Us Part II Ellie ima 19 godina i našla je nešto mira i normalnosti u Jacksonu. Imala je priliku postati tinejdžer i izgraditi trajne odnose. Kada taj mir poremeti nasilan čin, Ellie kreće u brutalan osvetnički pohod i jedno što je gura naprijed je želja za kažnjavanjem svih koji su naškodili, što je dovodi do samih granica izdržljivosti."

Druckman je također rekao kako je tim u potpunosti promijenio engine, razvio nove borbene mehanike i novi sustav šuljanja te poboljšao animaciju kako bi u potpunosti prikazali očaj, snalažljivost i jedinstvenu brzinu koje Ellie ima. Više detalja planiraju objaviti za vrijeme samog sajma kroz intervjue i prezentacije, pa će možda do kraja E3-ja reći okvirni datum izlaska.

Još jedna krvava igra je Ghost of Tsushima

Nakon krvi dobili smo još malo krvi. Nova igra iza koje stoji razvojni tim Sucker Punch (serijal Infamous i Sly Cooper) zove se Ghost of Tsushima i na prvi pogled malo podsjeća na Witchera 3. Ipak, radnja ove igre odvija se u Japanu u krajem 13. stoljeća za vrijeme invazije Mongola, a evo kako izgleda.

Kao i prethodna igra, i ova izgleda izuzetno impresivno, od animacija do okoliša, a i borba izgleda kao da bi mogla biti veoma zanimljiva. Službeni blog kaže sljedeće: "Pričamo orignalnu priču smještenu u feudalnom Japanu - u vrijeme rata, kaosa i nasilnih promjena. Vi igrate kao Jin Sakai, moćan samuraj ratnik čije su avanture inspirirane japanskom poviješću i ikoničnoj tradiciji samurajskih filmova što nam omogućuje stvaranje predivne priče o osveti, jačanju i nadi. Što vam više od toga treba?"

Poznato je da će Ghost of Tsushima imati otvoreni svijet, brdo akcije i napetu priču, a hoće li uz to imati i RPG elemente još se ne zna. kao ni za prošlu igru, ni za ovu nema spomena o datumu izlaska, a ne možemo vas ni uputiti na službene stranice.

Remedy je kratko predstavio svoj novi projekt

Par minuta Sonyjeve konferencije bilo je posvećeno novom projektu razvojnog tima koji je poznat po igrama kao što su Alan Wake, Max Payne i Quantum Break. Već kad smo spomenuli ovu zadnju, Control podsjeća na nju i u pokretu izgleda ovako.

Razvojni tim je opisuje kao "nadnaravnu akcijsku avanturu iz trećeg lica" u kojoj igrate kao Jesse Fadens. Radnja se fokusira na njenu priču i potragu za odgovorima dok preuzima ulogu Directora. "Svijet Controla ima svoju priču, kao i saveznici koje će Jesse susresti za vrijeme svojih avantura. Sporedne misije i tajne nalaze se svuda. Jesse surađuje s drugim agentima Bureaua, dešifrira kriptične šifre i otkriva neobične eksperimente Bureaua."

Control izgleda veoma zanimljivo i nadamo se da ćemo uskoro saznati više o glavnoj junakinji i fantastičnom svijetu u kojem se nalazi, ali barem znamo kako će igra izaći iduće godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Ako ste zainteresirani, možete posjetiti službene stranice.

Resident Evil 2 dobiva remake

Nakon kratke pauze od krvi, dobili smo još malo krvi. Capcom je odlučio napraviti potpuni remake za horor igru Resident Evil 2, pa ako ste ljubitelj originala ili samo volite taj žanr, čeka vas prava poslastica.

Nova verzija igre koristit će RE Engine zbog kojeg ćete moći uživati u krvavim detaljima. Dorađen je i zvuk, kamera je prebačena iza ramena i kontrole su prilagođene modernim sustavima. Leon Kennedy i Claire Redfield će još jednom pokušati preživjeti među hodajućim mrtvacima u Raccoon Cityju, a u njihove cipele ćete ući 25. siječnja 2019. godine na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Više informacije je izdavač objavio na svojim stranicama.

Death Stranding i dalje izgleda veoma bizarno

Od same najave novog Kojiminog projekta Death Stranding nikome nije ništa baš pretjerano jasno. Znamo da glavnog lika glumi Norman Reedus, da Guillermo del Toro ima veze s igrom i da iz nekog razloga glavni junak u utrobi ima fetus. Nakon novog trailera stvari nam nisu pretjerano jasnije, osim što možda možemo zaključiti da je čovjek nekakav poštar.

Kojima je na PlayStationovom blogu pričao o povijesti trailera i glumcima koje je odabrao, a zahvaljujući novom prikazu znamo da se postavi pridružuju Lea Seydeux i Lindsey Wagner. Što je Death Stranding? Pojma nemamo, ali se čini da ćemo u igri puno hodati. Ako želite biti u toku sa svim novostima, pratite ili Twitter ili Facebook profile vezane uz igru.

Najavljen nastavak na odlični RPG Nioh

Budući da je prvi Nioh izašao u veljači prošle godine, ova je najava bila pomalo iznenađujuća. Team Ninja je veoma kratkim trailerom predstavio Nioh 2.

Osim da postoji, ne znamo apsolutno ništa, a nemamo vas ni na koje službene stranice uputiti. Original je najprije izašao kao ekskluziva za PlayStation 4, a nakon osam mjeseci Koei Tecmo je izdao PC port. Više detalja bi trebali dobiti za vrijeme sajma, pa ako se to dogodi, prenijet ćemo vam ono što saznamo.

Marvel's Spider-Man bila je posljednja igra koju je Sony prikazao

Insomniac Games već neko vrijeme radi na novoj Spider-Man igri, a od samih početaka izgleda veoma zabavno. Sada nam je Sony pripremio konkretnu demonstraciju vještina ovog super junaka, kao i neprijatelje koji će mu zagorčavati život.

Borba podsjeća na igre iz serijala Batman Arkham, osim što naravno uživate u sposobnostima koje ima ovaj mladi junak. Uz demonstraciju akcije, prikazano je i veoma brzo i akrobatsko kretanje gradom u pravom stilu Spider-Mana, pa se fanovi imaju čemu veseliti. Ova igra izlazi ekskluzivno za PlayStation 4, a poznat nam je datum izlaska koji glasi 7. rujna.

Svi zainteresirani igrači mogu već sada odraditi predbilježbe i osigurati si Spidey Suit Pack, Spider-Drone, nekoliko skill pointsa koje možete odmah iskoristiti uz temu i avatar za PS4. Sve druge informacije pronaći ćete ovdje.

Količinski skromno, ali većini fanova dovoljno

Ekipa iz Sonyja je prije sajma rekla kako će ove godine pripremiti drugačiju konferenciju. Rekli su da će se usmjeriti na svoje četiri velike ekskluzive, a to su i napravili. Osim toga su ubacili tu i tamo koju drugu igru. Nismo spomenuli još jedan Kingdom Hearts III trailer i neobičnu VR igru smještenu u svijetu Rick & Mortyja, a uz to su imali nekoliko glazbenih izvedbi i zamolili publiku da se nakon prikaza The Last of Us Part II prebace u drugu halu. Sve ostale igre koje će izaći za njihovu konzolu sačuvali su za sam sajam, a evo kako izgleda raspored:

Prezentacije za sve te igre možete pratiti na ovim stranicama, a ako sami želite pogledati konferenciju koja se održala jutros u 3 sata, možete to napraviti u nastavku.