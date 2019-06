EA započeo E3 bez velikih iznenađenja, držali su se najavljenog programa

Proteklih nekoliko godina EA održava svoju konferenciju van samog sajma E3 i prije svih ostalih izdavača. Ove godine su to opet odlučili napraviti, ali su preskočili klasičnu konferenciju u kojoj u roku od sat vremena ispričaju sve što imaju. Umjesto toga su svakoj igri o kojoj su htjeli pričati posvetili pola sata, a budući da su nam raspored dali unaprijed, njega su se odlučili i pridržavati. Možda čuvaju koju drugu najavu za neku od drugih prezentacija, a to ćemo saznati u narednih nekoliko dana. Do tada možemo popričati o onome što su nam odlučili pokazati.

Star Wars Jedi: Fallen Order dobio datum izlaska

Prva igra o kojoj se pričalo bio je Respawnov novi projekt o kojem smo prvi put nešto saznali za vrijeme prošlogodišnjeg sajma E3. Prezentaciju za Star Wars Jedi: Fallen Order odradili su osnivač studija Vince Zampella i redatelj Stig Asmussen, a odmah su nam rekli da se radi o single player akcijskoj avanturi u kojoj ćemo igrati kao Jedi Kal kojeg na putovanju prati njegov robot s raznim vještinama.

Službeni opis poslova u igri izgleda ovako: "Igrači će koristiti svoj Jedi trening i stvarati razne kombinacije za borbu prsa o prsa uz inovativni borbeni sustav s Lightsaberom i Force vještinama. Igrači će također moći koristiti razne platformerske vještine za nadmudrivanje protivnika i rješavanje zagonetki u avanturi koja će se odvijati diljem cijele galaksije".

Ekipa nam je odlučila prikazati nešto manje od 15 minuta gameplayja bez prekida, pa evo kako to izgleda:

Na kraju smo dobili i datum izlaska, pa će svi zainteresirani igrači moći zaigrati novu Jedi igru 15. studenog ove godine, a EA je već otvorio predbilježbe. Izdavač je pripremio dvije verzije, osnovnu po cijeni od 60 eura i Deluxe koja za 10 eura više uključuje Director's Cut dodatne sadržaje, kao i neke kozmetičke dodatke. Ako ste zainteresirani, igru možete nabaviti za PC putem Origina, dok se verzije za PlayStation 4 i Xbox One nalaze u odgovarajućim trgovinama. Igra izgleda kao da ima potencijala, a vidjet ćemo kakav će konačan proizvod biti.

Objavljeni planovi za Apex Legends

Sljedećih pola sata dobio je Respawnov battle royale hit Apex Legends čija je popularnost u zadnje vrijeme prilično opala. Za početak smo dobili podsjetnik o eventu imena Legendary Hunt koji se odvija za kraj prve sezone. Do 18. lipnja igrači mogu odrađivati razne izazove i prikupiti brojne kozmetičke dodatke, a osim toga se od 7. do 10. lipnja odvija prvi Double XP vikend.

Zatim smo dobili detalje o drugoj sezoni koja započinje 2. srpnja i zove se Battle Charge. Član razvojnog tima koji se našao na pozornici rekao je da su svjesni da igrači nisu bili zadovoljni sadržajem prvog Battle Passa i količinom novosti koja je izašla u zadnje vrijeme, da su naučili iz toga, pa pripremaju novu legendu, novo oružje imena L-Star i preuzeto iz Titanfalla 2, Ranked mod, brojne kozmetičke dodatke i balansiranje svih dijelova igre.

Nakon toga su se pojavili članovi tima koji su napravili novu Legendu imena Wattson koja će služiti za defenzivniji i strateški pristup igri i pomoći timu doći do pobjede. S njom se tim također želi više pozabaviti pričom u igri, pa je tako ona briljantna znanstvenica i inženjerka koja je odrastanje odradila u areni u kojoj će se sada prvi puta boriti.

Battlefield V će uskoro biti proširen novim sadržajima

S Battlefield V sadržajem se nije previše odugovlačilo. Nakon kratkog uvoda odmah smo dobili prikaz nove mape imena Marita koja je smještena u Grčkoj i stiže u sklopu novog poglavlja u srpnju:

Prva mapa koja stiže 27. lipnja i zove se Al Sundan:

Sljedeća mapa stiže u kolovozu i zove se Defying the Odds:

Operation Underground je četvrta mapa koja je nova verzija mape Metro, te stiže u listopadu na prijelazu između četvrtog i petog poglavlja:

Što se tiče promjena u gameplayju, kratko se popričalo o povećanju Ranka s 50 na 500. Iako će biti potrebna dosta velika količina grinda, uporni igrači će dobiti Company Coins za svaki novi rank i novi Rank Icon za svakih 50 koji dostignu. Ove će promjene biti implementirane u kolovozu, dok će privatni serveri postati dostupni u rujnu. Za kraj smo dobili prikaz petog poglavlja koji će stići ove jeseni i u kojem će se igrači zaputiti na Pacifik, te za koji tim priprema tri nove mape:

FIFA i Madden NFL opet dobivaju nova izdanja

Glavna promjena koja će stići za FIFA 20 je mod koji se zove Volta. Radi se zapravo o novoj verziji Fife Street koja je bila na mirovanju od 2012. godine. Informacije su procurile prije same prezentacije danas, a ovako izgleda prvi trailer:

Nakon ovog popričali su redatelj igre, Rio Ferdinand i Chelcee Grimes o tome što sve igrači mogu očekivati u ovom modu igre, što ih je inspiriralo da ga naprave i kako će to izgledati:

FIFA 20 najavljena je za 27. rujan, a svi oni koji plaćaju Origin/EA Access Basic, odnosno Premium pretlate dobit će pristup 19. rujna. Igra izlazi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a predbilježbe su otvorene već sada. Tim kaže da je puno naučio s prijašnjim nastavkom i da su upijali povratne informacije koje su im igrači davali, pa mijenjaju AI obranu, u napadu ćete imati više opcija za driblanje i demonstriranja svojih vještina i doradili su penale i slobodne udarce. EA nije sada previše detalja objavio, ali su podijelili datume kada će o kojem dijelu igre pričati.

Madden NFL 20 je za razliku od FIFA-e dobio cijelih pola sata koje su predvidjeli za svaku igru, a za one koji razumiju američki nogomet najbolje je pogledati cijelu prezentaciju:

Novi nastavak u ovom serijalu izlazi 2. kolovoza za PC, PlayStation 4 i Xbox One, predbilježbe su također otvorene, a sve informacije možete potražiti na službenim stranicama.

The Sims 4 dobivaju novu ekspanziju, zasad ništa od nastavka

Za kraj je EA ostavio svoju simulaciju života. Iako se šuškalo da će nakon pet godina biti spremni otkriti novu igru u serijalu, jer je ciklus Simsa obično pet godina, Maxis je pripremio novu ekspanziju. The Sims 4: Island Living je najprije dobio prvi trailer:

Kao što su igrači do sada naviknuli od ekspanzije mogu očekivati brojne novosti: nova lokacija, svakakve opcije za uređivanje virtualnih domova i podešavanje virtualnih čovječuljaka, sirene, aktivni vulkan i još svakakve šarene i ljetne dodatke. Ekspanzija će izaći 21. lipnja za PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Stuff Pack stiže kasnije ovog ljeta, dok je Game Pack s tematikom magije najavljen za ovu jesen. Dakle EA i Maxis planiraju nastaviti s dodavanjem novih sadržaja u nastavak igre čija je osnovna verzija izašla 2014. godine, a kada će najaviti The Sims 5, ne zna se. Možda kada izađe nova generacija konzola.

To je bilo sve što je EA prirpemio za svoju ovogodišnju prezentaciju, a hoće li neke igre otkriti za vrijeme drugih konferencija, preostaje za vidjeti. U posljednjih nekoliko godina nisu imali taj običaj, no kako su se ove godine odlučili za drugačiji pristup, možda se ipak dogodi.