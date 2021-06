Mobilni RDNA2 Radeoni stigli u laptope

AMD nikad nije bio osobito jak kad je riječ o grafičkim karticama za laptope, no to će se uskoro po svemu sudeći stubokom promijeniti. Tvrtka je naime na Computexu lansirala tri nove mobilne grafičke kartice temeljene na arhitekturi RDNA2 koja pogoni i stolne uspješnice iz serije Radeon RX 6000. Radeon RX 6000M serija sastoji se od:

Radeona RX 6800M s 40 CU-ova, Game taktom od 2.300 MHz, 12 GB GDDR6 memorije i 96 MB Infinity Cachea, koji predstavlja konkurenciju GeForcea RTX 3080 u laptop varijanti. TDP RX-a 6800 je 145 W ili više.

Radeona RX 6700M s TDP-om do 135 W, 36 CU-ova, Game taktom od 2.300 MHz, 10 GB memorije i 80 MB Infinity Cachea. Pandan ove kartice je GeForce RTX 3070 za laptope.

Radeona RX 6600M s TDP-om do 100 W, 28 CU-ova, Game taktom od 2.177 MHz, 8 GB memorije i svega 32 MB Infinity Cachea. GeForceica na koju ovaj model cilja je očekivano RTX 3060.

Prema AMD-u najjača kartica cilja na laptope opremljene s QHD ekranima, srednje jaka na QHD ili Full HD laptope, dok je za najslabiju optimalna razlučivost Full HD, a što se može vidjeti i po vrlo niskom kapacitetu Infinity Cachea.

Osim kompetitivnih performansi kada je laptop priključen na vanjsko napajanje, AMD se hvali i odličnim performansama kada se igra dok je izvor napajanja baterija. Ako smo dobro shvatili prezentaciju, kartice su optimizirane da isporučuju znatno bolje performanse od konkurentskih rješenja baš u ovakvim slučajevima. Naravno, pitanje je koliko se korisnika doista igra na laptopu dok im vanjsko napajanje nije dostupno, no za pretpostaviti je da su AMD-ovci proveli istraživanje prije nego što su inženjerima dali svjetlo za razvoj optimizacija.

S dolaskom nove generacije mobilnih Radeona AMD napokon partnerima, pa samim time i krajnjim korisnicima može ponuditi kompletnu platformu s kombinacijom procesora i grafike, dok su do sada u segmentu laptopa s diskretnim grafičkim karticama ovisili o Nvidiji.

Dodatni vjetar u leđa prodaji i prihvaćanju od strane tržišta trebala bi osigurati hardverska inicijativa AMD Advantage Design Framework. AMD je u suradnji s proizvođačima laptopa stvorio set parametara kojeg će zadovoljiti laptopi dizajnirani u sklopu ovog programa.

U prvom redu tu je, naravno, kombinacija Ryzen procesora serije 5000 i AMD-ove diskretne grafike što u kombinaciji s Radeon Softwareom rezultira višim performansama u igrama. Rast performansi rezultat je kombiniranja tehnologija AMD Smart Memory Access i SmartShift. Obje se tehnologije pod drugim imenom već koriste na nekim laptopa opremljenim s GeForce grafičkim karticama budući da je Smart Memory Access zapravo Resizeable BAR, dok ekvivalent SmartShifta NVIDIA zove Dynamic Boost.

Drugi stup AMD Advantage dizajna odaziva se na ime Premium Display. Tu stoji da laptopi moraju imati IPS ili OLED panele s minimalnom pokrivenošću sRGB palete boja od 100%, minimalnom svjetlinom od 300 nita, brzinu osvježavanja od minimalno 144 Hz s podrškom za tehnologiju Low Frequency Compensation, niske latencije panela (dakle bez ghostinga) i podršku za AMD FreeSync Premium.

Treći stup je "Built to Game" koji propisuje korištenje NVMe SSD-a, temperaturu nižu od 40 °C tijekom igranja na lijevoj strani tipkovnice gdje su tipke WASD te više od 10 sati rada na bateriji kod gledanja videa lokalno (dakle ne Netflix ili Youtube već lokalni video s diska). Svi laptopi za igranje danas imaju NVMe SSD-ove, a većina i temperaturu nižu od 40 °C na WASD području.

Ukratko, nisu sad to nekakve revolucionarne značajke, no lijepo je vidjeti da ih je AMD sažeo u cjeloviti paket zbog čega će najviše koristi imati korisnici. To je pogotovo bitno zato što proizvođači laptopa doista nekada znaju izvoditi vratolomije s implementacijom nekih tehnologije (Resizeable BAR primjerice) ili odabirom komponenti – tu najviše bodu u oči monitori.

Zanimljivo je da AMD partnerima neće propisivati da moraju deklarirati TDP grafičke kartice ugrađene u laptop, iako je upravo to jako dobar pokazatelj performansi koje možemo očekivati u praksi. Navodno će umjesto toga biti deklariran Game takt, što je također korisna vrijednost, no morat ćemo pričekati da vidimo kakva će doista biti situacija u praksi.

Laptopi temeljeni na ovom dizajnu trebali bi polako stizati na tržište u nadolazećim danima. Jedan od prvih je Asusov ROG Strix G15, 15-inčni laptop opremljen s 300-hercnim FHD ili 165-hercnim QHD ekranom, Ryzenom 9 5900HX i Radeonom RX 6800M. S početkom srpnja pridružit će mu se drugi uređaji marki Asus ROG, Lenovo Legion, HP Omen i MSI.

Dolazak AMD-ovih grafičkih kartica za laptope odlična je vijest za igrače ne samo zbog proširenja ponude već i činjenice da laptopi za razliku od diskretnih grafičkih kartica nisu doživjeli inflaciju cijena. Samim time nameću se kao dosta zanimljiv izbor za igrače koji žele prijeći na novu generaciju hardvera bez plaćanja "kripto-poreza".