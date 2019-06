PC Gaming Show prikazao velik broj igara: Evil Genius, Vampire, Starmancer, Mosaic, Per Aspera....

Kao i prošle godine, PC Gaming Show trajao je prilično dugo i prikazan je velik broj igara i novih trailera. Neke smo igre vidjeti već ranije, neke su dugo u prodaji i dobivaju nove sadržaje, ali veliki broj smo vidjeli prvi put. Nećemo dalje dužiti, jer ako imate u planu sve gledati, čeka vas 25 trailera.

Evil Genius 2: World Domination prikazan po prvi put

Već neko vrijeme znamo da Rebellion radi na nastavku za strategiju koja je izašla sada već davne 2004. godine u kojoj su igrači vodili bazu kao zlikovac koji želi pokoriti svijet. Ovo je bila prva igra koju smo dobili prilike vidjeti na PC Gaming Showu, a iako nismo dobili gameplay, najavni trailer izgleda jednako šarmantno i šašavo kao original.

Evil Genius 2: World Domination će biti igra u kojoj ćemo opet voditi bazu, raditi svakakve nestašne stvari po planetu i braniti se od agenata koji nas žele spriječiti u naumima. Razvojni tim zasad nije objavio više detalja, ali su obećali da će za vrijeme sajma E3 imati više informacija za podijeliti. Dok se to ne dogodi, možete proučiti stranice na Steamu.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 novi gameplay trailer

Paradox Interactive je prije par mjeseci oduševio velik broj igrača kada su službeno potvrdili da s razvojnim timom Hardsuit Labs surađuju na Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Nastavak na kultni RPG je danas dobio novi gameplay prikaz kojeg možete pogledati u nastavku:

Razvojni tim je nedugo nakon najave počeo objavljivati informacije o vampirskim klanovima s kojima će se igrači susretati, a sve što su do sada objavili nalazi se ovdje. Igra je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, te izlazi u ožujku iduće godine, a svi zainteresirani igrači već sada mogu odraditi predbilježbe.

Starmancer je kao Dwarf Fortress, samo u svemiru

Razvojni tim Ominux Games već neko vrijeme radi na igri u kojoj će igrači stvoriti, proširivati i održavati koloniju u svemiru. U Starmanceru ćete to raditi van orbite u neobičnom solarnom sustavu, paziti na svoje stanovnike, davati im zadatke i paziti na gusare koji će vas ometati u poslu i zagorčavati vam život.

Sustav u kojem ćete se naći svaki put će biti nasumično generiran, pa ako vas takve igre privlače u svakom ćete pokušaju pronaći nove stvari za raditi i smišljati novi plan za što efikasniji razvoj. Igra bi trebala izaći uskoro, a svi oni koji žele mogu za 35 američkih dolara osigurati pristup beta testiranju. Sve ostale informacije potražite na službenim stranicama.

Torn Banner i Tripwire surađuju na Chivalry 2

Srednjovjekovne makljaže iz prvog lica prilično su zanimljiva tematika igračima, kao što je nedavno opet dokazao slovenski razvojni tim Triternion sa svojim projektom Mordhau. Ipak, Torn Banner iza sebe ima već jednu takvu igru imena Chivalry, koja je bila prilično popularna, da bi danas u suradnji s Tripwire Interactiveom najavili Chivalry 2.

Kao što se moglo očekivati, igra izgleda prilično brutalno i igrači će moći uživati u multiplayer bitkama s još 63 druga igrača. Planirani datum izlaska je iduća godina, a zasad se zna da će biti ekskluziva za Epic Games Store. Ako se želite više informirati, bacite oko ovdje.

Mosaic je misteriozna nova avantura

Razvojni tim Krillbite smo mogli upoznati kroz horor avanturu Among the Sleep, a za novi projekt su htjeli biti malo više misteriozni. „Imate monoton, repetitivan i usamljen život u hladnom prenapučenom gradu koji se neprestano širi. Vaš mobitel vam odvlači misli svojim besmislenim notifikacijama dok se krećete kroz anonimne grupe ljudi na putu prema poslu, a čeka vas još jedan dan u kojem ćete u megakorporaciji morati ostati prekovremeno. Nemate nikakav smisao u životu, dok se jednog dana ne počnu događati čudne stvari u standardnoj rutini i sve se promijeni.“

Igru bi trebali zaigrati ove godine, a već možete proučiti stranice na Steamu ili one službene ako želite biti u toku s razvojem.

Midnight Ghost Hunt je multiplayer igra inspirirana modom Prop Hunt

Prva od dvije igre iza kojih stoji nezavisni tim Coffee Stain Studios koju smo dobili priliku vidjeti zove se Midnight Ghost Hunt. Na pozornici je njen tvorac popričao o njoj i rekao da je inspirirana popularnom modom Prop Hunt u kojem je nekoliko igrača tražilo jednog koji se sakrio u komad pokućstva ili drugim stvarima koje se nalaze na mapi.

Njegova se igra ipak razlikuje po tome što duhovi koji se mogu skrivati neće biti potpuno bezopasni, a ako ih lovci ne nađu prije ponoći bolje im je da počnu bježati. Igra će započeti s alfa testiranjem ovog ljeta, a kako možete sudjelovati saznat ćete na ovim stranicama.

Unexplored 2 je roguelite u kojem ćete puno umirati

Origianlni Unexplored izašao je prije dvije godine i igrači su u njemu u roguelike stilu istraživali razne tamnice. Razvojni tim Ludomotion je odlučio da je vrijeme za izlazak na otvoreno, pa je Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy puno ambiciozniji projekt.

Poanta je da odaberete put kojim želite otići, umrete i zatim zaključite da možda nije dobro da onuda idete i krenete drugim smjerom. Igra izgleda prilično šarmantno i moći ćemo je zaigrati iduće godine. Ako želite, možete proučiti stranice na Steamu za više informacija, a ako je podržite na Figu možete dobiti pristup alfa demo verziji.

Last Oasis je neobičan MMO koji izlazi ovog ljeta

Jedna od najavljenih igara opisana je kao post-post-apokaliptičan multiplayer naslov. Zbog toga svi preživjeli koriste veoma neobične strojeve za kretanje i svijet je prepun ogromnih beštija.

Last Oasis je survival MMO koji izgleda prilično kaotično, a kao i u ostatku igara ovog žanra, preživljavanje, izgradnja baze i bitke. U ovoj igri imate i opciju pokušati preživjeti kao trgovac ili biti zlikovac koji će napadati sve što mu se nađe na putu. Igra će biti dostupna najprije putem Early Accessa od 3. rujna, a sve detalje ćete pronaći ovdje.

Najavljen Zombie Army 4: Dead War

Rebellion je najavio novu igru u serijalu Zombie Army u kojoj ste s mehanikama koje korsti Sniper Elite mogli pucati po zombi nacistima i zombi Hitleru. Prema CGI traileru kojeg nam je razvojni tim prikazao, izgleda da se radi o kooperativnoj igri za četiri igrača.

Osim toga nisu bili spremni otkriti više, već će prvi gameplay prikazati sutra, prvi službeni dan održavanja sajma. Igra je u izradi za PC, Xbox One i PlayStation 4 i izaći će iduće godine, a vidjet ćemo što imaju za reći.

Nova igra tvoraca Darksidersa izlazi krajem kolovoza

Gunfire Games, poznati po radu na Darksidersima, i izdavač Perfect World rekli su nam kada ćemo moći zaigrati njihov novi projekt, kooperativnu akcijsku pucačinu Remnant: From the Ashes.

Odlučili su se za 20. kolovoz, a svi oni koji bi vatrenim oružjem htjeli pucati po beštijama čiji se dijelovi nasumično spajaju moći će to napraviti na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Tim kaže kako možete igrati sami, ali da će vam biti lakše ako vam u ubijanju bosseva pomognu drugi igrači. Predbilježbe su otvorene već sada, a svi detalji nalaze se ovdje.

Klei Entertainment promijenio Griftlands

Za novi projekt razvojnog tima Klei Entertainment čuli smo upravo na prezentaciji PC Gaming Show prije dvije godine, a igra se od tada promijenila. Danas je opisana kao deckbuilding roguelike u kojem ćete morati puno pregovarati kako bi vam borbe bile lakše.

Igra je bila najavljena kao RPG, a tim se na Steam forumima ispričao i rekao da su je prerano najavili, te da im se vizija u međuvremenu promijenila. Obećali su veliku slobodu u istraživanju svijeta kojeg pripremaju i rekli da će zainteresirani igrači to moći najprije napraviti putem alfa verzije na Epic Games Storeu. Griftlands će izaći 11. srpnja i moći ćete ga nabaviti za 15 američkih dolara, a na Steam će stići iduće godine u lipnju putem Early Accessa. Sve ostale detalje možete naći ovdje.

Songs of Conquest je igra inspirirana serijalom Heroes of Might and Magic

Druga igra koju nam je pripremio Coffee Stain Studios zove se Songs of Conquest i na njoj rade zajedno s timom Lava Potion. Čovjek koji se popeo na pozornicu rekao je da je glavni uzor Heroes of Might and Magic i da nas čeka raznolik i bogat fantazijski svijet pun raznih rasa i nacija.

Veliki naglasak u igri stavljen je na borbu, a za sudjelovanje u bitkama morat ćete skupljati armije i upravljati svojim zapovjednikom koji će im u svemu tome pomoći. Razvojni tim ima još puno posla, pa će igra stići tek krajem iduće godine, a ako želite biti u toku pratite službene stranice.

Per Aspera je zanimljiva strategija u kojoj kolonizirate Mars

Razvojni tim Tlön Industries svoju je igru Per Aspera smjestio u budućnost u kojoj je ljudska svijet prebačena u strojeve, a vi se ćete preuzeti ulogu jednog takvog stroja. Vaša se svijest nalazi u orbiti iznad Crvenog planeta i zadatak vam je pripremiti ga za dolazak ljudske rase.

Budući da se radi o strategiji, krećete s jednim dronom i polaganima razvojem, a čekaju vas brojne nadogradnje, istraživat ćete nove tehnologije i stvarati baze po cijelom planetu. Glavni cilj je od pustinja stvoriti zeleni planet, a to ćemo moći pokušati napraviti iduće godine. Do tada možete proučiti stranice na Steamu ili one službene.

Cris Tales je ljubavno pismo JRPG-ovima

Svi one koji vole ovaj žanr igara mogu komotno početi razmatrati Cris Tales, novu igru iza koje stoji razvojni tim Dreams Uncorporated. Veliki je naglasak stavljen na priču, kao što priliči ovakvim igrama, a borba se odvija na poteze.

Glavna junakinja igre je Crisbell, a premisa je da igru pratite iz perspektiva prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i iz njih učite. Posebno se ističe izgled igre, a ako ste zainteresirani, već sada možete otići na Steam i isprobati demo verziju do 24. lipnja. Igra će izaći nekad iduće godine, a bacite oko ovdje za više detalja.

Valfaris je novi metal akcijski platformer

Prije par godina dobili smo jedan akcijski platformer koji je bio prilično krvav i inspiriran metal glazbom, ali mu izvedba nije bila baš najbolja. Slain je zato nakon nekoliko mjeseci dobio novu verziju i tim se iskupio, a sada su odlučili nastaviti u istom stilu i najaviti Valfaris.

Opet se radi o akcijskom platformeru s puno krvi, žestokom glazbom, ali su ovog puta uzori igre kao što su Turrican i Contra. U prijevodu, horde raznih neprijatelja, brojna oružja i svakakve vratolomije. Igra će izaći ove godine, a kao i s prijašnjom, danas možete preuzeti demo verziju i sami vidjeti o čemu se radi. Zaputite se na Steam ili na službene stranice.

Telling Lies je nova FMV igra iza koje stoji tvorac Her Storyja

Zanimljivu detektivsku FMV igru Her Story mogli smo zaigrati prije četiri godine, a njen tvorac Sam Barlow zaključio je da bi bilo dobro i da mu sljedeći projekt bude u tom stilu. Telling Lies je još jedan triler u kojem ćete istraživati snimke raznih ljudi, no ovog puta neće biti linearno.

Također, u njegovoj prvoj igri smo slušali i gledali jednu glumicu, u novoj igri ima čak 30 različitih glasova, nekoliko glumaca i trebat će vam pet puta duže da istražite sve što ona krije. Ako se bude po planu, Telling Lies će izaći do kraja ove godine, ali ekskluzivno za Epic Games Store (unatoč tome da više informacija možete pronaći na Valveovom servisu), budući da je izdavačke uloge preuzeo Annapurna Interactive. Ako vam treba više detalja, pronaći ćete ih ovdje.

Genesis Noir je psihodelična avantura

Budući da nakon odgledanog trailera za Genesis Noir ne znamo što bismo vam točno rekli, dat ćemo vam službeni opis: „Radnja igre smještena je prije, poslije i nakon Velikog praska. Kako biste spasili svoju ljubav, morate zaustaviti proširivanje svemira“.

Igra je prije par godina imala uspješnu Kickstarter kampanju, ali osim trailera danas nismo dobili ni okvirni datum izlaska. Razvojni tim Feral Cat Den pripremio je simpatične službene stranice, a ako vas zanimaju neobični naslovi možete ga dodati na popis želja na Steamu.

El Hijo je igra u kojoj se šuljate kao šestogodišnjak

Ako ste htjeli malo drugačiji pristup stealth žanru, razvojni tim Honig Studios ima nešto za vas. Njihov projekt El Hijo stavit će vas u ulogu dječaka čija ga je majka ostavila kod redovnika na brizi nakon što su ostali bez krova nad glavom. Njemu je tamo dosadno, pa je odlučio uzeti stvar u svoje ruke, pobjeći i pronaći svoju majku.

Budući da se radi o dječaku, ubijanja nema, nego ćete morati koristiti mozak i distrakcije da vas neprijatelji ne bi vidjeli. Uz to, igra izgleda prilično dobro, pa se nadamo da će biti dobra i za igranje. Okvirnog datuma izlaska nemamo, ali imamo službene stranice koje kriju više informacija.

Sve ostalo što je spomenuto

Uz sve ove bilo je još najava koje ćemo samo spomenuti jer se radi o igrama za koje smo već čuli ili koje su već dostupne za igranje, ali dobivaju nove sadržaje. Funcom, izdavač i razvojni tim poznat po igri Conan Exiles, podsjetio nas je da je u pripremi nova ekspanzija za spoj strategije i šuljanja, Mutant Year Zero: Road to Eden, da su nedavno izdali prvu strategiju u svijetu Conana, imena Conan Unconquered, te da ćemo horor igru Moons of Madness moći zaigrati na Noć vještica ove godine na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One.

Age of Wonders: Planetfall, 4X strategija s dinamičnim borbama, izlazi 6. kolovoza, pa smo dobili još jedan trailer. Ovo je prva igra u serijalu koja seli u znanstveno-fantastične vode, a prema entuzijazmu dvojice developera na pozornici, čekaju nas svakakva iznenađenja.

Patrice Desilets, tvorac Assassin's Creeda, rekao nam je da ćemo njegovu igru u kojoj se vraćamo na same početke čovječanstva i pokušavamo preživjeti, Ancestors: The Humankind Odyssey, moći zaigrati 27. kolovoza, najprije ekskluzivno u Epic Games Storeu. Konzolaška verzija stiže krajem godine, a detaljniji opis nalazi se ovdje.

Popularno kooperativno ubijanje Skavena i snaga Chaosa, Warhammer: Vermintide 2 dobiva nove sadržaja, a najveća novost je implementacija Versus PvP moda u kojoj će jedna strana igrati kao heroji, a drugi kao neprijatelji koje su do sada tamanili.

Warframe dobiva novu ekspanziju imena Empyrean u kojoj će igrači sudjelovati u svemirskim bitkama, ali će razvojni tim Digital Extremes više informacija o njoj objaviti 6. srpnja kada se održava godišnje okupljanje fanova ove igre, Tennocon.

Maneater je igra u kojoj preuzimamo ulogu morskog psa koji pokušava preživjeti i pronaći svoj sljedeći obrok. O njoj smo saznali prošle godine, a Tripwire Interacitve nam je poručio da ćemo uskoro dobiti više detalja.

Indie hit Terraria je nedavno proslavila osmi rođendan, a razvojni tim Re-Logic je službeno najavio vjerojatno posljednju ekspanziju. Journey's End će u igru ubaciti svakakve novosti, ali će nakon nje tim vjerojatno prijeći na druge stvari. Igra se do sada prodala u 30 milijuna primjeraka, pa je vrijeme za nešto drugačije.

Shenmue 3 je nedavno opet bio odgođen, ali smo za vrijeme prezentacije dobili novi trailer. Tvorac Yu Suzuki kaže da će igra izaći 19. studenog i da će igrači konačno moći vidjeti kako će Ryo Hazuki završiti svoje putovanje. Ono što do sada nije bilo poznato, a postalo je, igru ćete moći na računalima nabaviti ekskluzivno putem Epic Games Storea, a nakon godine dana stići će i na Steam.

Nova simulacija na kojoj radi Frontier Developments krije se iza imena Planet Zoo, pa će svi želji stvaranja i vođenja svojeg virtualnog zoološkog vrta to moći i napraviti. Uz novi trailer je stigao i datum izlaska, a ako ne dođe do promjena izaći će 5. studenog. Ostale informacije potražite ovdje.

Baldur's Gate III bila je posljednja igra koje se spomenula, ali je igra očito još u prilično ranoj fazi razvoja. Osim obećanja da će napraviti igru kakvu oni žele igrati i da će je izdati kad budu spremni jer žele ispuniti očekivanja igrača, nemamo ništa konkretnije. Ako želite pogledati konferenciju u cijelosti i vidjeti što su članovi timova imali za reći osim samih trailera, nalazi se u nastavku.