Prvi dan gamescoma 2022 prošao u znaku uzbudljivih najava

Jučerašnje službeno otvorenje gamescoma 2022 koji se održava u Kölnu do nedjelje, nas je zasulo gomilom prezentacija novih igara, od očekivanih nastavaka od ranije poznatih franšiza, do potpuno novih projekata koji već u razvojnom stadiju pokazuju veliki potencijal.

Večernju ceremoniju je predvodio kanadski novinar Geoff Keighley, javnosti poznat kao voditelj raznih programa na temu video igara uključujući dodjelu nagrada The Game Awards od prve pojave prije osam godina čiji je ujedno i producent.

Keighley je u dvosatnom programu predstavio preko trideset igara od kojih u nastavku donosimo kratke opise nama najzanimljivijih uz napomenu kako je izgledno da će već danas i u narednim danima uslijediti i neka pritajena imena čiji su developeri i izdavači željeli izbjeći sinoćnju navalu, pa krenimo bez nekog posebnog redoslijeda.

Return to Monkey Island

Već neko vrijeme slušamo o povratku legendarnog Guybrusha Threepwooda u novom poglavlju serijala Monkey Island, Return to Monkey Island, a isti je bliži no što smo mogli i zamisliti. Naime, tijekom jučerašnje ceremonije je promotivnim video najavljen izlazak za 19. rujan koji je ujedno i svojevrsni internacionalni praznik pričanja poput pirata (International Talk Like A Pirate Day).

Sama igra je direktan nasljednik LeChuck's Revengea, dok se osuvremenjeni, nazovimo ga tako, grafički prikaz našao na meti mnogobrojnih starih fanova i nismo sigurni da je ta odluka developera baš najispravnija. Kako god bilo, od Return to Monkey Island nas dijeli manje od mjesec dana, a ova avantura će biti objavljena za Nintendo Switch i PC.

Lies of P

Kada je Carlo Collodi dovršavao svog Pinocchija, nije ni slutio da će isti postati glavni junak igre Lies of P koja je sve samo ne priča za djecu. Naime, spomenuti lik se igrom slučaja našao u gradu Kratu, te uskoro svjedoči ludilu oko sebe koje je negdašnje poznanike pretvorio u zastrašujuće kreature.

Mračno okruženje je potpuno u skladu s borbom koja je preuzeta iz Souls serijala, što znači da nas očekuje mukotrpan proces pokušaja i promašaja/smrti, nadogradnje glavnog lika, kao i povezani proceduralni zadaci koji će se mijenjati ovisno o našim lažima i u konačnici utjecati na sam završetak igre. Lies of P ćemo zaigrati iduće godine na PC-u, Xboxu i Xboxu Series X/S, a osim klasičnog izdanja, bit će od dana izlaska dostupan putem pretplate na Game Pass.

Where Winds Meet

Jedna od zanimljivijih prezentacija vezana je uz Where Winds Meet, akcijski RPG otvorenog svijeta koji nas vodi u srednjovjekovnu Kinu. U promotivnom videu je naglasak na nekim elementima igrivosti poput borbe, lova i istraživanja prekrasnih lokacija, a navodno će nam developeri dati odriješene ruke u odlukama koje će oblikovati priču i ulogu misterioznog borca kojeg vodimo.

Kako i dolikuje jednom RPG-u, napredak donosi nadogradnju glavnog lika i njegovih borilačkih vještina, a kako kažu autori, mehanika borbe je daleko brža i agresivnija od one u sličnim borilačkim naslovima kao što je Ghost of Tsushima.

New Tales From The Borderlands

Izgleda da Gearbox nije previše razmišljao o nazivu duhovnog nasljednika proslavljenog Telltale Gamesovog Tales From The Borderlands, obzirom da su ga nazvali jednostavno New Tales From The Borderlands.

Spomenutog igramo već 21. listopada praktički na svim konzolama i PC-u uz potpuno novu priču i likove, točnije znanstvenicu Anu, njenog brata Octavia i ratobornog Frana koji će morati surađivati kako bi pronašli ključ neopljačkanog skloništa koje krije bogatstvo i nevjerojatnu moć. Kao i prethodnik, u ovoj avanturi su najvažnije odluke koje oblikuju priču i komplicirane odnose među likovima.

The Callisto Protocol

Ako ste voljeli Dead Space, a ne poznajemo nikoga da ima nešto protiv njega, voljet ćete i The Callisto Protocol kojeg igramo uskoro, točnije 2. prosinca ove godine na PS4, PS5, Xboxu One, Xboxu Series X|S i PC-u. Kao i u Dead Spaceu, naglasak je stavljen na atmosferu, što i ne čudi obzirom da razvoj predvodi Glen Schofield, jedan od kreatora ranije spomenute horor avanture, pa će nam dlačice na vratu podizati sam pogled na usamljenog protivnika koji će nas, ukoliko srljamo, s lakoćom nadvladati.

Priča je smještena u napredni zatvorski sustav na Jupiterovom mjesecu, a zanimljivost je da je kao podloga izvorno trebao biti iskorišten svijet popularnog battle royalea PUBG, no u nekom trenutku je ekipa Striking Distance Studiosa odlučila prekinuti suradnju i stvoriti vlastito okruženje.

Hogwarts Legacy

Iako o njemu slušamo već dosta dugo i trebali smo ga zaigrati do kraja godine, novi video Hogwarts Legacya nas je ponovo zainteresirao za ovu akcijsku avanturu koja prema novom planu stiže 10. veljače.

Smještena u 19. stoljeća, igra nas stavlja u ulogu mladog čarobnjaka koji će pokušati spriječiti nadolazeći rat između goblina i ostalih korisnika magije, a osim istraživanja planetarno popularnog fantazijskog dvorca po kojem je ovaj projekt nazvan, tijekom igranja ćemo se baviti učenjem novih magija i spravljanjem napitaka koji će nam pomoći na našem putu.

Phantom Hellcat

Phantom Hellcat, prvijenac Ironbird Creationsa nas je već pri prvom gledanju jučer prikazanog promotivnog videa odmah podsjetio na serijal Nier iz kojeg su autori nesumnjivo crpili inspiraciju. Naime, kamera će nam platformske scene prikazivati kao klasičnu 2D igru, dok će se u borbama prebacivati u prigodni 3D kako bismo lakše koristili borilačke poteze i okruženje.

Kreativni direktor igre je izjavio kako je Phantom Hellcat nastao iz ljubavi prema klasičnim akcijskim igrama od prije desetak godina i kao odgovor na poplavu Souls-like naslova kojima nas developeri doslovce zatrpavaju. Okvirno vrijeme izlaska nažalost nije poznato, no zna se da ćemo Phantom Hellcat zaigrati na PC-u, Xboxu i PlayStationu.

Atlas Fallen

Autori neopravdano zanemarivanog The Surgea i Lords of the Fallena nam iduće godine donose svoj novi projekt Atlas Fallen. Ekipa Deck13 je pod pokroviteljstvom Focus Home Entertainmenta će nas u istom odvesti u "bezvremensku zemlju" na plemeniti zadatak oslobađanja ljudske vrste od ugnjetavanja bogova.

Iako nije u potpunosti igra otvorenog svijeta, Atlas Fallen će nam pružiti dovoljno slobode u tumaranju pjeskovitim krajolikom i sukobima s impresivnim protivnicima od kojih možemo preuzeti neke sposobnosti koje će nam uz promjenjiva oružja itekako dobro doći u nadolazećim izazovima.

Under the Waves

Dobro poznatom opusu ekipe Quantic Dreama će se iduće godine pridružiti Under the Waves, "poetska podvodna avantura", kako je sami autori nazivaju. Kao i misterije koje su okruživale njihove ranije projekte poput Heavy Raina ili primjerice Detroita: Become Human, i o Under the Waves znamo vrlo malo.

Konkretno, autori su otkrili kako je glavna uloga pripala Stanu, profesionalnom roniocu kojem posljednje zaranjanje krene nepredviđenim smjerom uz mnogo "neobičnih pojava". Na temelju prikazanog videa možemo samo nagađati kakvih, no obzirom da smo dobro upoznati s radom Quantic Dreama, ne sumnjamo da nam s Under the Waves pripremaju još jedno nezaboravno iskustvo.

Dune: Awakening

Funcom nikako da se odmakne od žanra MMO-a, pa je i njihova svježe najavljena igra žanrovski orijentirana na tu stranu. Riječ je o igri Dune: Awakening koja prema riječima autora kombinira kreativnost survival naslova sa društvenom interakcijom multiplayer igara kako bi stvorila unikatnu atmosferu survival MMO-a otvorenog svijeta smještenog na Arrakis.

Osim istraživanja, koje će biti ključno za otkrivanje novih resursa, te istovremeno opasno zbog pustinjskih oluja, suparničkih frakcija i dakako pješčanih crva, morat ćemo graditi skloništa koja mogu prerasti u dobro utvrđene baze, te širenjem utjecaja napredovati na hijerarhijskoj ljestvici. Datum izlaska trenutno ostaje nepoznanica, no zna se da je Dune: Awakening u pripremi za PS5, Xbox Series X/S i PC.