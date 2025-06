Funcom radi na brojnim poboljšanjima i ispravcima PvP-a u Dune: Awakeningu

Funcomov Dune: Awakening, kao i svaki sličan multiplayer naslov, ima svojih mana, a prema igračima to su završni sadržaji bazirani na PvP načinu igranja

Dune: Awakening je jedno od ugodnijih iznenađenja ove godine, iako nije savršen. Mogli bismo mu prigovoriti dosta toga, od nezgrapnog sučelja do tehničkih poteškoća, no prema igračima koji su u njega investirali više vremena, glavni je nedostatak PvP, koji dolazi do izražaja u završnim stadijima igranja.

Naime, igrači napretkom sve dublje zalaze u negostoljubivu unutrašnjost Arrakisa kako bi se dočepali vrijednih resursa poput rijetkih ruda i začina, a spomenuti se nalaze u PvP zonama, što znači da se oko njih vode žestoke borbe.

Nažalost, trenutno se borbe protiv drugih igrača uglavnom svode na kruženje ornithopterima i ispucavanje projektila ili, još gore, nesretnik može previdjeti prisutnost drugog igrača koji će ga zgnječiti i ubiti svojom letjelicom čim nogom kroči na pustinjsko tlo, jer napadaču mehanika neranjivosti prilikom sudara neće nanijeti nikakvu štetu.

Drugim riječima, uzalud svi oni deseci sati grindanja, izrade predmeta i opremanja, brušenja sposobnosti i uvježbavanja savršenih borilačkih poteza, kad spomenuti u PvP-u ne mogu doći do izražaja. Čak i ako dođe do prave borbe, poraženi se praktički trenutno iznova stvaraju, čime dolaze u priliku osvetiti se od ranije oštećenim pobjednicima i tako u krug dok jedna strana napokon ne uspije pobjeći.

Srećom, sudeći po brzoj reakciji Joela Bylosa iz Funcoma na prigovore na Redditu, developeri su svjesni ovih nedostataka i, prema njegovim riječima, “rade na gomili promjena i poboljšanja takvih stvari”.