Šest Asusovih laptopa za kojima su se okretale glave na ovogodišnjem CES-u

ASUS je na CES-u predstavio veliki broj novih uređaja. Izdvajamo šest laptopa koji su privukli najviše pažnje, kako svojim performansama, tako i inovativnim dizajnom, dodacima i detaljima. Među njima nalazi se nekoliko poslovnih modela, a nisu izostale ni zvjerke za igranje, okupljene pod poznatim i priznatim imenom ROG.

ASUS Zenbook DUO (2026) UX8407

Ono po čemu se Zenbook DUO izdvaja od drugih laptopa jest njegov jedinstven koncept sa dva ekrana, što ga čini idealnim za korisnike koji rade s više aplikacija istovremeno. Ovogodišnji model donosi nekoliko značajnih poboljšanja. Kućište je napravljeno od Ceraluminuma, što ga čini izdržljivijim i otpornijim na svakodnevno trošenje. Dva ASUS Lumina Pro OLED ekrana dijagonale 14" imaju impresivne karakteristike: 3K rezoluciju, osvjetljenje do 1.000 cd/m2, varijabilnu frekvenciju osvježavanja (VRR) od 48 Hz do 144 Hz i dodatni sloj, koji smanjuje refleksiju. Razmak između ekrana je smanjen za čak 70%, pa je korisničko iskustvo bolje i sličnije onome kad se koristi jedan veliki ekran. Pokreće ga najnoviji Intel Core Ultra Series 3 procesor, a baterija je kapaciteta od čak 99 Wh, pa je i autonomija rada iznenađujuće dobra. Uz sve to, u uređaju se našlo mjesta za čak šest zvučnika.

ASUS Zenbook A16 (UX3607)

Ovaj model predstavlja ostvarenje sna za sve koji traže veliki i lagan laptop. Iako ima ekran dijagonale 16", težak je samo 1,2 kg, što je u rangu mnogih laptopa s 14-inčnim ekranom. To je postignuto korištenjem Ceraluminuma, specijalnog materijala koji se odlikuje malom masom, ali velikom tvrdoćom i čvrstoćom. ASUS Lumina OLED ekran ima 3K rezoluciju i maksimalno osvjetljenje od čak 1.000 cd/m2. Maloj masi unatoč, ASUS Zenbook A16 (UX3607) ne vrši kompromise po pitanju performansi – pokreće ga najnoviji Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme procesor, koji ima 18 jezgara i NPU sa 80 TOPS-a.

ASUS ProArt GoPro Edition (PX13)

Najnoviji ASUS ProArt laptop je rezultat suradnjom s tvrtkom GoPro, što je uočljivo na svakom koraku, počevši od atraktivne ambalaže, preko dijelova kućišta u prepoznatljivoj GoPro plavoj boji, pa do softverske integracije GoPro servisa i videoformata. Ovaj laptop je stvoren za praćenje stvaratelja sadržaja na svakom koraku, pa je posebna pažnja posvećena kvaliteti izrade, što potvrđuje MIL-STD-810H certifikat o izdržljivosti po vojnim standardima. Snagu mu daje AMD Ryzen AI Max+ 395 procesor, a može se upariti s do 128 GB unificirane memorije. Posjeduje 13,3" 3K ASUS Lumina OLED ekran, koji se može rotirati 360° i podržava stylus. Ističe se i jedinstvenim ASUS DialPad dodatkom, koji ubrzava i olakšava kreativni rad.

ASUS ExpertBook Ultra (B9406)

Pažnju poslovnih korisnika je privukao ASUS ExpertBook Ultra, laptop lakši od jednog kilograma, načinjen je od legure magnezija i aluminija, s Nano Ceramic završnim slojem. Za visoke performanse brinu se Intel Core Ultra X9 Series 3 procesor i ASUS ExpertCool Pro rashladni sustav. Inovativni 14" tandem OLED ekran je zaštićen Corning Gorilla Glassom i ima maksimalno osvjetljenje od impresivnih 1.400 cd/m2, pa je rad na njemu udoban u svim svjetlosnim uvjetima. Posebna pažnja je posvećena zaštiti podataka, a razne mehanizme obuhvaća sigurnosni sustav ASUS ExpertGuardian.

ROG Zephyrus Duo (GX651)

Ako vam se sviđa koncept laptopa Zenbook DUO, a treba vam još snažniji uređaj, upravo to je ROG Zephyrus Duo. Igranje na dva velika 16" ROG Nebula HDR OLED ekrana iskustvo je za sebe, ali takav je laptop istodobno odličan i za zahtjevan rad. Ekrani se mogu zarotirati do 320°, pa lako možemo odabrati položaj koji nam najviše odgovara. ROG Zephyrus Duo (GX651) je zasnovan na kombinaciji najnovijeg Intel Core Ultra Series 3 procesora i NVIDIA GeForce RTX 5090 grafičke kartice. Kućište je načinjeno od aluminija, a laptop posjeduje odvojivu Bluetooth tipkovnicu.

ROG Zephyrus G16 (GU606)

Namijenjen korisnicima koji traže moćno i mobilno rješenje, ROG Zephyrus G16 (GU606) sa svojih 1,85 kg spada među najlakše 16" laptope za igranje. Odlikuje se diskretnim i elegantnim dizajnom, a u kompaktno kućište su upakirani su Intel Core Ultra 9 386H procesor i NVIDIA GeForce RTX grafička kartica, sve do modela GeForce RTX 5090. Sasvim očekivano, ekran je napredan: 2,5K razlučivost, 240 Hz frekvencija osvježavanja, svjetlina od 1,100 cd/m2, vrijeme odziva od 0,2 ms… Uređaj posjeduje čak šest zvučnika, a uz uobičajene konektore našlo se mjesta i za čitač SD kartica pune veličine.