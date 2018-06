Složili smo listu najboljih igara sa sajma E3

Prošlog četvrtka, odnosno kod nas u petak, završilo je ovogodišnje izdanje najvažnijeg sajma za igraću industriju, a sada kad su se dojmovi malo slegnuli, odlučili smo sklepati popis igara koje su izgledale najzanimljivije. S obzirom na trendove, bilo je neobično što nije bilo više igara u battle royale žanru i što je najavljena solidna količina single-player iskustava. Iako su neke igre dobile kooperativne modove, oni koji više vole sami istraživati svoje virtualne svjetove, to će moći i raditi.

Popis koji ćete naći u nastavku nije posebno rangiran, već smo samo izdvojili one igre koje izgledaju kao da bi mogle pružiti nešto novo i uzbudljivo ili ako se radi o nastavku, nadograditi već zabavnu i dobru formulu.

The Last of Us Part II

Igre iza kojih stoji razvojni tim Naughty Dog jedan je od razloga zbog kojeg se kupuje baš Sonyjeva konzola. Iako su najprije bili poznati po serijalima platformera, Crash Bandicoot i Jak and Daxter, bacili su se na izradu akcijskih avantura, pa ih se danas prepoznaje po serijalu Uncharted i igri The Last of Us. Ima igrača koji smatraju da nakon onakvog završetka Naughty Dog nije trebao raditi nastavak, no svejedno su krenuli s razvojem prije četiri godine.

The Last of Us Part II se odvija pet godina nakon radnje u originalu, pa će igrači upravljati devetnaestogodišnjom Ellie koja je prema prikazanom traileru puno učinkovitija ubojica u odnosu na prvu igru. Prikaz kojeg smo vidjeli izgledao je impresivno u više kategorija – grafika, animacije, umjetna inteligencija i sam gameplay, pa se nadamo da će to tako i ostati i u konačnoj verziji.

Razvojni tim: Naughty Dog

Platforme: PS4

Datum izlaska: ne zna se još

Ghost of Tsushima

Još jedna igra koja je impresionirala za vrijeme Sonyjeve konferencije bio je novi projekt razvojnog tima Sucker Punch (Sly Cooper, Infamous). Ghost of Tsushima je njegovo ime, a Sony ga je prvi put spomenuo za vrijeme Paris Games Week prezentacije prošle godine. Prošlog smo tjedna dobili prvi pošteni prikaz, a malo smo skeptični jer je igra vizualno nevjerojatno dobro izgledala.

Glavni lik zove se Jin Sakai i on je posljednji Samuraj na otoku Tsushima za vrijeme prve mongolske invazije u Japanu. Radnja započinje 1274. godine, a iako je na prvu igra izgledala kao „japanski Witcher“, izgleda kako se ne radi o RPG-u, nego je smještena u žanr akcijskih avantura. Lika ćete pratiti iz perspektive trećeg lica, šuljat ćete se, hodati ili jahati na konju po otvorenom svijetu, dok ćete u borbi koristiti vjernu katanu. Bit će zanimljivo vidjeti kako je tim riješio korisničko sučelje, budući da je prikaz izgledao više kao film nego igra.

Razvojni tim: Sucker Punch

Platforme: PS4

Datum izlaska: ne zna se još

Fallout 76

Bethesda je odlučila malo promijeniti Fallout formulu, pa će tako najnoviju igru biti najbolje igrati s prijateljima. Fallout 76 su kratko najavili nakon livestreama kojeg su održali na Twitch.tvu, a zatim su mu posvetili najviše vremena na prezentaciji koju su održali na sajmu E3. Iako smo saznali dosta informacija – radnja se odvija prije svih drugih Fallouta, mapa je četiri puta veća od one u Falloutu 4, veliki je naglasak stavljen na izgradnju i istraživanje, svijet je online i dijelite ga s drugima – ostala su mnoga pitanja na koje tim još ne zna odgovoriti.

Zajedno s najavom izašao je dokumentarac (možete ga pogledati ovdje) u kojem su se potegnula pitanja vezana uz PvP i griefing, kao i za neke logističke stvari poput mogućnosti igranja solo da vam drugi igrači ne pokvare napredak, za koje je Todd Howard rekao "lako ćemo" i da će igrači to sami riješiti. Multiplayer Fallout igra svakako ima svoje potencijale, no hoće li Bethesda uspješno to izvesti, saznat ćemo za manje od pola godine.

Razvojni tim: Bethesda

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 14. studenog 2018.

Cyberpunk 2077

Igra za koju su se mnogi nadali da će konačno biti bolje prikazana je ona iza koje stoji CD Projekt Red. Najavljen prije šest godina, Cyberpunk 2077 je dobio pošteni trailer za vrijeme Microsoftove konferencije, a više smo informacija saznali zahvaljujući izvještajima koji su stigli nakon što su određeni sretnici dobili demo prikaz u trajanju od 50 minuta iza zatvorenih vrata.

Što znamo? Glavni lik zove se V, možete birati spol, radi se o RPG-u s pogledom iz prvog lica, grad Night City je velik i visok, moći ćete se voziti u automobilima i na motorima, u borbi koristite šarolik arsenal vatrenog oružja, lika možete nadograđivati implantatima, imat ćete svoj stan, okolina reagira na vaše odluke, a oni koji žele moći će ulaziti s likovima u dublje i romantične odnose. Svi oni koji su dobili priliku to sve vidjeti u akciji bili su izuzetno zadovoljni, a nadamo se da će i nama ostalima CD Projekt uskoro pokazati kako Cyberpunk 2077 izgleda. Do tada se oboružati strpljenjem i vjerovati timu da će sve pošteno odraditi.

Razvojni tim: CD Projekt Red

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: ne zna se još

Marvel's Spider-Man

Prošlo je puno vremena otkad su igrači mogli zaigrati dobru igru sa Spider-Manom u glavnoj ulozi, a kako su i filmovi počeli biti bolji, izgleda da će Insomniac Games napraviti dobar posao i u našoj industriji. Prema prikazanom traileru, ljubitelje tog superjunaka dočekat će točno ono što od njega očekuju – slobodno letanje modernim New Yorkom iz trećeg lica, zabavnu borbu koja koristi sve njegove vještine i hrpu poznatih likova.

Zanimljivo je da priča neće biti vezana uz ni jedan strip, film ili igru, i pozabavit će se starijim i iskusnijim Spider-Manom. Osim kao superjunak, dijelove priče ćete iskusiti kao Peter Parker, a tim kaže kako će ti dijelovi biti prilično važni. Igra izgleda veoma dobro, a još bolje je to što njen izlazak ne moramo dugo čekati – u Spider-Manovo odijelo ćemo se utegnuti već početkom rujna.

Razvojni tim: Insomniac Games

Platforme: PS4

Datum izlaska: 7. rujan 2018.

Super Smash Bros. Ultimate

Nintendo je kao i za sve svoje nove najave proteklih par godina pripremio Direct prezentaciju, a više od pola njenog ukupnog trajanja posvetili su novoj Smash Bros. igri. Punog imena Super Smash Bros. Ultimate, ova je borilačka igra oduševila sve njene fanove. Iako je sama prezentacija bila pripremljena tako da vam netko čita popis promjena koje su pripremili za novu zakrpu, bilo je toliko novih najava da igrači nisu imali razlog za negodovanje.

Razvojni je tim odlučio u igru ubaciti sve likove koji su se pojavili u prijašnjim nastavcima te uz to dodati dva nova, pripremili su nove mape i uljepšali stare i ubacili nekoliko modova. Slogan kojeg su koristili kaže „Svi su ovdje!“, ali su zatim neki fanovi nakon boljeg promatranja počeli njurgati oko nedostatka Waluigija. Tome unatoč, ljubitelji ove šarene borilačke igre koja ima jaku esports scenu imaju se čemu radovati, a za nadmetanje s drugim igračima ili umjetnom inteligencijom, ako im je to draže, moraju pričekati do kraja godine.

Razvojni tim: Bandai Namco Studios, Sora Ltd.

Platforme: Switch

Datum izlaska. 7. prosinac 2018.

Assassin's Creed Odyssey

Ubisoft je s prošlogodišnjim Assassin's Creed Origins odlučio malo promijeniti dugogodišnju šablonu koju je imao za svoji akcijski serijal. Uzeli su više vremena za razvoj, radnju prebacili u drevni Egipat, doradili borbu, promijenili eagle vision i ubacili brdo dodatnog sadržaja. Nova igra, Assassin's Creed Odyssey, će to nastaviti uz neke potpune novosti za serijal.

Na početku ćete moći birati želite li igrati kao Alexios ili Kassandra, a okolina će drugačije reagirati na vas, ovisno o tome koga odaberete. Također, po prvi puta u serijalu ćete moći birati odgovore u dijalozima. Što se tiče borbe, nova igra preuzima i dorađuje ovu iz Originsa, a vještine ćete moći birati iz tri različite kategorije – Hunter koja je usmjerena na luk i strijelu, Warrior koja se bavi borbom i Assassin koja je usmjerena na tiho uklanjanje protivnika. Kao i u prijašnjoj igri imat ćete pristup velikoj količini opreme, što oružja, što oklopa, koji će vam davati razne bonuse. Radnja se preselila u Grčku, a nadamo se da će Ubisoft uspješno izvesti sve što su zamislili.

Razvojni tim: Ubisoft Quebec

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: 5. listopad 2018.

Sekiro: Shadows Die Twice

Oni koji su nakon The Game Awards 2017 nestrpljivo čekali da From Software podijeli više detalja o svojoj novoj igri, dočekali su. Njeno je ime Sekiro: Shadows Die Twice i iako ćemo, kao i u serijalu Souls prije toga, sigurno puno puta umirati, nećemo to raditi u RPG stilu. Nova igra nema kreaciju lika, nema nikakve statistike i nema mijenjanja oružja i oklopa. Igrate kao shinobi zvan Sekiro i sve što želite napraviti je osvetiti se samuraju koji vam je odrezao podlakticu i oteo gospodara kojeg ste trebali čuvati.

From Software kaže kako se radi o akcijskoj avanturi iz perspektive trećeg lica u kojoj je borba također drugačije koncipirana. Neprijatelje ćete napadati katanom i pokušati im poremetiti ravnotežu, nakon čega ih ubijate u jednom udarcu kad vam se otvori prilika. Bit će i šuljanja, nadogradnje raznih alata koji će vam pomoći u borbi i istraživanju, a umjesto teleportacije to prijašnjeg checkpointa, ako umrete oživjet ćete točno na mjestu gdje vam se nezgoda dogodila. Sekiro: Shadows Die Twice se odvija u 16. stoljeću u Japanu, i baš nas zanima kako je Hidetaka Miyazaki zamislio taj svijet.

Razvojni tim: From Software

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: početak 2019.

Devil May Cry 5

Jedno od iznenađenja na Microsoftovoj konferenciji bila je najava nove igre u serijalu Devil May Cry. Posljednja koju su igrači imali prilike zaigrati bila je DmC: Devil May Cry koja je izašla 2013. godine, a Capcom je odlučio da je vrijeme za šesti nastavak u tom spoju akcijskih avantura i hack and slasha. Jednostavno nazvan Devil May Cry 5, u ovom će nastavku igrači moći igrati kao Dante i Nero te zasad još neimenovani, treći lik. Radnja je smještena nekoliko godina nakon četvrte igre, a Nero je otvorio svoju agenciju za lov na demone koju vodi iz kombija.

Kao i prijašnje igre u serijalu, uspješnost u borbama mjeri se stilom, pa što ljepše spajate combo napade i što manje vas neprijatelji lupaju, to će vam ocjena biti bolja. Igra koristi RE Engine koji je koristio Resident Evil 7, a direktor Hideaki Itsuno kaže kako tim cilja na realističnu grafiku. Ljubitelje serijala je najava sigurno oduševila, budući da igra izgleda blesavo i zabavno, kao i one prijašnje, a za igranje će morati pričekati nešto manje od godine dana.

Razvojni tim: Capcom

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: proljeće 2019.

Rage 2

Originalni Rage imao je potencijala, no id Software i Bethesda nisu ga najbolje iskoristili. Odlučili su opet pokušati tako da na projekt dovedu ekipu koja je zaslužna za Mad Max i Just Cause, Avalanche Studios, a prema ovome što smo vidjeli plan je veoma dobar. Za vrijeme svoje prezentacije na sajmu Bethesda je prikazala solidnu količinu gameplayja, pa nakon gledanja možemo reći da Rage 2 izgleda kao reboot Dooma iz 2016. godine u kojem se možete voziti po svijetu i raznositi stvari iz vozila.

Organizacija The Authority i dalje terorizira ljude, a vi, kao posljednji ranger Walker (ne onaj teksaški), im morate objasniti da to prestanu raditi. To ćete naravno napraviti velikom količinom oružja i eksploziva, koristit ćete razne nadogradnje i vještine te ćete osim njih tamaniti razne mutante koji su se pojavili nakon što je na zemlju pao asteroid. Cijela stvar izgleda veoma šareno i zabavno, u odnosnu na sve moguće nijanse smeđe koje je original imao, a budući da se spoj id Softwarea i Avalanchea čini kao pun pogodak, veselimo se konačnoj verziji.

Razvojni tim: id Software, Avalanche Studios

Platforme: PC, PS4, Xbox One

Datum izlaska: prvi ili drugi kvartal 2019.

Druge igre vrijedne spomena

Kako je na sajmu E3 prikazan jako velik broj igara, izrada popisa je uvijek zeznuta (a i subjektivna) stvar. Zbog toga ćemo ih navesti još nekoliko za koje smatramo da su vrijedne spomena, ali o kojima nećemo previše filozofirati. Avanture ćelavog plaćenika nastavljaju se nakon uspješnog epizodičnog reboota kroz Hitman 2. IO Interactive se oslobodio Square Enixa, zadržao prava na svoj IP te napravio nastavak s više lokacija i načina za uklanjanje meta. Igra stiže 13. studenog ove godine.

Jedno od iznenađenja bila je najava remakea mnogima najdražeg nastavka u horor serijalu Resident Evil. Resident Evil 2 Remake izgleda veoma brutalno i zastrašujuće, a igrači će ga moći zaigrati 25. siječnja 2019. godine. Detaljniji je prikaz dobio i Metro Exodus u kojem ćete po prvi put u tom serijalu post-apokaliptičnih pucačina temeljenih na knjigama, koje je napisao Dmitry Glukhovsky, više vremena provesti na otvorenom. 4A Games je opet podignuo ljestvicu, a hoće li nam računala to podnijeti saznat ćemo 22. veljače 2019. godine.

Novi projekt finskog razvojnog tima Remedy prikazan je za vrijeme Sonyjeve konferencije i izgleda pomalo bizarno i pomalo kao Quantum Break. Njegovo je ime Control i bit ćemo u ulozi agentice Jesse Faden. Znamo da se radi o spoju akcijske avanture i pucačine iz trećeg lica i da ćemo igru moći zaigrati nekad iduće godine. Ljubitelje trkaćih igara vjerojatno je razveselila najava za Forza Horizon 4. Playground Games već neko vrijeme zna što radi u tom žanru, a ovog puta pripremaju online svijet. Hoće li funkcionirati onako kako je bilo prikazano, nadamo se, a u praksi ćemo to vidjeti 2. listopada ove godine.

Ovogodišnji E3 bio je prilično dobar za ljubitelje igara, jedina zamjerka je što većinu njih moramo čekati od nekoliko mjeseci do više od godine dana. Nadamo se da ćemo za neke naslove dobiti više informacija i barem okvirne datume izlaska za vrijeme ovogodišnjeg Gamescoma, a do tada bi mogli proučiti ove koje nam godinama netaknute stoje u digitalnim kolekcijama.