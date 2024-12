Top 5 mobitela za 2024. godinu prema izboru bugovaca

Sada kada se godina bliži kraju, možemo reći da 2024. nije bila odveć plodonosna kad je riječ o novitetima na tržištu pametnih telefona. Veliki proizvođači uglavnom su reciklirali dizajn svojih prijašnjih vodećih modela, a značajne promjene uglavnom su se vidjele u pogledu AI funkcija koje samo što ne „iskoče iz paštete“.

Ipak, kad se taj manjak novih ideja stavi po strani, postoje mobiteli o kojima vrijedi pričati na kraju godine. Iz tog smo razloga za vas pripremili listu top 5 mobitela za 2024. godinu prema osobnom izboru bugovaca, a dajemo vam i priliku da na kraju našeg teksta sudjelujete u anketi i odgovorite koji je vaš ovogodišnji favorit.

Top 5 mobitela za 2024. – Dragan Petric

Motorola edge 50 NEO

Rijetko se događa da neki proizvođač u mobitel srednje klase ugradi komponente svojstvene isključivo premium modelima, naročito kada je riječ o kameri. Motorola je to napravila s velikim ovogodišnjim hitom – modelom edge 50 NEO, čijoj kameri u tom cjenovnom razredu ne može parirati niti jedan konkurent. Uz to, finiš je golemi adut ovog uređaja jer dolazi u partnerstvu s Pantoneom. Neki domaći operateri nudili su (a možda i dalje nude?) ovaj model u akciji „plati jednog, dobiješ dva“.

Honor 200 Pro

Honor 200 Pro je u godini na izmaku postavio visoke standarde u gornjem srednjem razredu mobitela – dakle najatraktivnijoj kategoriji, koja za razumnu cijenu nudi near-flagship karakteristike u praksi – osobito kada je riječ o izvanrednoj kameri, impresivnim performansama i predivnom finišu. Uz sve to, tu je jedan od najživopisnijih ekrana u kategoriji, kao i baterija visoke autonomije sa 100 W punjačem.

TCL 50 NXTPAPER 5G

Nikada se TCL ne susreće na top-ljestvicama najpopularnijih mobitela, no proizvođači elektroničkih uređaja s ekranima zasigurno ovu tvrtku drže visoko na top-ljestvici dobavljača te ključne komponente. Tehnologija NXTPAPER omogućuje korisnicima ovog uređaja prebacivanje u „zdraviji“ način rada za oči, nalik e-inku, koji uz to značajno štedi i bateriju, što je itekako bitna unikatna mogućnost ako imate djecu. Uz to, i sam mobitel nudi daleko više od onog što sugerira njegova niska cijena.

Sony Xperia 1 VI

Sony Xperia 1 VI je ultimativni telefon za kreatore sadržaja, zahvaljujući impresivnim mogućnostima snimanja videa i „Exmor T for mobile“ senzorom. Za fotografe entuzijaste na raspolaganju su tri kamere – glavna kamera je s objektivima od 16 i 24 milimetara, dodatna je s 48 milimetarskim objektivom, a tu je i telefoto kamera s optičkim zumom od 85 do 170 milimetara i mogućnošću snimanja makro fotografija. Sve leće su opremljena ZEISS optikom i tehnologijom praćenja očiju.

OPPO Reno12 Pro

S naprednim AI mogućnostima, OPPO Reno12 Pro se ističe među mid-rangerima nudeći puno primjera korištenja ove tehnologije. AI Eraser 2.0, recimo, uspješno briše neželjene objekte sa fotografije, dok AI Clear Face poboljšava grupne fotografije povećavajući jasnost i smanjujući izobličenja, čineći da se svako lice istakne. AI LinkBoost omogućava neprekidnu vezu u težim uvjetima snimanja, poboljšavajući online iskustvo, a sličnih je primjera još puno…

Top 5 mobitela za 2024. – Tibor Cecelja

Samsung Galaxy S24

Samsungov Galaxy S24 jedan je od rijetkih kompaktnih Android flagshipa i stoga ga smatramo izuzetno važnim. Iako je Galaxy S24 Ultra sveukupno bolji uređaj, najmanji član Galaxy S24 obitelji ima većinu njegovih vrlina, uz dodatak vrlo kompaktnih dimenzija.

Apple iPhone 16

Ovogodišnji najpovoljniji iPhone uistinu je zamutio granicu između "običnih" i Pro inačica Appleovih mobitela. iPhone 16 zaista je sve što prosječnom, pa čak i većini zahtjevnijih korisnika treba, te mu konkretno možemo zamjeriti tek pomalo arhaičnu frekvenciju osvježavanja ekrana od 60 herca.

CMF Phone (1) by Nothing

Dokaz da se za vrlo kvalitetan uređaj ne mora dati mnogo novca je upravo CMF Phone 1. Taj model na tržište došao je s cijenom od svega 199 eura i napravio pravu malu revoluciju. Nedostatak optičke stabilizacije glavne kamere i mono zvučnik mali su kompromisi koje ćete vjerujemo vrlo lako ignorirati s obzirom na cijenu.

Google Pixel 8a

Za ulaz u svijet Android mobitela idealnim smatramo Googleove Pixel "a" modele, jer nude vrhunsko Google softversko iskustvo upareno s odličnim hardverom i sve to po osjetno nižoj cijeni u odnosu na standardne Pixel modele. Pixel 8a odlikuje odličan ekran, najbolje kamere u segmentu i odlična autonomija. Ako vam treba više od toga, svakako preporučujemo Pixel 9 Pro.

OnePlus Nord 4

Aluminijska kućišta se vraćaju, barem ako je vjerovati Nordu 4. Novi, ili pak stari pristup dizajnu, učinio je Nord 4 prilično unikatnim. Osim jedinstvenog dizajna, Nord 4 donosi i vrhunski hardver po prilično atraktivnoj cijeni, što ga čini najzanimljivijim od uređaja iz ovogodišnje OnePlus ponude.

Top 5 mobitela za 2024. – Matej Markovinović

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra svakako nije dizajnom uzbudljivi mobitel. Koristi reciklirani dizajn već treću godinu zaredom, a takav će, prema svemu sudeći, biti i njegov nasljednik. Ipak, riječ je o odlično zaokruženom uređaju u svakom pogledu, a može se pohvaliti i dugom softverskom podrškom od čak sedam godina. Iz tog razloga smatram da je ovogodišnja Ultra idealan odabir za nekoga kome nije problem „odriješiti kesu“ za flagship, a da pritom želi koristiti taj mobitel sljedećih nekoliko godina.

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6 Pro toliko je sličan Galaxyju S24 Ultri, a opet toliko različit. Radi se o izvrsnoj alternativi za nekoga tko ne želi biti mainstream, a tko opet želi imati vrhunski mobitel kojeg nema svaka treća u osoba u kafiću. Dizajn mu je izuzetno zanimljiv, specifikacije su odlične, a sada ga se može relativno povoljno naći na oglasnicima zahvaljujući nedavnim akcijama teleoperatera.

Google Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro XL prava je poslastica za ljubitelje čistog Androida koji se time ponose. Usprkos tome što možda ne predstavlja veliku nadogradnju u odnosu na svoga prethodnika, Pixel 9 Pro XL i dalje donosi dosta toga novog za „androidholičare“.

iPhone 16 Plus

Ako je za vjerovati glasinama, Apple sljedeće godine iz svoje linije mobitela izbacuje model Plus, što zapravo i razumijemo. Kada se kupuje iPhone, svi nekako preskaču taj Plus. No, mišljenja sam da ovogodišnji iPhone 16 Plus predstavlja idealnu kombinaciju veličine, specifikacija i cijene, osobito ako se pronađe na nekoj akciji. Razumijem da koristi A18 SoC i da nema telefoto senzor, ali mnogima taj kompromis neće smetati kada se u obzir uzme manja cijena u odnosu na Pro modele. Na kraju, mnogima je važno da iz džepa viri – zagrižena jabuka.

Motorola Razr 50 Ultra

Razmišljajući o modernim sklopivim mobitelima, mnogima se u glavi stvara slika Samsungovog Flipa. Što ni nije toliko čudno, budući da je riječ o daleko najpopularnijem sklopivom mobitelu trenutno na tržištu. Ipak, Motorola je ove godine izbacila mobitel koji je objektivno bolji za širi spektar ljudi. Motorola Razr 50 Ultra može se pohvaliti velikim, 4-inčnim vanjskim zaslonom od 165 Hz, koji je zaista upotrebljiv, a ništa manje nije impresivan i unutarnji 6,9-inčni zaslon od 165 Hz. Kamere su solidne, softver je ispeglan, baterija podržava 45-vatno punjenje, a kada se u to sve ubaci taj stari Motorolin duh, dobije se sklopivi mobitel za svaku preporuku.