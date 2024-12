Top televizori u 2024. godini između 1.000 i 2.000 eura

Cjenovni razred do 2.000 eura donosi naprednije tehnologije, pa možemo pronaći QD-OLED i Mini-LED televizore, a moguće je nabaviti i vrlo velike dijagonale, čak i od 100''

Kako se penjemo na cjenovnoj ljestvici, tako se polako mijenjaju ključne tehnologije koje donose televizori. Umjesto klasičnih LED i manjih Mini-LED i pokojeg OLED-a koji dominiraju najboljim televizorima do 1.000 eura, u ovom cjenovnom rangu do 2.000 eura nalaze se mahom ili izrazito veliki modeli čak do 100 inča ili televizori koji su pri vrhu svojih kategorija.

QD-OLED i MLA-OLED tehnologije najbolje je što se s kvalitativne strane prikaza možete pronaći na tržištu, budući da već ionako napredne mogućnosti OLED-a obogaćuju višom svjetlinom i dodatnim isticanjem boja. U cjenovnom razredu do 2000 eura moguće je pronaći televizore s ovim tehnologijama, no bit ćete ograničeni veličinom od 55'' ili 65'' ako pronađete na akciji.

Google TV je i dalje jedna od najmoćnijih Smart TV platformi s najvećim izborom aplikacija. Uz rame su mu Tizen OS i webOS, a mnogi proizvođači sada predstavljaju vlastita rješenja koja srećom po korisnike podržavaju popularne streaming servise

Istovremeno je moguće pronaći veće klasične OLED televizore koji također imaju besprijekoran prikaz crne i ogroman kontrast te su prvi do kralja s desne strane. Ako gledamo najpopularnije veličine televizora oko 55-65'' s cijenom od 2000 eura dobit ćete barem Mini-LED uz koji svi proizvođači imaju i Quantum Dot tehnologiju, pa je zapravo izbor kvalitetnih opcija bogat.

Moguće je i u ovom cjenovnom rangu naći klasične LED televizore bez ovih naprednijih opcija, no u tom slučaju se radi o modelima koji dolaze s vrlo velikim dijagonalama i to im je glavni prodajni adut. Oštra konkurencija proizvođača i ovog puta nam je omogućila probrati najbolje televizore u 2024. godini između 1000 i 2000 eura.

LG OLED65G42LW

SPECIFIKACIJE – LG OLED65G42LW Ekran 65 OLED / 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR 10, HLG, Dolby Vision) Konektori 4x HDMI 2.1, 3xUSB, Ethernet, CI, Optical digital audio Mreža LAN, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 Softver webOS 24 Godina izlaska 2024. Cijena 1.899,00 eura

G serija je flaghsip cjelokupne LG ponude i istovremeno najjači OLED televizor korejskog proizvođača. G4 donosi drugu generaciju MLA OLED panela koji nudi 150% višu svjetlinu u odnosu na napredni i vrlo svijetli G3.

One Wall koncept omogućuje potpuno priljubljivanje uz zid, dok su tanki rubovi dodatno naglašeni svjetlijim panelom. Dostupan u veličinama od 55 do 97 inča, dolazi s opcijama zidnog nosača ili metalnog stalka. Njegov α11 AI Processor 4K zadužen je za napredne funkcije poput AI Picture Pro, koji omogućuje upscale slike, smanjenje šuma i redateljsku obradu, te AI Sound Pro za 11.1.2 virtualni surround zvuk.

Najnapredniji OLED TV za 2024. iz LG-a ima MLA-OLED panel, 144 Hz, bogatu HDR i gaming podršku

LG G4 i dalje nudi sve prednosti OLED tehnologije, pa su tu ogroman kontrast i izniman prikaz crne te odlični kutovi gledanja. Televizor pokriva i 100% DCI-P3 spektra boja. Od HDR standarda, LG G4 podržava HDR 10, HLG i Dolby Vision. LG G4 podržava AMD FreeSync i Nvidia G-Sync uz 144 Hz stopu osvježavanja ekrana. Za igrače konzola podržani su ALLM i VRR te je moguće dobiti 120 Hz u 4K rezoluciji i HDR načinu.

OLED televizori imaju izrazito tanak profil, budući da nemaju pozadinsko osvjetljenje

Od konektora, LG je ponudio sva četiri HDMI 2.1 porta, a tu su i tri USB-a te digitalni optički audio, dok se za mrežne mogućnosti brinu Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1. Kao i ostatak LG ponude, model G4 dolazi s webOS 24 pametnim sučeljem koje donosi popularne prečace, smanjeni utjecaj Quick Cards i velik izbor aplikacija koje uključuju sve poznate video streaming servise. LG je ponudio sustav zvučnika 4.2 snage 60 W i na tržište je izbacio soundbar sličnog tankog profila zamišljen da bi se također postavio na zid. Ovaj high-end model moguće je na našem tržištu u veličini od 65 inča pronaći za 1899 eura.

Samsung OLED 65S95D

SPECIFIKACIJE – Samsung OLED 65S95D Ekran 65 QD OLED/ 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG) Konektori 4 x HDMI 2.1, 3 x USB A, USB C Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Softver Tizen Smart TV Godina izlaska 2024. Cijena 1.855,90 eura

U kategoriju ispod 2000 eura ugurao se i novi Samsung flagship u OLED segmentu i to u veličini od 65'' koja se u domaćim trgovinama kreće od 1855 do preko 2000 eura. Radi se modelu koji izgledom sliči prošloj generaciji. AirSlim dizajn znači da ima ujednačenu debljinu od 11,2 milimetra, a od naprijed sa sve četiri strane panela nalaze se gotovo nepostojeći rubovi. Samsung kod ovog high-end modela nudi One Connect Box u kojemu se nalazi elektronika, a iz televizora ide samo jedan kabel.

Ovaj televizor ima drugu generaciju naprednog QD-OLED panela, visoku svjetlinu povrh savršenog prikaza crne i ogromnog kontrasta te 144 Hz i niz drugih naprednih opcija

Radi se ovdje o drugoj generaciji QD-OLED televizora koji ima oko 20% višu svjetlinu u odnosu na prethodnika S95C. Samsung je na ovu seriju ugradio Anti-Glare tehnologiju koja smanjuje utjecaj ambijentalnog svjetla. Tu je i Quantum Dot sloj koji pomaže za izraženiji prikaz boja, a uz višu svjetlinu tu su klasične prednosti OLED tehnologije poput ogromnog kontrasta, iznimnog prikaza crne i širokih kutova gledanja. Ova serija opremljena je s najjačim Neural Quantum Processor 4K druge generacije koji se brine za softverska poboljšanja.

Samsung s ovim televizorom isporučuje One Connect Box, pa je cijeli profil izuzetno tanak i doslovno će se stopiti sa zidom u slučaju takvog postavljanja

Za gaming publiku Samsung je ponudio 144 Hz refresh rate, podršku za AMD FreeSync te za konzolaše ALLM i VRR, pa je moguće dobiti 120 Hz u 4K rezoluciji ili 144 Hz s računala. Samsung i dalje nema podršku za Dolby Vision, ali su zato podržani HDR 10+, HDR 10 i HLG standardi. Što se tiče zvuka, televizor dolazi sa sustavom 4.2.2 snage 70 W. Zvučnici su smješteni prema gore, dolje i sa strana te omogućuju Dolby Atmos zvuk. S95D dolazi s Tizen operativnim sustavim koji je u samom vrhu ponajboljih Smart TV opcija s velikim izborom aplikacija, dostupnim video streaming servisima, podrškom za Apple AirPlay i mnogim drugim opcijama.

Samsung NEO QLED QN95D

SPECIFIKACIJE – Samsung NEO 65QN95D Ekran 65 mini LED / 4K (3.840 x 2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG) Konektori 4x HDMI 2.1, 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Softver Tizen Smart TV Godina izlaska 2024. Cijena 1.855,90 eura

Usporedno s OLED tehnologijom, Samsung ima i NEO QLED televizore u najvišem segmentu, a radi se o modelima koji kombiniraju Mini-LED i Quantum Dot tehnologije. Najjača serija je QN95D i ima bogatu opremu, kvalitetnu izradu i napredne specifikacije.

Televizor dolazi s Infinity One dizajnom koji ima ekstremno tanke rubove oko panela i vrlo tanak profil. QN95D stoji na centralnoj metalnoj bazi istog materijala kao i vrlo tanki metalni rubovi oko panela.

NEO QLED je oznaka za napredne televizore koji spajaju Mini-LED i Quantum Dot tehnologije, a osim naprednog sustava lokalnog zatamnjenja i visoke svjetline, ovaj TV nudi bogatu opremu, 144 Hz i kvalitetan audio sustav

Glavna prednost ovog modela je Mini-LED tehnologija koja omogućuje napredni sustav upravljanja lokalnim zatamnjenjem. Ukupno 1344 zone lokalnog zatamnjenja i napredni procesor drastično poboljšavaju kontrast, a uz Mini-LED pozadinsko osvjetljenje koje omogućuje i visoku svjetlinu ovaj model ima i Quantum Dot sloj. Visok kontrast i visoka svjetlina idealna su kombinacija za prikaz HDR sadržaja, a QN95D podržava HDR 10+, HDR 10 i HLG, dok je i u ovoj seriji izostala podrška za Dolby Vision.

Kao i flagship OLED model, Samsung je i kod najjačeg NEO QLED-a donio vrlo tanak profil

Za gaming publiku ovaj televizor nudi stopu osvježavanja ekrana od 144 Hzz, podršku za VRR i ALLM što će razveseliti vlasnike konzola. Sva četiri HDMI porta su verzije 2.1, a PC igrači imaju podršku za AMD FreeSync Premium Pro. QN95D inače dolazi s 4.2.2 sustavom izlazne snage 70 W i već poznatim tehnologijama Q-Symphony koja omogućuje povezivanje i zajednički rad sa soundbarom te OTS+ koja stvara virtualni surround zvuk prateći zvukom događaje na ekranu. I ova serija oslanja se na Tizen OS pametno sučelje koje je među najboljima na tržištu po dizajnu i broju aplikacija. Podržane su sve relevantne streaming aplikacije i glasovno upravljanje. Cijena ovog modela je 1855 eura na našem tržištu za veličinu od 65 inča.

LG OLED65C4

SPECIFIKACIJE – LG OLED65C4 Ekran 65 OLED / 4K (3.840 x 2.160) / 120 (144) Hz HDR Da (Dolby Vision, HDR 10, HLG) Konektori 4x HDMI 2.1, 3xUSB Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 Procesor Procesor α9 Gen 7 AI Softver WebOS 24 Godina izlaska 2024. Cijena 1.479,00 eura

LG C4 dostupan je u raznim veličinama, od kompaktnih 42 inča do impresivnog 83'' modela. Verzija od 65'' dolazi s metalnim centralnim stalkom koji podržava veliki panel s izuzetno tankim rubovima. Zahvaljujući OLED tehnologiji koja ne zahtijeva pozadinsko osvjetljenje, televizor je izuzetno tanak, s maksimalnom debljinom od samo 4,5 cm. Stalak je dizajniran da omogući smještaj LG USC9S soundbara.

C4 serija je srednja OLED kategorija u LG hijerarhiji, a donosi impresivan kontrast, savršen prikaz crne i 30% višu svjetlinu u odnosu na prošlu generaciju. Podržani su napredni HDR formati i PC igrači će moći igrati uz 144 Hz

LG C4 je drugi u hijerarhiji OLED televizora kod ovog korejskog proizvođača i nalazi se iznad B a ispod najjače G serije. Ovaj klasični OLED ekran pruža izvanredan prikaz crne boje, impresivan kontrast i široke kutove gledanja. Funkcija Brightness Booster omogućuje povećanje svjetline do 30%, čime se dodatno poboljšava vizualni doživljaj. Podržani su ključni HDR formati poput Dolby Visiona, HDR 10 i HLG, dok HDR 10+ izostaje. Softverske značajke uključuju Filmmaker način rada, koji prilagođava kvalitetu slike prema viziji redatelja filma.

Karakteristika OLED televizora je tanak panel, a iznimka nije ni LG C4

LG je puno pozornosti stavio na AI opcije, pa sedma genracija Alpha9 procesora donosi opcije AI Super Upscaling sa smanjenim šumom te AI Picture Pro za ostvarivanje realistične slike. OLED je jedan od boljih opcija za gamere, a C4 donosi podršku za AMD FreeSync i Nvidia G-Sync te 144 Hz refresh rate. Vlasnici konzola mogu očekivati 120 Hz u 4K rezoluciji i HDR sliku. Kao i ostali LG modeli, donosi novu verziju webOS pametnog sučelja koje donosi bogate opcije i velik broj aplikacija, a podržani su svi relevantni streaming servisi. Cijena 65'' modela je 1479 eura, pa se ovaj napredni i vrlo dobro opremljeni model nameće kao jedna od best buy opcija.

Philips 65OLED819/12

SPECIFIKACIJE – Philips 65OLED819/12 Ekran 65 OLED/ 4K (3.840x2.160) / 120 Hz HDR Da (HDR10, HLG, HDR10+ , Dolby Vision) Konektori 4x HDMI (2x HDMI 2.1), 3xUSB Mreža LAN, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 Procesor P5 AI Perfect Picture Engine Softver Google TV Godina izlaska 2024. Cijena 1.479,00 eura

Philips kao jednu od najvećih prednosti u odnosu na OLED konkurenciju nudi Ambilight tehnologiju. Radi se o setu LED lampica na stražnjoj strani televizora koje na tri strane bacaju ambijentalno osvjetljenje. Postoji velik broj dostupnih režima rada, no najčešće se koristi način koji bojama prati sadržaj na ekranu i te se boje projiciraju na zid iza pružajući dojam veće slike. Osim toga, ovaj Philipsov model koji koristi LG Display panel dolazi i uz premium izradu s centralnim metalnim stalkom i vrlo tankim metalnim rubovima oko panela.

Još jedan 65'' OLED ugurao se u kategoriju do 2000 eura, a Philips uz sve prednosti ove tehnologije donosi i svoj jedinstveni Ambilight dodatak

Kao i ostali OLED modeli, OLED819 dolazi s iznimnim prikazom crne, te ogromnim kontrastom, bogatom podrškom za HDR formate koja uključuje i Dolby Vision. Za procesiranje slike se koristi P5 procesor, a tu su i napredne gaming podrške koje uključuju HDMI 2.1 portove, 120 Hz nativni refresh rate, a PC igrači u imaju podršku za G-Sync i AMD FreeSync pa će na svim platformama igrači dobiti visok framerate i sliku bez trganja. U odnosu na prošlu generaciju serija 819 dobila je naprednije mrežne mogućnosti u vidu Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2 podrške. Za zvuk se brine 2.1 sustav izlazne snage 70 W i podrškom za Dolby Atmos i DTS:X.

Nove generacije Philips televizora napustile su klasičnije daljince s velikim brojem tipki

I dok je na nekim serijama Philips u 2024. godini ugradio Titan OS, ovaj model i dalje dolazi s Google TV pametnim sučeljem koje je po mnogima najbolja opcija i nudi najveći broj dostupnih aplikacija. Cijena ovog modela na našem je tržištu u veličini od 65'' 1499 eura.

Sony Bravia 8 K55XR80PAEP

SPECIFIKACIJE – Sony BRAVIA 8 K55XR80PAEP Ekran 65 OLED/ 4K (3.840x2.160) / 120 Hz HDR Da (HDR 10, HLG Dolby Vision) Konektori 4x HDMI (2x HDMI 2.1), 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth Procesor Cognitive Processor XR Softver Google TV Godina izlaska 2024. Cijena 1.690,00 eura

Jedan od nosećih OLED modela za 2024. godinu iz Sonya oslanja se na klasičniji WOLED panel. S obzirom na broj osam u imenu serije, jasno je da se radi o višoj klasi, što se očituje u modernom dizajnu. Televizor ima iznimno tanke rubove oko panela u tamno srebrnoj boji, što je isti uzorak kao na zanimljivim metalnim nožicama koje se mogu postaviti uz rub televizora ili više prema sredini.

Sony OLED TV donosi 120 Hz, bogatu HDR podršku i sve poznate kvalitete tehnologije

Sony Bravia 8 donosi ogroman kontrast i ponajbolji prikaz crne, brz odziv, a televizor pokriva i 100% DCI-P3 spektra. Televizor podržava HDR standarde HDR10, HLG i Dolby Vision, a njegov panel ima nativnu stopu osvježavanja od 120 Hz. Posebno je prilagođen gaming iskustvu, s naglaskom na optimizaciju za PlayStation. Među značajkama su ALLM (automatski način rada s niskom latencijom) i automatsko mapiranje HDR tonova. Uz iznimno brz odziv, uređaj nudi podršku za promjenjivu stopu osvježavanja (VRR) te ima službenu kompatibilnost s Nvidia G-Sync tehnologijom.

Od četiri HDMI konektora, dva su verzije 2.1. Unaprijeđene su mrežne mogućnosti pa dolazi s Wi-Fi 6 standardom, a posebna je pažnja posvećena zvuku. Televizor dolazi s pet zvučnika od po 10 W pri čemu su aktuatori smješteni iza zaslona i pretvaraju ga u veliki zvučnik, a novi visokotonac dodatno pojačava osjećaj surround zvuka. Ta se tehnologija kod Sonya zove Acoustic Surface Audio+. Podržani su Dolby Atmos i DTS:X čime se postiže dojam prostornog zvuka.

Odlike modernog dizajna skoro bez rubova oko panela prihvatio je i Sony

Bravia 8, poput ostalih OLED modela ovog proizvođača, koristi Google TV pametno sučelje koje nudi široku paletu aplikacija iz Play trgovine i podržava sve popularne video streaming servise. Na kompaktnom i tankom plastičnom daljinskom upravljaču nalaze se prečaci za Prime Video, Disney+, Netflix i YouTube. Televizor također podržava Chromecast i Apple AirPlay 2, omogućujući jednostavno i praktično povezivanje s mrežom i drugim uređajima. Ovaj model ušao je u kategoriju od 2000 eura sa 55'' veličinom, pa ga se može naći za 1690 eura, dok veći 65-inčni model ide cijenom iznad naše zamišljene granice.

Hisense 100E7NQ

SPECIFIKACIJE – Hisense 100UE7NQ Pro Ekran 100" LED/ 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG) Konektori 4x HDMI 2.1,1x USB 3.0, 2xUSB 2.0 Mreža LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth Softver VIDAA U7.6 Godina izlaska 2024. Cijena 1.999,00 eura

Obično veće dijagonale zamjetno povisuju cijenu televizora. Upravo zato kao jedan od najzanimljivijih modela koji se ugurao ispod 2000 eura stiže Hisense 100UE7NQ Pro, televizor koji dolazi s impresivnih 100 inča i uz to donosi neke napredne funkcionalnosti. Radi se o modelu koji se oslanja na direktno LED pozadinsko osvjetljenje i Quantum Dot tehnologiju.

Iako dolazi s plastičnim kućištem, televizor zadržava estetiku modernih modela zahvaljujući izuzetno tankim rubovima oko ekrana. Dostupan je u veličinama od 43 do impresivnih 100 inča i oslanja se na dvije nožice postavljene na krajevima ekrana, što zahtijeva širi TV stol. Iz profila se može primijetiti da je kućište s hardverom, koje uključuje i subwoofer, nešto deblje, no to je u skladu s uobičajenim dizajnerskim standardima.

Ogromna dijagonala od 100'' najveća je prednost ovog modela koji uz to donosi Quantum Dot tehnologiju, napredni sustav lokalnog zatamnjenja i 144 Hz

Osim direktne LED rasvjete, glavni adut E7 Pro serije je napredni sustav lokalnog zatamnjenja koji omogućuje bolji prikaz crne i istaknutije svijetle naglaske. Tu je i Quantum Dot sloj koji poboljšava prikaz boja i pridonosi relativno visokoj svjetlini. Podržani su svi rašireni HDR standardi. Uz 144 Hz, televizor pruža široku podršku za gaming koja uključuje ALLM (automatski način rada s niskom latencijom) i VRR, omogućujući konzolašima igranje u 4K/120 Hz na sva četiri HDMI priključka. PC igrači mogu uživati u 144 Hz uz podršku za AMD FreeSync. Također, tu je i Game Bar, praktičan alat koji omogućuje praćenje broja sličica u sekundi te podešavanje HDR i VRR postavki.

Gigantska dijagonala nije utjecala na debljinu profila

Zvuk osigurava 2.1 sustav s dva stereo zvučnika od 15 W i subwooferom od 20 W. Iako televizor podržava Dolby Atmos i DTS:X standarde te ih može reproducirati, iskustvo će biti znatno bolje uz vanjski uređaj poput kvalitetnog soundbara.

Hisense televizori dolaze s VIDAA pametnim sučeljem koje nudi pregledno organizirane aplikacije u redovima, odlikuje se dobrom opremljenošću i brzim odzivom. Podržane su sve ključne video streaming aplikacije, što potvrđuje i daljinski upravljač s čak deset prečaca za servise poput Disney+, Prime Video, Apple TV, Netflix i YouTube.

Sony Bravia 7 K-65XR70

SPECIFIKACIJE – Sony Bravia 7 K-65XR70 Ekran 65 mini LED/ 4K (3.840x2.160) / 120 Hz HDR Da (HDR 10, HLG Dolby Vision) Konektori 4x HDMI (2x HDMI 2.1), 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth 5.3 Softver Google TV Godina izlaska 2024. Cijena 1.999,00 eura

Paralelno s naprednim OLED modelima, u višim Sony klasama stanuju i Mini-LED modeli. Konkretna Bravia 7 serija ugostila je XR70 model koji se odlikuje premium dizajnom i naprednim funkcionalnostima. Kod dizajna dominiraju tanki metalni rubovi i nožice koje se mogu postaviti šire ili uže ovisno o veličini TV ormarića te na dvije visine ako želite postaviti soundbar.

Sony Bravia 7 kombinira Mini-LED i Quantum Dot tehnologije koje donose visoku svjetlinu, odlične HDR mogućnosti i podršku za gaming uz fokus na PlayStation 5

Televizor kombinira Mini-LED i Quantum Dot tehnologije koje rezultiraju visokim kontrastom, boljim prikazom crne te svjetlinom koja u standardnom načinu rada ide oko 900cdm2, a u HDR-u može dosegnuti 2000 cd/m2. Osim toga velik broj malih LED-ica u kombinaciji s XR Backlight Master Drive precizno kontrolira lokalno zatamnjenje što donosi visoke vrijednosti kontrasta i odličan prikaz crne. Sve to odlični su preduvjeti za prikaz HDR-a, a Sony podržava Dolby Vision, HDR 10 i HLG.

Metalni rub oko panela je tanak, ali efektan dio dizajna i nadovezuje se na male metalne nožice

Ovaj model Sony promovira kao idealan za PlayStation 5, što uključuje podršku za VRR i ALLM, te mogućnost prikaza 120 Hz u 4K rezoluciji putem dva HDMI 2.1 priključka. Također, podržava AMD FreeSync i je kompatibilan s Nvidia G-Sync tehnologijom, pa i računalni gameri mogu očekivati izvrsne performanse. Igrači mogu uživati u Dolby Vision za igre, a tu su i brze postavke uz sučelje specifično za gaming.

Kao i ostatak Sony modela, dolazi s Google TV pametnim sučeljem koje ima najveći izbor aplikacija, glasovno upravljanje, ugrađeni Chromecast i podršku za AirPlay 2. Cijena ovog naprednog Mini-LED modela u veličini od 65'' je na našem tržištu 1999 eura.

Samsung QE85Q70DATXXH



SPECIFIKACIJE – Samsung QE85Q70DATXXH Ekran 85 QLED/ 4K (3.840x2.160) / 120 Hz HDR Da (HDR, HDR10, HLG) Konektori 4x HDMI 2.1, 2xUSB Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Softver Tizen Smart TV Godina izlaska 2024. Cijena 1.849,00 eura

Srednja ponuda Samsung QLED modela Q70D uz izbor među najboljim televizorima do 1000 eura, ugurao se i u ovu višu kategoriju, ponajviše što za cijenu od 1849 eura možete nabaviti vrlo veliki 85'' televizor.

Najjače strane Q70D serije su otmjeni AirSlim dizajn, QLED tehnologija i 120 Hz refresh rate uz bogate gaming opcije

Pa da ponovimo gradivo, vizualno s tri strane oko panela ovaj model ima tzv. dizajn bez okvira. Tu je i centralni metalni stalak te AirSlim dizajn koji donosi ujednačeni tanki profil. Napredni procesor ima naprednu 4K AI upscaling tehnlogiju, a podupire i Motion Xcelerator koji omogućuje igračima da dobiju 4K u 120 Hz. Ovaj LED televizor kao glavnu tehnologiju ima Quantum Dot koja dodatno ističe boje. Kvalitetnu reprodukciju boja u ovom je slučaju potvrdio Pantone certifikat i ovaj model pokriva 100% DCI-P3 spektra.

AirSlim dizajn zamišljen je kao najbolja opcija za postavljanje televizora na zid

Televizor također nudi odlične mogućnosti za gamere, jer uz 120 Hz stopu osvježavanja i četiri HDMI 2.1 priključka, podržava VRR i FreeSync Premium. To znači da će i konzolaši i PC gameri uživati u 4K/120 Hz igranju. Kao i svi Samsung modeli, ovaj televizor dolazi s Tizen operativnim sustavom, jednim od najboljih na tržištu, koji uz intuitivno sučelje nudi podršku za sve popularne video streaming servise.

TCL 75C855

SPECIFIKACIJE – TCL 75C855 Ekran 65" QLED/ 4K (3.840x2.160) / 144 Hz HDR Da (HDR10+,HDR 10, HLG, Dolby Vision IQ) Konektori 4x HDMI x 2.1, 2 x USB Mreža LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Procesor AIPQ Pro procesor Softver Google TV Godina izlaska 2024. Cijena 1.999,00 eura

Jedan od najjačih modela u ponudi TCL-a je C855 koji donosi Mini-LED pozadinsko osvjetljenje i iznimno visoku svjetlinu od preko 3300 cd/m2. Atraktivni model ima centralni metalni stalak boje brušenog titanijuma koji se vizualno poklapa s vrlo tankim rubovima oko panela. Televizor iz profila ima ujednačenu debljinu i uz dodatak magnetnog nosača moguće ga je na zid objesiti gotovo bez razmaka od podloge.

Mini-LED, Quantum Dot, svjetlina preko 3000 cd/m2 i 144 Hz te dijagonala od 75 inča samo su neke od prednosti ovog high-end modela iz TCL-a

Već smo navikli da uz Mini-LED ide i Quantum Dot tehnologija kod mnogih proizvođača, a njihov spoj omogućuje bolji prikaz boja koji se ovdje očituje u pokrivanju 97% DCI-P3 spektra te izrazito visokoj svjetlini. Televizor nudi i više od 1300 zona lokalnog zatamnjenja koje dodatno omogućuju bolji prikaz crne i viši kontrast.

Visok kontrast i izuzetna svjetlina čine ovaj model idealnim za prikaz HDR sadržaja, uz podršku za sve glavne HDR standarde, uključujući i Dolby Vision IQ. Osim toga, televizor nudi izvrsne karakteristike za gaming publiku, počevši od stope osvježavanja od 144 Hz, koju podržava Motion Clarity Pro tehnologija za bolju jasnoću slike u pokretu, kao i niz drugih gaming funkcija. Podržani su VRR, ALLM i AMD FreeSync Pro, što omogućuje 144 FPS-a putem HDMI 2.1 na računalu, pod uvjetom da grafička kartica to podržava, dok konzole nove generacije omogućuju 4K/120 Hz prikaz. Kroz Game Master Pro 3 sučelje, PC igrači mogu uživati i u 240 Hz uz pomoć game acceleratora.

TCL je pazio na dizajn sa svih strana, pa C855 ima i tanak ujednačen profil

TCL C855 oslanja se na Google TV pametno sučelje koje je među vodećim Smart TV platformama i uz podršku za sve video streaming servise ima i najveći dostupni izbor aplikacija. Ovaj model u velikoj 75'' dijagonali na našem tržištu košta 1999 eura.