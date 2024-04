Samsungove microSD kartice Evo Select i Evo Plus postaju još brže

Nove inačice Samsungovih microSD kartice trebale bi ponuditi povećanje brzine prijenosa podataka za 23 posto u odnosu na prethodne modele, dosežući brzine do 160 MB/s

Samsung je najavio značajno ubrzanje svojih microSD kartica Evo Select i Evo Plus te predstavljanje microSD kartice kapaciteta 1 TB kasnije ove godine.

Naime, nove inačice Samsungovih microSD kartice trebale bi ponuditi povećanje brzine prijenosa podataka za 23 posto u odnosu na prethodne modele, dosežući brzine do 160 MB/s, što će posebice osjetiti kreatori sadržaja i profesionalci. Iz Samsunga navode da će biti dostupne u kapacitetima od 64 do 512 GB.

Foto: Samsung

Uz to, sve microSD kartice certificirane su za brzine Grade 3 U3 i V30, kao i za A2 razred performansi te mogu učitavati 4K videozapisa i izravno pokretati aplikacije. Također, iz Samsunga ističu da su vodootporne te da mogu izdržati ekstremne temperature, padove i udarce, a dolaze i s čak 10 godina jamstva.

Cijena za Evo Select započinje od 15 dolara i ide sve do 56, dok su Evo Plus kartice nešto skuplje, od 16 do 61 dolar ovisno o kapacitetu. Razlika u karticama praktički nema, izuzev činjenice da Amazon ima ekskluzivna prava na naziv Evo Select stoga može kontrolirati cijenu i učestalost popusta.

Europske cijene trenutno nisu poznate. Više informacija dostupno je u Samsungovom priopćenju.