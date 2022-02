Samsung službeno predstavio Galaxy S22, S22+ i S22 Ultru

Svi novi modeli iz S22 serije dolaze s Androidom 12 i One UI 4.1 sučeljem, a potrebno je napomenuti i da je južnokorejska tvrtka rekla da će telefoni dobiti četiri Android OS ažuriranja, što će svakako značiti onima koji ne mijenjaju često svoje uređaje

Iako je gotovo sve već bilo poznato zahvaljujući procurjelim informacijama, Samsung je ove srijede službeno predstavio novu seriju svojih flagship pametnih telefona koju, kao i posljednjih godina, sačinjavaju tri modela – Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra.

Galaxy S22 i S22+

Samsung je u svom Unpacked događaju predstavio Galaxy S22 i S22+ kao telefone za mlađe generacije. Riječ je, naime, o uređajima koji se dizajnom ne razlikuju mnogo od prošlogodišnje S21 serije, ali su napravljeni od održivih materijala od plastike iz ribarskih mreža, imaju nešto jači Armor Aluminium okvir te potpuno novi Corning Gorilla Glass Victus+.

Foto: Samsung

Pogoni ih, očekivano, Qualcommov flagship SoC Snapdragon 8 Gen 1, iako će u nekim regijama, pa tako i kod nas, dolaziti sa Samsungovim Exynosom 2200. Oba će biti uparena s 8 GB RAM-a i do 256 GB interne memorije.

Kao što je već najavljivano, S22 osjetno je manji uređaj. Ima 6,1-inčni ravni AMOLED 2X FHD+ zaslon sa stopom osvježavanja od 120 Hz, odzivom od 240 Hz i svjetline do 1.300 nita. Za one kojima je to ipak premalo, Samsung nudi S22+ s nešto svjetlijim 6,6-inčnim zaslonom.

Južnokorejska je tvrtka provela dosta vremena hvaleći se kamerama na S22 i S22+ modelima, osobito njihovom većem glavnom senzoru i brojnim značajkama koje će posebice koristiti wannabe influencerima.

Foto: Samsung

Na papiru oba modela imaju isti trostruki sustav kamera – glavnu od 50 MP, ultraširoku od 12 MP i telefoto od 10 MP s 3X optičkim zoomom. Tu je, nadalje, i poboljšana VDIS (Video Digital Image Stabilization) tehnologija za one s drhtavim rukama, ali i poboljšano snimanje u noćnim uvjetima. Za selfije je zaslužna prednja kamera od 10 MP.

Budući da se mnogi korisnici Samsunga nerijetko žale na bateriju uređaja, zasigurno im se neće svidjeti da S22 dolazi s nešto manjom baterijom od 3.700 mAh s podrškom za žično punjenje od 25 W i bežično od 15 W. To je, međutim, bilo i za očekivati, budući da su se dimenzija uređaja ipak smanjile.

S druge strane, S22+ ima nešto veću bateriju kapaciteta 4.500 mAh s podrškom za žično punjenje od 45 W i bežično od 15 W. Valja istaknuti da dolazi i s podrškom za UWB (Ultra Wide Band) i Wi-Fi 6E. Hrvatske cijene trenutno nisu poznate, no S22 će u Americi koštati 800 dolara, dok će S22+ biti za 200 dolara skuplji. Oba će modela dolaziti u crnoj, bijeloj, zlatnoj i zelenoj boji.

Foto: Samsung

Galaxy S22 Ultra

Zvijezda Unpacked događaja svakako je S22 Ultra, koji je za razliku od svoje „manje braće“, namijenjen onima kojima telefon ne služi samo za zabavu, već i za ozbiljni posao. Za to je, naravno, ponajviše zaslužan i S Pen u kućištu Ultre, pa se može reći da je Samsungova Note serija službeno poslana u starački dom.

Foto: Samsung

Osim što je prisvojila S Pen, Ultra se može pohvaliti i „kockastim“ dizajnom Notea, što će nekima probuditi nostalgiju, a nekima pak nelagodu. S22 Ultra dolazi s blago zakrivljenim 6,8-inčnim QHD+ Dynamic AMOLED 2X zaslonom s adaptivnim osvježavanjem do 120 Hz, odzivom od 240 Hz te osvjetljenjem do 1.750 nita. Prednju i stražnju stranu uređaja štiti Corning Gorilla Glass Victus+.

S22 Ultru na domaćem tržištu pogonit će 4-nanometarski Exynos 2200 uparen s do 12 GB RAM-a i do čak 1 TB interne memorije. Na „stražnjici“ se nalazi sustav od četiri kamera – glavna od 108 MP, ultraširoka od 12 MP, 3X telefoto od 10 MP, kao i još jedna telefoto s optičkim zoomom od 10X.

Foto: Samsung

Naravno, tu je i pregršt značajki za poboljšano snimanje, čija će se funkcionalnost moći prosuditi tek u testiranjima, no svakako valja istaknuti Space Zoom značajku koja zapravo omogućuje „hibridni“ zoom od čak 100X.

S22 Ultra ima bateriju od 5.000 mAh s podrškom za žično punjenje od 45 W i bežično od 15 W. Uređaj će dolaziti u crnoj, bijeloj, zelenoj i crvenoj boji te je već sad dostupan za prednarudžbu. Preporučena cijena početnog modela iznosi 10.499 kuna.