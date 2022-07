Samsung T7 Shield - kompaktan, brz i izdržljiv prijenosni SSD

Samsung je unutar svoje T7 obitelji prijenosnih SSD-ova predstavio novi model – T7 Shield. Riječ je o do sada najizdržljivijem Samsungovom prijenosnom SSD-u iz spomenute serije. Naime, T7 Shield uspješno je testiran na udarce uzrokovane padovima s visine do tri metra. Shodno tomu, T7 Shield prikladan je za korisnike koji su većinom u pokretu, odnosno za kreatore sadržaja koji većinu radnog vremena provode izvan sigurnosti ureda i svoj sadržaj stvaraju na otvorenim prostorima.

Dodatnu sigurnost po snimljeni materijal jamči i oznaka IP65 koja dokazuje da je T7 Shield otporan na vodu i prašinu koje je često teško izbjeći na otvorenom. Samsung je optimizirao i unutrašnjost i vanjštinu uređaja, promijenivši površinski materijal i unaprijedivši softversko rješenje za T7 Shield, čime su riješeni problemi slabljenja performansi i pregrijavanja koji se događaju tijekom prijenosa većih datoteka. Budući je i količina topline koja nastaje pri prijenosu minimizirana, time je omogućen i stabilan prijenos podataka bez smanjenja razine performansi samoga diska, čak i prilikom izvođenja podatkovno „teških“ i neprekidnih zadaća poput snimanja visokokvalitetnih video sadržaja, uređivanja sadržaja, kodiranja ili renderiranja.

Sve gore navedeno moguće je zahvaljujući velikim performansama SSD-a. Samsung T7 Shield u mogućnosti je čitati snimljene podatke brzinama do 1.050 MB/s, a nove zapisivati brzinama do 1.000 MB/s. Otprilike je dvostruko brži od svog prethodnika, prijenosnog SSD-diska T5 te do 9,5 puta brži od vanjskih tvrdih diskova. Snimljeni podatci su i zaštićeni pomoću hardverske 256-bitne AES enkripcije. Samsung T7 Shield dolazi u tri boje kućišta – crnoj, bež i plavoj te u kapacitetima od 1 TB i 2 TB. Proizvođač u pakiranju isporučuje i dvije vrste kabela – USB-C na USB-C te USB-C na USB-A.

Uz SSD dolazi i popratni softver – Samsung Portable SSD i Samsung Magician. Samsung je osigurao kompatibilnost uređaja s različitim operacijskim sustavima – Windowsima 7 i novijim, Mac OS X 10.10 i novijim te Androidom Lollipop i novijim. Iako Linux nije posebno naveden u podatcima, ne bi trebalo biti problema s korištenjem SSD-a na modernijim Linux distribucijama. Zahvaljujući širokoj kompatibilnosti moguće ga je koristiti na različitim uređajima – računalima, pametnim telefonima i tabletima s Androidom te igraćim konzolama za proširenje podatkovnog prostora.

Iz Samsunga navode kako su prilikom proizvodnje i pakiranja vodili računa i o ekologiji. Za T7 Shield potrebna je tek jedna trećina ambalaže uobičajene za prethodne generacije SSD-diskova. Osim toga, novi disk može se pohvaliti nižim emisijama stakleničkih plinova tijekom proizvodnog procesa - i to zahvaljujući većoj proizvodnoj učinkovitosti.

Dimenzije uređaja su 88 x 59 x 13 milimetara, a masa 98 grama. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Cijene se na američkom tržištu kreću od 129,99 USD (1 TB) do 249,99 USD (2TB).