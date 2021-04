Isprana slika IPS monitora pod kutem?

IPS ekrani čuveni su po velikom kutu vidljivosti, kojeg se gotovo uvijek deklarira kao 178°, no kako to može biti istina ako je slika isprana pod oštrim kutem?

PROBLEM

Prijatelj je kupio IPS monitor Asus TUF Gaming VG27AQ 27”. Je li normalno da je pod kutem “isprana” slika? Isto je i kod igara. Zar baš IPS ne bi trebao imati odličan kut? Monitor je spojen preko HDMI-ja na Asus TUF laptop.

ODGOVOR

Uz ovo pitanje Bugov forumaš priložio je videosnimku tog monitora, na kojoj se jasno vidi promjena u slici s promjenom kuta, čak bismo rekli da se vidi drastična promjena. No, treba uzeti u obzir i to da razlika u snimci može izgledati izraženija nego što je u stvarnosti, pogotovo ako se nije vodilo računa o ekspoziciji i uvjetima u kojima se snima, poput razine osvjetljenja u prostoriji, odnosno razlike između osvjetljenja prostorije i svjetline ekrana.

Dva trenutka iz videa iz kojih se vidi velika razlika u slici kada se ekran gleda izravno, i kada ga se gleda pod ekstremnim kutem

Unatoč tome, treba uzeti u obzir da nisu svi IPS ekrani isti, odnosno da ipak nemaju svi baš jednaki kut vidljivosti, iako se manje-više za sve navodi 178°, a postoji i nešto što se naziva IPS glow. Konkretni monitor inače ima AU Optronicsov panel, AHVA podvrstu IPS-a.

IPS glow

IPS glow dobro je poznata boljka IPS ekrana, koji pod kutem imaju manje ili više izražen bjelkasti “sjaj”, koji donekle podsjeća na probijanje pozadinskog osvjetljenja, ali je uniformniji i postupno se mijenja s kutom gledanja. IPS ekrani imaju značajno veći kut vidljivosti od TN matrica, u smislu da se slika i dalje prilično dobro, ili čak odlično, može razabrati i pri ekstremnijem kutu, tipično bez značajnijih promjena u nijansi boje (do promjene boje dolazi i kod VA matrica, ne samo TN), bez inverzije slike, da dijelovi slike ne odu u crno, samo što se pojavljuje taj sjaj.

Nema savršene matrice, savršene vrste ekrana. VA i TN matrice ne pate od IPS glowa, ali one imaju druge manje ili više izražene nedostatke, i na svakome je da odabere monitor s matricom na koju će imati najmanje prigovora.

Što učiniti?

IPS glow može se ublažiti na više načina. S obzirom na to da najviše dolazi do izražaja kad je na ekranu tamna slika, i kad se monitor gleda iz ekstremnijeg kuta, savjet će ići u tom pravcu. Znači, ako u Windowsima koristite tamnu temu i smeta vas IPS glow, možda biste trebali razmisliti o vraćanju na svijetlu temu. Svijetla tema vam je presvijetla? To može značiti da je u prostoru u kojem koristite računalo preslabo ambijentalno osvjetljenje (ili ste možda čak i u mraku). Čak i ako koristite tamnu temu, jače ambijentalno osvjetljenje trebalo bi smanjiti percepciju IPS sjaja.

Druga stvar koju možete učiniti jest smanjiti svjetlinu ekrana, naravno, ne toliko da bi vam ekran bio pretaman u odnosu na ambijentalno osvjetljenje. Monitor stavite u optimalni položaj, dakle, prilagodite mu visinu i nagib te izravno gledajte u njega, umjesto pod (ekstremnijim) kutem. Pomoći može i udaljavanje od monitora, jer se i time mijenja kut pod kojim gledate ekran.