Previsoka temperatura Ryzena 7?

Temperatura procesora ovisi o mnogim faktorima. Ako vam se čini previsokom, znači li to da je procesor u opasnosti od oštećenja, odnosno treba li tada kupiti bolji hladnjak?

PROBLEM

Neki dan sastavio sam si jedan PC od dijelova koje sam, sukladno svojim financijskim mogućnostima, ali i trenutačnoj situaciji s nabavkom dijelova za PC u BiH, mogao skupiti. Računalo će biti korišteno za poslove opće namjene i za povremeno nezahtjevno igranje. Montaža je prošla glatko.

Prilikom uključivanja PC-ja primijetio sam odmah, recimo tako, malo jaču buku od svih ventilatora do 35 dB. Otišao sam u BIOS i postavio XMP profil za memoriju, postavio PWM mod za CPU fan, za fan hub od kućišta, i buka se malo smanjila. Instalirao sam Windows 10 20H2, sve zadnje drivere za matičnu, zadnje drivere za čipset, zadnje drivere za grafičku, napravio sam update BIOS-a, instalirao Dragon Center, Ryzen Master, HW Monitor i HW Info.

AMD-ov hladnjak Wraith Prism, koji je došao u paketu s procesorom Ryzen 7 3700X, nije loš hladnjak, no na tržištu se nude učinkovitiji i tiši hladnjaci

Događalo mi se dalje da se ventilatori na trenutke jako ubrzaju pa se opet stišaju i u idle stanju i pri opterećenju. Tada sam ispitao temperaturu procesora i uplašio se – u idle stanju od 50 do 55 stupnjeva, a pri opterećenju i do 70 stupnjeva. Shvatio sam odmah da tu radni takt procesora i njegov napon povremeno polude, ono do 4.7 GHz i 1,4 V, i tako dalje.

Odem u BIOS i isključim opcije koje se zovu Precision Boost Overdrive i Performance Core Boost. To je dovelo do toga da su temperature počele značajnije padati pa su idle bile do 43 stupnja, takt ne veći od 3.6 GHz, a napon 1,01 V, tako kaže Ryzen Master.

Nakon toga sam otišao sam u Dragon Center i postavio tamo profil rada sustava na Silent, postavio sam isto tako i Power Plan u Windowsima na Ryzen balanced. Trenutačno mjerim CPU idle temp na 36 do 38 stupnjeva, a pri opterećenju CPU temp skače na nekih 56 do 58 stupnjeva. Buka je 23,5 dB u idle stanju.

Malo sam zabrinut zbog te temperature. Nemam baš toliko iskustva s procesorima Ryzen. Računalo se inače normalno ponaša u radu. Mislim da ipak treba kupiti bolji cooler. Što vi mislite o svemu tome? Jesam li negdje pogriješio u podešavanju opcija nakon montaže? Procesor je Ryzen 7 3700X sa stock coolerom (Wraith Prism).

ODGOVOR

Maksimalna dopuštena temperatura tog procesora je 95 stupnjeva Celzijevih. Temperatura od oko 70 stupnjeva pod opterećenjem je u redu, koliko se da pročitati prema iskustvima drugih korisnika. Naravno, ako biste htjeli nižu temperaturu i manju buku, trebali biste kupiti novi, kvalitetniji hladnjak za procesor, s većim ventilatorom (hladnjaci koji dolaze s procesorom nikad nisu idealni), a za snižavanje temperature pomoći može i stavljanje dodatnih ventilatora u kućište.

Drugačija, vertikalna konstrukcija i dva centimetra veći ventilator, koji se vrti pri manjem broju od AMD-ova stock hladnjaka, postigli su cilj – niže temperature i tiše računalo, naravno, uz dodatni trošak

Znači, ne morate kupiti novi hladnjak, ali ne bi bilo loše da ga kupite. Niža temperatura procesora i ostalih komponenti mogla bi donekle produljiti radni vijek vašeg računala (pitanje je, doduše, nećete li prije kupiti novo računalo negoli ovo računalo, odnosno neka njegova komponenta “odradi svoje”), vjerojatno produljiti razmak između temeljitog čišćenja računala i zamjene termalne paste.

Od čitatelja koji nam je to pitanje postavio putem e-maila, na naš odgovor stigla je reakcija da je kupio hladnjak be quiet! Dark Rock Slim te time dobio sve što je htio. Tako mu je idle temperatura Ryzena 3700x sada niža za oko 5 °C te je dobio “bajkovitu i nestvarnu tišinu ventilatora hladnjaka, čak i pri AIDA64 stres testovima”. Iako cijena tog hladnjaka nije mala, uz niže temperature, možda je zapravo bitnija stvar niža buka, s obzirom na to da buka korisnika može ometati u radu, smanjiti koncentraciju i produktivnost, smanjiti ugodu korištenja računala.