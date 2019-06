Je li vanjski mehanički disk dovoljno brz za 4K videozapise?

Problem 1

Može li mi netko odgovoriti koji je vanjski hard disk najbolji za snimanje filmova te za njihovu daljnju reprodukciju na Adroid TV-u (Sony Bravia KD-55XF9005), a da nije previše skup? I je li brzina čitanja od 400 kB/s dovoljna za gledanje 4K filmova?

Problem 2

Da se malo ubacim - jesu li "1000.0 GB SEAGATE External Backup STDR1000202, 2.5'', USB 3.0" i pripadajući mu USB kabel dovoljno brzi za stream "full" 4K (znači bitratea do 65 MB/s ) sadržaja na TV? Samo me to zanima, može ili ne može, jer ako može, čemu davati pare za USB stick?

Odgovor

Današnji vanjski diskovi dovoljno su brzi da televizori ili Android TV boxevi s njih "vuku" videosadržaj, no manje su praktični i prikladni za tu namjenu od USB stickova, memorijskih kartica (ako uređaj ima utor za memorijsku karticu) pa i vanjskih SSD-ova

Teško je u današnje vrijeme ijedan mehanički disk proglašavati najboljim za nešto, pogotovo ako se radi o vanjskom disku, dakle uređaju koji će se (barem povremeno) prenositi i za kojeg postoji povećana opasnost od pada ili udaraca (nešto po čemu su SSD-ovi superiorni HDD-ovima). Osim toga, testove mehaničkih diskova skoro da nitko više ni ne provodi.

Najviše čemu se možete nadati je benchmark vlasnika nekog konkretnog diska, stavljenog na neki forum, da podijeli to s kolegama. Dakle, ništa od konkretne preporuke - eventualno kupite najisplativiji disk, dakle onaj koji vam nudi najviši kapacitet uz najdulje trajanje jamstva za najmanji novac.

Brzine, bitrate

Idemo na konkretne brojke vezane uz brzinu čitanja/prijenosa. Prva brojka od 400 kB/s - to bi, znači, bilo 3,2 Mbit/s? To je OK propusnost za visokokomprimirani Full HD video, ali problematična propusnost za 4K video, pogotovo ako se radi o sveprisutnom kodeku H.264. Ali ako je netko zakodirao 4K video takvim bitrateom, onda je to to - video je zakodiran tim bitrateom imat će odgovarajuću (značajno nižu) kvalitetu slike, pogotovo ako video sadržava puno pokreta. No, obično su 4K videi zakodirani značajno višim bitrateom.

Druga brojka - 65 MB/s. Da tu nije možda trebalo pisati 65 Mb/s, dakle 65 Mbit/s? To bi onda bilo marginalno više od 8 megabajta po sekundi, što može podnijeti svaki današnji vanjski disk ili USB stick. Ako je u pitanju baš 65 megabajta po sekundi, to bi bio bitrate od 520 megabita po sekundi - iznimno visok bitrate, kakvog se u pravilu viđa samo kod snimanja videa nekim kamerama/fotoaparatima.

Na primjeru ovog vanjskog USB 3.0 WD-ovog diska vidite da brzina čitanja nije konstantna, nego da se pri vanjskom rubu diska (pri početku kapaciteta) kreće od oko 140 MB/s do oko 70 MB/s pri kraju kapaciteta, odnosno pri unutarnjem rubu magnetskih ploča

Za to bi u prvom redu trebao USB 3.x vanjski uređaj. Noviji HDD-ovi bi trebali biti dovoljno brzi prilikom sekvencijalnog čitanja za navedenih 65 MB/s na većini kapaciteta, ali dio ih možda ne bi bio dovoljno brz pri unutarnjem dijelu magnetskih ploča. Ako vam doista treba 65 MB/s, onda kupite disk za kojeg imate potvrdu putem benchmarka čitavog kapaciteta (recimo krivulja koju daje HD Tune) ili kupite SSD pa ste sigurni.