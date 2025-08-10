Jesu li prijenosne baterije sigurne na ljetnim vrućinama?

Prijenosne baterije, odnosno powerbankovi, koristan su dodatak za sve one kojima nedostaje autonomije. Njihova praktičnost posebno dolazi do izražaja tijekom ljetnih mjeseci, na putovanjima, festivalima ili cjelodnevnim izletima na plažu. Ipak, upravo okruženje u kojem ih tada najčešće koristimo, visoke temperature i izravna izloženost suncu, predstavlja najveću prijetnju njihovoj ispravnosti i našoj sigurnosti.

Toplina kao tihi neprijatelj baterije

Srce svakog powerbanka je litij-ionska (Li-ion) ili litij-polimerska (Li-poly) baterija. Iako su ove tehnologije zaslužne za visoku gustoću energije u malom pakiranju, iznimno su osjetljive na toplinu. Svaka baterija tijekom punjenja i pražnjenja generira određenu količinu topline, što je normalna posljedica kemijskih reakcija i unutarnjeg otpora.

Prema Jouleovom zakonu, toplina se stvara dok struja teče kroz vodič, a brže punjenje s jačom strujom taj proces samo intenzivira. Međutim, kada se na tu internu toplinu doda i vanjska, poput vrućeg ljetnog dana, ukupna temperatura unutar kućišta može doseći kritičnu razinu. Temperature iznad 30°C već se smatraju štetnima, dok idealan radni raspon za većinu litijskih baterija iznosi između 20°C i 45°C.

Dugotrajna izloženost povišenim temperaturama nepovratno ubrzava degradaciju kemijskih komponenti unutar baterije, što dovodi do trajnog smanjenja kapaciteta i drastično skraćenog životnog vijeka uređaja. U ekstremnim slučajevima, pregrijavanje može pokrenuti lančanu reakciju poznatu kao "toplinski bijeg" (thermal runaway), koja može rezultirati curenjem opasnih kemikalija, dimom, požarom, pa čak i eksplozijom.

Znakovi za uzbunu koje ne smijete ignorirati

Srećom, powerbank će rijetko otkazati bez prethodnog upozorenja. Ključno je naučiti prepoznati znakove koji ukazuju na problem. Najočitiji i najopasniji znak je fizička deformacija, odnosno nadutost kućišta. Ako primijetite da je vaš powerbank natečen ili izobličen, to je jasan pokazatelj ozbiljnog unutarnjeg oštećenja i plinova koji se stvaraju unutar baterijskih ćelija. Takav uređaj odmah prestanite koristiti i zbrinite ga na siguran način. Ostali vizualni znakovi uključuju promjenu boje kućišta, tragove gorenja ili curenje bilo kakve tekućine.

Osim onoga što vidite, obratite pozornost i na druge signale. Ako je powerbank vruć na dodir čak i kada se ne koristi niti puni, to upućuje na opasnu internu kemijsku reakciju. Također, neobični zvukovi poput pucketanja, šištanja ili zujanja, kao i pojava čudnih mirisa, poput spaljene plastike ili oštrog kemijskog mirisa, sigurni su znakovi da s uređajem nešto nije u redu. Uočite li bilo koji od ovih simptoma, odmah ga isključite, odmaknite od zapaljivih materijala i odložite na sigurnu, nezapaljivu površinu poput keramičkih pločica dok se ne ohladi.

Kako sigurno koristiti powerbank tijekom ljeta

Prevencija je najbolja strategija. Pridržavanjem nekoliko jednostavnih pravila možete značajno smanjiti rizik i produžiti vijek trajanja svog powerbanka. Najvažnije pravilo je izbjegavanje izravne izloženosti suncu i visokim temperaturama. Nikada ne ostavljajte powerbank u automobilu parkiranom na suncu, gdje temperatura može premašiti 50°C, niti ga držite na ručniku na plaži. Skladištite ga u torbi, ruksaku ili na sjenovitom i hladnom mjestu.

Prilikom punjenja, osigurajte dobru ventilaciju, stoga izbjegavajte punjenje ispod jastuka, pokrivača ili u skučenim i zatvorenim sobama. Također, izbjegavajte istovremeno punjenje samog powerbanka i punjenje drugog uređaja s njega, jer ta dvostruka radnja generira znatno više topline. Uvijek koristite originalne ili certificirane kabele i punjače, jer oni loše kvalitete mogu uzrokovati nestabilan napon i dodatno zagrijavanje. Birajte uređaje provjerenih proizvođača koji ulažu u kvalitetne materijale i sigurnosne mehanizme poput zaštite od prepunjavanja i pregrijavanja.

Sve u svemu, powerbankovi su sigurni za korištenje, ali zahtijevaju odgovornost, pogotovo u ljetnim uvjetima. Toplina je njihov najveći neprijatelj, no svjesnost o rizicima i pravilno rukovanje jamče da će vam pouzdano služiti godinama, bez obzira na to kamo vas avanture odvedu.