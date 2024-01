HR Bank - pedaliranjem na sobnom biciklu do forme i električne energije

Početak svake nove godine dobro je vrijeme za donijeti neke bitnije odluke među koje svakako spada i ona o boljoj tjelesnoj formi. HR Bank je jedan od uređaja koji bi vam mogao pomoći u tome, pa i više, jer dolazi sa zanimljivim dodacima. Naime, radi se o svojevrsnoj inačici sobnog bicikla za trening u zatvorenom kakav se često može naći u kućnim i profesionalnim teretanama. No, to mu je samo usputna uloga – ona glavna jest skladištenje energije kojom kasnije možete puniti ili napajati različite elektroničke uređaje. Uz to proizvođač (Tukas EV) navodi još i kako HR Bank može služiti i kao UPS.

Princip HR Banka je jednostavan – u formu sobnog bicikla smještena je Li-ion baterija velikog kapaciteta, 750 Wh ili 2 kWh, ovisno o modelu. Na kućištu se nalazi nekoliko različitih USB utora i klasičnih utičnica putem kojih možete priključiti elektroničke uređaje kako bi napunili njihove baterije ili samo koristili uređaje koji nemaju baterije – poput TV-a, hladnjaka i slično.

HR Bank Tukas EV

Samo punjenje baterije može se odraditi na više načina – spajanjem HR Banka na izvor električne energije, spajanjem na solarni panel ili zdravstveno ispravnijim načinom – pedaliranjem. Čovjek u prosjeku, pedaliranjem može proizvesti između 50 i 380W/h električne energije, ovisno o tome koliko brzo pedalira. Oni brži i do 500.

Proizvođač na svojim stranicama navodi kako je 15 minuta pedaliranja dovoljno za proizvesti energije za napuniti jedan pametni telefon (podržava i bežično punjenje od 10 W). Oni koji se odluče pedalirati duže, recimo pola sata ili sat mogu proizvesti energije za napuniti jedan tablet, odnosno laptop. Uporniji korisnici ovog gadgeta koji budu pedalirali barem dva sata proizvest će dovoljno energije s kojom mogu napajati električnu pećnicu te za to vrijeme sebi ispeći kolač kao nagradu za utrošene kalorije.

Tukasov HR bank može poslužiti i u trenutcima prirodnih katastrofa kada nerijetko dolazi i do prekida opskrbe električnom energijom. U tim trenutcima potpuno puna baterija može osigurati dovoljno energije za rad perilice rublja do pet puta, sobna rasvjeta može svijetliti punih tjedan dana, a novosti preko televizora možete pratiti puna dva dana, ili duže ako se ograničite na praćenje samo bitnih vijesti. U slučaju potrebe da vaš dom posluži kao centar za krizna stanja s jednom baterijom moći ćete napuniti do 123 pametna telefona, podgrijati više od stotinu jela u mikrovalnoj ili napuniti više do dvadeset laptopa. Napomenimo i da HR Bank ima dovoljno energije u sebi da jedan hladnjak može raditi do puna tri dana te tako očuvati svoj sadržaj od kvarenja.

HR Bank Tukas EV

HR Bank nije jeftin – početna cijena mu je 2.557,00 eura, a uz prilagodbu opreme iznos se lako penje i iznad 4 tisuće. Sam uređaj ima masu između 41 i 46 kilograma i može se prilagoditi svačijim potrebama. U dodatnom paketu opreme nalaze se različiti materijali i dodaci poput malog ili velikog stola na kojeg je moguće postaviti tablet ili laptop. Kupcima su na raspolaganju i obloge od drva, prave ili veganske kože u različitim bojama. Od bežičnih tehnologija podržava Wi-Fi i Bluetooth. Proizvođač navodi kako baterija nakon 1.000 ciklusa zadržava više od 80% svog kapaciteta. Baterija je certificirana, a uključene su i različiti sigurnosti sustavi (Cryogenic i Heat protection, BMS kontroler) kako bi HR Bank bio siguran za korištenje.

Više informacija dostupno je na službenim stranicama proizvođača. Link za narudžbu nalazi se ovdje. Kupcima s područja EU, Norveške i Velike Britanije do kraja prvog kvartala 2024. osigurana je besplatna dostava.