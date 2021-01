Kako na mobitelu snimati vanjskim mikrofonom?

Headseti i adapteri za mobitele dolaze s 4-polnim 3,5-milimetarskim TRRS konektorom, no jeste li znali da zapravo postoje dva standarda po kojima su raspoređeni vodiči i da uređaji s konektorima po različitim standardima nisu (nužno) međusobno kompatibilni, iako izvana izgledaju identično?

PROBLEM

Ima li tko iskustva s upotrebom eksternog mikrofona pri snimanju videa? Pokušavam natjerati mobitel, ali nikako ne uspijevam. Skinuo sam aplikaciju Open Camera, koja ima opciju za eksterni mikrofon. Uključim slušalice s mikrofonom za smartfon u 3,5 mm utor, ali mobitel i dalje hvata interni mikrofon. Radi se o mobitelu Xiaomi 6A, ali isto sam probao i s novim Cubotom Note 20 Pro – ista stvar. Također, probao sam kabelčićem koji razdvaja mikrofon i slušalice, pa posebno uštekati mikrofon – i opet ne radi. Sada više nemam pojma što bi moglo biti, i postoji li neka opcija u Androidu koja to rješava, iako, koliko sam čitao, to bi trebalo raditi čim se ušteka.

Tako slični, a tako različiti – razlika između ova dva konkretna adapterska kabela (lijevi je kupio forumaš, desni vaš autor), koji služe spajanju stereo slušalica i mono mikrofona u jedan muški 4-polni konektor, samo je u tome kako su prespojena dva posljednja kontakta, znači nešto što se ne vidi izvana. Jedan radi na modernim mobitelima, drugi ne radi

Konektor headseta ima 4-polni konektor, koji sam izravno uštekao u mobitel. Također sam probao i preko ovog razdjelnika uštekati obični mikrofon s tri prstena u crveni jack pa onda u mobitel, a na aplikaciji Open Camera odabrao sam eksterni mikrofon.

Postoji milijun videa na YouTubeu o tome, i svi upućuju na to da se mora skinuti ta aplikacija Open Camera, jer defaultne aplikacije za kameru nemaju opciju za eksterni mikrofon.

Probao sam i nove slušalice Genius, koje imaju konektor 2 x 3,5 mm, uštekati preko adaptera (zeleno u zeleno, crveno u crveno) i događa se da je zvuk MP3, ili bilo kojih audiozapisa s YouTubea potpuno iskrivljen! Gore se pokazuje samo znak slušalica, a ne headseta. Onda sam probao uštekati izravno samo zeleni konektor u mobitel, i zvuk savršeno radi, a kad uštekam izravno crveni konektor u mobitel, pojavi se znak headseta! Znači, headset pokazuje jedino kad uštekam samo crveni jack headseta direktno u mobitel, bez adaptera – i mikrofon radi u aplikaciji defaultne kamere, Open Camera i u Voice Recorder.

ODGOVOR

U mobitel se uštekava 4-polni (TRRS) mini jack (3,5 mm konektor). TRRS znači tip-ring-ring-sleeve, odnosno vrh-prsten-prsten-rukavac. Dakle, takav konektor ima četiri kontakta, a standardni konektori za slušalice imaju tri kontakta (TRS), jer im ne treba kontakt za mikrofon, nego samo za lijevi i desni kanal (signal), te masu (ground), a mono mikrofoni najčešće imaju samo dva kontakta (TS), jer im treba samo jedan mikrofonski signal na vrhu te masa. Naravno, stereo mikrofoni imaju TRS konektor, isto kao i (stereo) slušalice, jer imaju dva kanala.

Razlike u standardima OMTP (stari) i CTIA (noviji, danas najčešće korišten) – stvari se često nepotrebno kompliciraju, a netransparentnost prouzročuje probleme kupcima, umjesto da postoji samo jedan standard. Ako već postoje dva, trebalo bi biti jasno koji standard koristi konkretni mobitel, konkretni headset i konkretni adapter

Standardi razni

Vratimo se na 4-polni konektor. Ne bi valjalo da ne postoje dva standarda, koji će potom prouzročiti glavobolje korisnicima – zašto bi postojao samo jedan? Sjetite se samo Beta vs VHS, Blu-ray vs HD-DVD. Tako za 4-polni konektor postoje standardi CTIA i OMTP. Razlika između njih je to što su vodiči za --RS zamijenjeni (mikrofon i masa/ground).

Spajate li headset na mobitel, kabel ili adapter kojim ga spajate, treba imati ispravno prespojen konektor, sukladan standardu koji zahtijeva vaš mobitel

Nismo proučavali je li u pitanju hardverska ili softverska stvar, ako se ušteka CTIA u OMTP ili obratno. Na webu pišu da bi neke aplikacije trebale same prepoznati ako headset nije kompatibilan s mobitelom, pa ako se ušteka headset s krivim rasporedom, da će se mobitel tome prilagoditi, no kako se vaš mobitel ili aplikacije tome ne prilagođavaju, uzet ćemo kao da je u vašem slučaju potrebna ispravna hardverska konfiguracija.

Uglavnom, ako je headset ispravan, onda je najvjerojatnije uzrok upravo u tome, u “krivom” 4-polnom standardu – onda bi trebao odgovarajući adapter. Ili možete probati više aplikacija pa vidjeti radi li s kojom.

Je li mobitel prepoznao headset kao headset, dakle, slušalice s mikrofonom, vidi se upravo prema ikoni pri vrhu ekrana.

Zasučimo rukave

I sami smo krenuli u malo isprobavanja. Probali smo dokučiti kakva je situacija na Redmi Note 9 Pro i na Redmi Note 4. Spojili smo mikrofon-bubicu preko adaptera/razdjelnika, vizualno sličnog ovom vašem (samo ne možemo znati jesu li kontakti isto spojeni – mislimo na ono CTIA i OMTP. Nakon uštekavanja adaptera u bilo koji od tih mobitela, pri vrhu headseta pojavi se ikona. Dakle, oba mobitela ispravno su prepoznala taj adapter.

Kad headset spojite na mobitel, odnosno kad je mobitel spojeni uređaj prepoznao kao slušalice s mikrofonom, pri vrhu ekrana, umjesto ikone slušalica, bit će prikazana ikona headseta. Ako ste spojili headset, a prikazuje se ikona slušalica, znači da nešto ne nije u redu

Probali smo snimati zvuk aplikacijom Voice Recorder. Ako je uštekan adapter, aplikacija snima s vanjskog mikrofona spojenog preko tog adaptera, a ako ištekamo adapter, aplikacija snima s unutarnjeg, bez ikakve naše akcije, bez prekidanja snimanja. To, naravno, ne mora nužno biti slučaj i s drugim mobitelima.

Kada je u pitanju snimanja videa, probali smo to s aplikacijom za kameru koja je došla s mobitelom. Note 4 snima isključivo s integriranim mikrofonom, a Note 9 Pro snima s vanjskog mikrofona, ako je vanjski uštekan, tj. ako je headset uštekan. Ako mobitel prepoznaje da ste uštekali headset, a aplikacija kojom snimate ne koristi mikrofon headseta, onda je ili u pitanju ta aplikacija (probajte snimiti zvuk pomoću navedenog Voice Recordera) ili valjda sam OS, koji ne prebacuje automatski na vanjski mikrofon kad je on uštekan.

Probali smo i Open Cameru na Noteu 4 – ako odaberemo vanjski mikrofon (Video settings > Audio source > External mic (if present)), snima s vanjskog mikrofona. No moramo primijetiti da Redmi Note 4 ima vrlo loše mikrofonsko pretpojačalo – zvuk jednog te istog mikrofona-bubice na njemu je prilično loš, a na Noteu 9 Pro daleko bolji.

Provjerili smo kakva je situacija s ovim našim adapterom – on mikrofon spaja na sleeve, dakle, na posljednji kontakt. Znači na TRR[S], sukladno standardu CTIA. Drugim riječima, oba moja Xiaomija traže CTIA headset ili adapter. To je danas i najčešće korišteni standard, koriste ga Apple i većina mobitela temeljenih na Androidu. OMTP koristili su uglavnom stariji mobiteli, tamo oko 2010-ih.

Ako imate multimetar i kabel koji ima 3,5 mm muški konektor s obje strane, onda možete testirati kako je adapter prespojen. Prebacite multimetar na pištalicu (otkrivanje kontinuiteta, odnosno, kratkog spoja). Kabel uštekate u adapter, u ulaz za mikrofon. I sada provjerite na što je spojen vrh tog kabela (koji će prenositi signal za mikrofon) – ako je spojen na sleeve (najunutarnjiji kontakt), onda je CTIA. Ako je spojen na drugi prsten (ring), znači na predzadnji kontakt, onda je OMTP.

Ako imate headset koji je nekompatibilan s vašim mobitelom, možete kupiti OMTP-CTIA adapter, koji će jednostavno zamijeniti kontakte za drugi prsten i rukavac. Adapter stoga funkcionira u oba smjera, dakle OMTP headset i CTIA ulaz u mobitel i obratno

Postoje inače i CTIA<->OMTP adapteri, no njih ima smisla koristiti samo za headsetove s TRRS konektorom. U vašem slučaju, bolje je nabaviti drugi adapter sličan ovome kakav imate, samo da je prema standardu CTIA.

Razrješenje situacije

Ovo je inače razgovor koji smo vodili s jednim našim forumašem, pa priču završimo zaključkom do kojeg se došlo u njegovu slučaju. Multimetrom je provjerio situaciju, i došao do zaključka kako se u njegovom slučaju radi o pogrešnom adapteru, dakle, adapteru s kontaktima prespojenim prema standardu OMTP. Dodatno, kada je provjerio koji točno adapter je kupio, ispalo je da je kupio adapter za koji u tehničkim podacima stoji “Dodirni pin 4-polni stereo jack muški s OMTP standardom (gornji> rukavac) Audio lijevo – Audio desno – AUX – GND”.

Dakle, prilikom korištenja ili kupnje headseta ili adaptera za mikrofon i slušalice, obratite pozornost na standard konektora.