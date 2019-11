Kako natjerati prozor da bude iznad svih kad aplikacija to ne podržava?

Funkcija "window on top" može biti vrlo korisna, pogotovo ako volite raditi više stvari odjednom na računalu, no iako je većina programa ne podržava, rješenje ipak postoji

PROBLEM

Kad radim nešto na računalu, želio bih u prozoru imati otvoren YouTube, ali da mi drugi prozori ne prekrivaju video. Chrome nema “on top” opciju, kao neki drugi programi. Je li to moguće izvesti nekako drugačije?

ODGOVOR

Ovom se “problemu” može pristupiti na dva načina, jedan vezan uz YouTube kao izvor videa, a drugi uz “tjeranje” prozora web-preglednika iznad svih otvorenih prozora, za što će u osnovi biti nužno koristiti posebni program.

1. Video s YouTubea preko svega

Ako je u pitanju baš YouTube, tu možete ići alternativnim putem – preko PotPlayera. Naime, PotPlayer može otvarati videa s YouTubea. Iz web-preglednika kopirate URL (adresu) pa ga u PotPlayeru zalijepite u okvir koji se otvara klikom desnom tipkom miša na glavni prozor > Open > Open URL (ili tipkovničkom kraticom Ctrl+U, ako vam je tipkovnica draža).

Kako bi PotPlayerov prozor bio iznad svih ostalih, pritisnite kombinaciju tipki Ctrl+T (i nekoliko puta ako je potrebno), dok se u gornjem lijevom kutu nakratko ne pojavi status koji počinje sa Stay on Top. PotPlayer može u više situacija prikazati video iznad ostalih prozora: Always (uvijek), While playing (samo tijekom reprodukcije) i While playing in fullscreen mode (samo tijekom reprodukcije u punom ekranu). Naravno, ako se poslije predomislite, možete Stay on Top ostaviti na Never (nikad). Nama se nekako najpraktičnijom čini opcija While playing, dakle da video bude prikazan iznad ostalih prozora samo onda kad se vrši reprodukcija.

2. Problematika

Problem s “on-top” opcijom je to što ona zahtijeva korištenje Windowsovog API-ja da bi se neki prozor proglasio “najgornjim”. Stoga, ako sam web-preglednik to ne podržava ili ne omogućuje dodacima (ekstenzijama), onda u osnovi nije moguće izraditi ekstenziju koja bi dodala tu funkcionalnost. Uvjetno rečeno, pokušaja ima – Chromeova aplikacija Flobro nudi “plutajući” prozor, koji će biti iznad svih prozora, međutim taj plutajući prozor nema previše veze s ostatkom Chromea, odnosno u njemu ne funkcioniraju ekstenzije i ne koriste se login podaci/sesije iz Chromea, dakle morali biste se ponovno ulogirati. Stoga to prekrižimo i idemo dalje.

3. Specijalizirane aplikacije

Srećom, za ovo postoje neke aplikacije, što je zapravo i bolje rješenje jer one funkcioniraju i s drugim programima, a ne samo s konkretnim web-preglednikom. To su aplikacije poput DeskPins i Skybn Window On Top.

DeskPins je besplatan, njega smo isprobali, i dalje pišemo o tome kako njega koristiti, a ovaj drugi program košta desetak dolara i možete sami isprobati ako želite. Nakon pokretanja DeskPinsa, u sistemskom trayu pored sata uočit ćete ikonu s crvenom pribadačom. Kliknete na nju i kursor miša pretvorit će se u pribadaču. Sad jednostavno lijevom tipkom miša kliknete na prozor za koji želite da bude iznad svih (ako želite odustati, kliknete desnom tipkom miša, ili pritisnete tipku Esc na tipkovnici), i to je to – prozor na koji ste kliknuli sad je iznad ostalih prozora i pri gumbu za minimiziranje ima pribadaču. Ako prozor više ne želite iznad drugih, jednostavno kliknete na tu pribadaču i on se vraća u normalno stanje.