Kako onemogućiti automatsko minimiziranje svih ostalih prozora kad "zatresete" mišem u Windowsima?

Ako ste korisnik koji voli imati otvorenu hrpu prozora, možda ste se susreli s nezgodnom situacijom kod koje ste pokušali pomaknuti neki prozor, a Windowsi su vam minimizirali sve ostale prozore. Najgore je što vi pritom nemate mogućnost vratiti stvari onako kako su bile postavljene. Znači, lijepo ste si sve namjestili i Windowsi su na vaš slučajni mali trzaj mišem zaključili da ste zatresli mišji kursor kako bi se svi ostali prozori minimizirali pa su uslišili vašu (nepostojeću) naredbu za minimiziranjem svih prozora osim onog kojeg trenutno "držite". Uslišili su naredbu koju nikad niste ni zadali!

Kad vam se ta iritantna stvar dogodi niz puta (a bit će to iritantnija što ste imali više otvorenih prozora), možda ćete je poželjeti isključiti. Ako koristite još uvijek najpopularniji operacijski sustav, Windowse 10, Microsoft vam poručuje "Tko vas šiša!". Da ne kažemo onaj grublji izraz. Kod Windowsa 11, u postavkama Windowsa, potražili biste Multitasking (koji je pod (System >), te unutar toga postoji opcija Title bar window shake, ispod koje piše "When I grab a window's title bar and shake it, minimize all other windows".

Ako se može u Windowsima 11, zašto se ta opcija ne može podesiti i u Windowsima 10?

Ako još niste prešli na Windowse 11, nego i dalje koristite Desetku, onda ćete to morati učiniti na jedan od dva načina - bilo preko Local Group Policy Editora, bilo preko Registry Editora.

1. Local Group Policy Editor

Lokalni GPE pokrećete preko izbornika Start. Možete započeti upisivati gpe, nakon čega bi trebao biti izdvojen element Edit Group Policy pa kliknete na njega ili zapravo samo pritisnete tipku Enter. Alternativno, u izbornik Start možete utipkati gpedit.msc pa pritisnuti Enter. Učitat će se isti program, Local Group Policy Editor.

Sad u hijerarhijskoj strukturi s lijeve strane "otiđete" u User Configuration > Administrative Templates > Desktop. Na desnoj strani pronađete postavku Turn off Aero Shake windows minimizing mouse gesture i dvokliknete na nju.

Sad se otvara okvir za podešavanje te postavke. Vrlo vjerojatno tu stoji Not Configured, što znači da ta postavka nije ni zapisana u Windowsovom registryju, a po defaultu je isključena, tj. ta mišja gesta za minimiziranje je aktivna. Dakle, tu postavku želite uključiti - označite Enabled i kliknete na gumb OK. Ako odmah ne upali, ponovno pokrenite Windowse.

2. Registry Editor

Registry Editor pokrenete tako da u izbornik Start upišete regedit, nakon čega će pri vrhu biti izdvojen element Registry Editor pa ili kliknete na njega ili samo pritisnete tipku Enter na tipkovnici.

Sad u hijerarhijskoj strukturi s lijeve strane možete klikati na HKEY_CURRENT_USER, zatim Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Explorer > Advanced. Morate završiti upravo u toj mapi Advanced. Umjesto klikanja, jednostavno možete kopirati punu putanju do te "mape", zalijepiti je u polje za upis teksta u Registry Editoru i pritisnuti tipku Enter. Puna putanja je:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Vrijednost koja onemogućava gestu je DisallowShaking. Trenutno je vrlo vjerojatno nema u popisu, što znači da je morate ručno dodati. Kliknete na prazno mjesto desnom tipkom miša, odaberete New > DWORD (32-bit) Value.

Pri dnu liste vrijednosti pojavit će se nova, za koju upišete ime DisallowShaking i pritisnete tipku Enter.

Sad dvaput kliknete na nju, za Value data upišete 1 i kliknete na gumb OK.

I to bi trebalo biti to. Isprobajte gestu, da se uvjerite da je sad onemogućena. Ako je potrebno, iznova pokrenite računalo. Ako ne upali na ovaj način (nama je upravo ova metoda upalila otprve), probajte je isključiti pomoću Local Group Policy Editora.