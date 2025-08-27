Kako pripremiti računalo za prodaju i trajno obrisati sve podatke

Prije prodaje ili donacije starog računala, ključno je osigurati da vaši osobni podaci ostanu samo vaši, a za to je nekad potrebno i nekoliko sati vremena

srijeda, 27. kolovoza 2025. u 09:32
📷 Foto: AI ilustracija
Foto: AI ilustracija

Kada dođe vrijeme za rastanak sa starim prijenosnim ili stolnim računalom, mnogi od nas razmišljaju samo o tome kako ga što prije proslijediti novom vlasniku. No, taj stari "prijatelj" u svojoj memoriji čuva godine našeg digitalnog života: osobne fotografije, financijske dokumente, lozinke i povijest pregledavanja.

Jednostavno brisanje datoteka i pražnjenje koša za smeće stvara lažan osjećaj sigurnosti. U stvarnosti, ti podaci ostaju na disku i mogu se relativno lako oporaviti pomoću specijaliziranih alata, što otvara vrata krađi identiteta i drugim zlouporabama. Priprema računala za prodaju stoga nije samo pitanje estetike, već ključan korak u zaštiti vlastite privatnosti.

Prije nego što se upustite u proces brisanja, nužno je obaviti dva pripremna koraka. Prvi i najvažniji je izrada sigurnosne kopije (backup) svih podataka koje želite sačuvati. Bilo da se radi o dokumentima, fotografijama ili važnim projektima, prebacite ih na vanjski tvrdi disk ili iskoristite neku od usluga za pohranu u oblaku poput Google Drivea ili OneDrivea.

Drugi korak je odjava sa svih korisničkih računa i deaktivacija softverskih licenci. Aplikacije poput Microsoft Officea ili Adobe Creative Clouda često imaju ograničen broj uređaja na kojima se licenca može koristiti. Odjavom s uređaja oslobađate licencu za svoje novo računalo. Za korisnike Maca, apsolutno je presudno odjaviti se s iClouda i Apple ID-a kako novi vlasnik ne bi naišao na probleme s aktivacijom.

Sigurno brisanje i vraćanje na tvorničke postavke

Srž procesa je sigurno brisanje podataka, a najjednostavniji način za to je korištenje ugrađenih alata operativnog sustava. Obično brisanje datoteka samo uklanja referencu na njih, dok podaci fizički ostaju na disku. Tek kada se taj prostor prepiše novim podacima, stari postaju nedostupni. Upravo to rade opcije za temeljito čišćenje diska.

Čišćenje na Windowsima

Na računalima s Windowsima 10 i 11, proces je vrlo jednostavan. Otvorite Postavke > Sustav > Oporavak (u sustavu Windows 10 putanja je Ažuriranje i sigurnost > Oporavak) i odaberite opciju "Resetiraj ovo računalo". Ključan je odabir opcije "Ukloni sve".

Nakon toga, sustav će vas pitati želite li samo ukloniti datoteke ili želite i očistiti pogon. Uvijek odaberite drugu opciju, često nazvanu "Ukloni datoteke i očisti pogon". Ovaj proces traje znatno duže, ponekad i nekoliko sati, ali osigurava da su vaši podaci prepisani i time praktički nepopravljivi.

Čišćenje na Macu 

Kod Maca, postupak ovisi o starosti uređaja. Noviji Macovi s Appleovim SoC-ovima imaju jednostavnu opciju "Obriši sav sadržaj i postavke" unutar Postavki sustava, koja brzo i sigurno briše sve podatke. Za starije, Intel-bazirane Macove, proces zahtijeva ponovno pokretanje u macOS Recovery načinu rada (držanjem tipki Command + R prilikom paljenja).

Unutar Recoveryja, prvo koristite "Disk Utility" kako biste formatirali glavni disk (obično Macintosh HD), a zatim se vratite na glavni izbornik i odaberite "Ponovno instaliraj macOS". Nakon završetka instalacije, računalo će se pokrenuti kao da je novo. Tijekom početnog postavljanja, jednostavno pritisnite Command + Q kako biste ugasili računalo i prepustili novom vlasniku da dovrši proces.

Dodatne mjere za potpunu sigurnost

Ako na disku imate izrazito osjetljive podatke ili jednostavno želite biti apsolutno sigurni, možete posegnuti za naprednijim metodama. Specijalizirani softveri za brisanje podataka, poput besplatnog alata DBAN (Darik's Boot and Nuke), dizajnirani su da višestruko prepišu svaki sektor tvrdog diska nasumičnim podacima, čineći oporavak nemogućim čak i za forenzičke laboratorije. Ova metoda je posebno preporučljiva za starije mehaničke tvrde diskove.

U slučaju modernih SSD diskova, zbog njihove tehnologije rada, sigurno brisanje unutar operativnog sustava (poput opcije "Clean the drive" u Windowsima) smatra se dovoljno sigurnim. Kao posljednja i najdrastičnija opcija, pogotovo ako reciklirate računalo, ostaje fizičko uništenje diska. Nekoliko rupa izbušenih kroz disk ili par udaraca čekićem jamče da podacima više nitko nikada neće moći pristupiti.

 



