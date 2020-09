Kako uključiti, isključiti i konfigurirati funkciju hibernacije?

PROBLEM

Kada isključim računalo na stanje mirovanja, tj. hibernate, ventilator procesora još vrti i nakon što se monitor isključi. U čemu je problem? Drugo računalo, kad stavim na hibernate, normalno se ugasi. Usput rečeno, na tom drugom računalu gdje se normalno isključi, događa se da se sam isključi kad npr. uštekam kalorifer, kao da reagira na neki pad napona u mreži ili sl. Može li se to popraviti?

ODGOVOR

Hibernacija je način isključivanja računala kod kojeg se sadržaj radne memorije (RAM-a) zapiše u datoteku na disku kako bi se nakon ponovnog pokretanja računala mogao vratiti u radnu memoriju, kao da računalo uopće nije bilo isključeno. To je samo po sebi zgodna ideja, pogotovo ako su Windowsi instalirani na mehaničkom disku, jer je pokretanje s mehaničkog diska puno dulje od pokretanja sa SSD-a, a hibernacija to drastično ubrzava jer se u osnovi mora iščitati samo jedna velika datoteka, umjesto da se pojedinačno iščitavaju brojne datoteke samih Windowsa i pokrenutih programa. Osim brzine učitavanja, korisna može biti i onima koji nakon svakog uključivanja računala jednostavno žele nastaviti s radom gdje su stali prije isključivanja.

Ipak, mogli ste primijetiti da je kod Windowsa 10 u pravilu po defaultu isključena, a zapravo ni ne postoji baš jednostavni način da je uključite. Pretpostavljamo da su dva razloga tome - sve više korisnika u svojim računalima ima SSD-ove pa im korištenje hibernacije radi skraćivanja vremena podizanja računala ne znači mnogo, a drugi razlog su potencijalni problemi s driverima, odnosno hardverom, koji se možda neće baš svi ispravno inicijalizirati.

Uglavnom, ako vam hibernacija funkcionira i vidite koristi od nje - super. Ako vam ne funkcionira, prvo ažurirajte drivere za sav hardver, provjerite u kakvom vam je stanju disk na kojem su instalirani Windowsi te ima li dovoljno slobodnog mjesta.

Situaciju možete pokušati popraviti savjetima koji slijede ili jednostavno odustati od hibernacije i instalirati Windowse na SSD, ako već niste, te ubaciti si programe i dokumente u mapu Startup, kako bi se sami pokrenuli s pokretanjem Windowsa. Za korištenje mape Startup izradili smo videotutorijal tako da to ovdje nećemo ponovno objašnjavati.

1. Datoteka za hibernaciju

Datoteka na disku u koju se sprema sadržaj RAM-a kako bi se mogla koristiti za hiberniranje računala nalazi se u korijenskoj mapi diska na kojem su instalirani Windowsi, dakle u pravilu to je C:\hiberfil.sys. Označena je kao sistemska i skrivena pa, ako je želite vidjeti i provjeriti njezinu veličinu, trebat ćete u Explorerovim postavkama, u kartici View, odabrati Hidden files and folders > Show hidden files, folders, and drives, te maknuti kvačicu s opcije Hide protected operating system files (Recommended).

2. Omogućavanje funkcije hiberniranja

Za ovo ćete morati posegnuti u naredbeni redak i to s administratorskim pravima. U izbornik start upišite cmd, čime će Windowsi pronaći Command Prompt - kliknite na njega desnom tipkom miša i odaberite Run as administrator. Sad jednostavno upišete naredbu:

powercfg /h on

i pritisnete tipku Enter. Windowsi će nakon toga kreirati datoteku za hibernaciju i moći ćete konačno uključiti hibernaciju u postavkama za power management. Ako želite onemogućiti hiberniranje, a time i obrisati datoteku, upotrijebit ćete naredbu

powercfg /h off

Ako već koristite hibernaciju i imate problem s njom, kao što je kod postavljača pitanja, prvo ćete je isključiti (upotrijebiti drugu naredbu) pa uključiti.

3. Tip i veličina datoteke za hibernaciju

Datoteka za hibernaciju zapravo može biti jedna od dva tipa - puna i reducirana. Reducirana je po defaultu 20% veličine RAM-a i zapravo podržava samo fast startup, dakle ne podržava hibernaciju. Puna po defaultu zauzima 40% fizičkog RAM-a, a omogućava hiberniranje, hibridni sleep i fast startup. Kako sad 40% veličine fizičkog RAM-a kad smo napisali da se sadržaj cijelog RAM-a sprema u datoteku na disku? Stvar je u tome da Windowsi prije spremanja komprimiraju RAM kako bi zauzimao manje mjesta na disku. Funkcionalnost pune hibernacije omogućava se naredbom:

powercfg /h /type full

Slijedom toga, reducirana se omogućava naredbom, kako bi se uključio fast startup, ali isključila hibernacija:

powercfg /h /type reduced

Naravno, osoba koja je postavila pitanje odabrat će punu hibernaciju, odnosno utipkati prvu naredbu. No tu još nije kraj. Windowse se može natjerati da datoteku za hibernaciju pripreme na punu veličinu RAM-a naredbom:

powercfg /h /size 100

To bi također bilo uputno učiniti u slučaju problema s hiberniranjem - između ostalog, Windowsi možda ne uspiju komprimirati RAM dovoljno da bi stao u datoteku za hibernaciju. Postavljanjem veličine datoteke za hibernaciju na 100% fizičke količine RAM-a sigurni ste da to neće biti problem. Ako se želite vratiti na defaultnu veličinu, brojku 100 zamijenite brojkom 0.

4. Uključivanje hibernacije

I konačno smo došli na korak u kojem doista možemo aktivirati prikaz hibernacije kao opciju u izborniku Start. Otvorite Control Panel i u njemu Power Options. S lijeve strane kliknite na Choose what the power buttons do. Sad se konačno pod Shutdown settings nalazi opcija Hibernate. Još ne možete kliknuti na nju - prvo morate kliknuti na Change settings that are currently unavailable. Nakon toga možete staviti ili maknuti kvačicu s opcije Hibernate. Ako ste stavili kvačicu na Hibernate, kad idući put kliknete gumb Power u izborniku Start, imat ćete naredbe Sleep, Hibernate, Shut down i Restart.

Ako imate problema s padovima napona, a ne možete ih riješiti na neki drugi način, vjerojatno ćete morati pribjeći kupovini UPS-a