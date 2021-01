Kako vratiti ikonu zvučnika pored sata, preko koje se regulira glasnoća zvučnika ili slušalica?

PROBLEM

Nestala mi je ikona zvučnika pored sata. Kako da je vratim?

ODGOVOR

U jednoj od starih verzija Windowsa, Microsoft je uklonio ikonu zvučnika pored sata. Ta je odluka za posljedicu imala zbunjenost korisnika, koji nisu onda znali kako u Windowsima poglasniti ili stišati zvuk.

Nije jasno što je Microsoft nagnalo da učini tako nešto – možda forsiranje implementacije multimedijalnih tipki na tipkovnicama, među kojima su u pravilu i tipke za pojačavanje, odnosno stišavanje zvuka? Kasnije su vratili ikonu, no i kod Windowsa 10 može se dogoditi da se ikona prestane prikazivati pored sata, pogotovo ako imate više drugih ikona na tome mjestu, kojima Windowsi daju prioritet.

Tipkovnice sve češće imaju multimedijalne tipke i tipke s dodatnih funkcijama (s tim ne mislimo na standardne tipke F1-F12), bilo da je riječ o zasebnim tipkama (i kotačiću, kao na tipkovnici s otvorne slike), bilo da je riječ o kombinaciji tipke Fn i neke standardne tipke. Svakako korisna funkcionalnost, no to ne znači da nam ne treba lak pristup podešavanju glasnoće i pomoću miša.

1. Ikona za zvuk kod Windowsa 10

Ako se pored sata “nakote” ikone, a ikonu za upravljanje zvučnim izlazom ne koristite tako često, moguće je da će ona iskliznuti iz notification area, i biti dostupna tek nakon što kliknete na strelicu prema gore

Ako vam ikona za zvuk nije prikazana pored sata, potrebno je kliknuti na strelicu prema gore (ako nad njom zadržite kursor miša, prikazat će se oblačić s tekstom Show hidden icons), pa tek sada imate pristup ikoni za zvuk. Najjednostavnije je ikonu jednostavno mišem odvući među ikone pored sata (tako im zapravo možete mijenjati i raspored).

Sistemske ikone, među kojima je i ona za zvuk, mogu se uključiti i isključiti, pa ako ikone nema ni pored sata niti u “ladici”, morat ćete je uključiti u Windowsovim postavkama

Alternativni način je uključivanjem prikaza te ikone u postavkama taskbara. Ako idete tim načinom, ikonu ćete vratiti tako da kliknete desnom tipkom miša na prazno mjesto na taskbaru > Taskbar Settings > odskrolate do rubrike Notificationa area, i tu kliknete na Select which icons appear on the taskbar.

Prikazat će vam se popis raspoloživih ikona. Odskrolate do ikone Volume i kliknete na Off, kako bi se to promijenilo u On. Ikona će se tada pojaviti pored drugih ikona pored sata. Uočite da tu možete istom metodom uključiti prikaz i drugih ikona pored sata.

Ako uopće nema ikone za zvuk, onda ćete u postavkama taskbara > Notification area > kliknuti na Turn system icons on or off. Sada jednostavno pronađete Volume, i Off prebacite na On. Tu možete uključiti ili isključiti i prikaz drugih sistemskih ikona.

2. Prilagodba glasnoće tipkovničkim kraticama

U Microsoftovim PowerToysima nalazi se i aplikacija za remapiranje tipki, odnosno definiranje tipkovničkih kratica

Ikona za zvuk može biti zgodna kada držite miša u ruci, no ako ste više naklonjeni tipkovnici, vjerojatno biste zvukom radije upravljali preko tipkovnice. Sada se vraćamo na onu priču ispočetka – ako imate tipkovnicu s multimedijalnim tipkama, super – među tim tipkama, ili s kombinacijom tipke Fn i neke druge tipke, trebala bi postojati mogućnost poglašnjavanja i stišavanja zvuka, te isključivanja, odnosno, uključivanja. No, što ako nemate multimedijalnu tipkovnicu? Zar ne postoji neka kombinacija s tipkom Win? Nažalost, ne! – što je zapravo zapanjujuća činjenica. Tipka Win ionako je podiskorištena, i posve je neshvatljivo zašto Microsoft nije definirao neku tipkovničku kraticu za upravljanje glasnoćom, tim više što te multimedijalne tipke imaju svoje tipkovničke kôdove. Zar baš moramo kupiti (njihovu?) tipkovnicu s multimedijalnim tipkama?

Dakako da ne, no, nažalost, mora se koristiti dodatni softver. Postoji ponešto softvera koji omogućuje remapiranje tipki, odnosno definiranje tipkovničkih kratica, no za ovaj primjer iskoristit ćemo Microsoftov PowerToys. Nakon pokretanja PowerToysa, možete isključiti druge alatke, ako vam ne trebaju. Za remapiranje tipkovnice koristit ćemo alatku Keyboard Manager, znači s lijeve strane PowerToys Settingsa kliknete na Keyboard Manager.

Prilikom definiranja tipkovničkih kratica, iz padajuće liste možete odabrati koju će tipku simulirati, a među ponuđenim tipkama nalaze se i tipke za reguliranje glasnoće zvuka

Sada na desnoj strani kliknete na Remap a shortcut. Kliknete na gumbić +, zatim na gumb Type, pa pritisnete tipkovničku kraticu kojom želite stišati zvuk, i kliknete na gumb OK. Mi ćemo za to koristiti kombinaciju Win + F11. Sada obratite pozornost na stupac Mapped To:. Tu iz padajuće liste odaberete Volume Down. Isto ponovite za pojačavanje zvuka i za isključivanje zvuka. Mi smo za pojačavanje zvuka (Volume Up) odabrali Win + F12, a za isključivanje zvuka (Volume Mute) odabrali Win + F10. I to je u osnovi to – sada tim tipkovničkim kombinacijama možete pojačavati i stišavati zvuk, isključiti ga i uključiti. Istom metodom možete si kreirati tipkovničke kratice i za druge multimedijalne i druge naredbe koje se nalaze na tipkovnicama s multimedijalnim tipkama.

Naravno, kako bi te tipkovničke kratice funkcionirale, PowerToysi moraju biti učitani, odnosno trebali bi se učitavati s Windowsima. To bi tako trebalo biti već po defaultu, a ako nije, u PowerToys Settings s lijeve strane kliknete na General, pa s desne strane Run at startup prebacite na On.

3. Specijalizirana aplikacija Volume2

Lakše remapiranje tipkovnice možete obaviti pomoću besplatnog (donationware) programa Volume2, koji se može skinuti s Softpedije – verzija koja se instalira i portable verzija.

Nakon što ga pokrenete i otvorite njegove opcije, s lijeve strane kliknete na Keyboard. Sada s desne strane odaberete željenu radnju za tipkovničku karticu. Ako krećemo od stišavanja zvuka, za Action ćete odabrati Volume Down, za Key combination pritisnut ćete željenu tipkovničku kraticu (ako idemo za prethodnim primjerom, to bi bila Win + F11) i potom kliknete na gumb Add. Isto ponovite i za ostale željene kratice. Taj program ima još i hrpu drugih opcija te ima vlastiti OSD (on-screen display), odnosno grafički prikaz promjene glasnoće. Možete izabrati neki od više od trideset stilova OSD-a.