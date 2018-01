Napajanje - Bučni ventilator

P: U posljednje vrijeme počeo mi je jako bučiti ventilator od napajanja. Čitao sam da bi ga valjalo malo pročistiti i staviti lubrikant na onaj ležaj (ili kako li se već zove taj dio u sredini), no riječ je o nekom kineskom, koji je na mjestu poklopčića ispod naljepnice imao neki falš kružić koji se nije mogao otvoriti. Na nekoliko dana vratio se u normalu nakon čišćenja prašine, no sad ponovno buči. Prije je također znao bučiti, ali samo pri uključivanju. Nekad je znao i prestati kad sam ga malo lupio, no sada prestane samo na kratko i vrati se opet na buku. Je li vrijeme za zamjenu? Koja bi mi najjeftinija varijanta bila – da sam prvo negdje nađem ventilator i odnesem u servis, ili im samo odnesem da oni sve naprave, jer ga ne znam sam spojiti?

O: Ako ga ne možete otvoriti kako biste ga podmazali, onda vam jedino preostaje kupnja novog. Naravno, ako ste spremni platiti servisera da vam to zamijeni, ne morate unaprijed kupovati ventilator nego u servisu tražite zamjenu ventilatora, uz napomenu da želite što tiši. Ako ćete sami ići u zamjenu, treba znati da ventilatori dolaze u standardnim veličinama. Izmjerite duljinu stranice ventilatora – vjerojatno je 80 mm, s obzirom na to da je s vašeg videa vidljivo da taj ventilator sa stražnje strane napajanja puše prema van (horizontalno postavljeni ventilatori tipično su 120 mm). Pogledajte i koliko žica ima (čini se da ima samo dvije), a možete pogledati i kakav točno konektor ima. Kad ste utvrdili karakteristike ventilatora, kupite onaj koji ima identične karakteristike, ali obratite pozornost na buku, tipično izraženu u dB – kupite onaj niže buke. Napomena: prilikom otvaranja napajanja budite vrlo oprezni – kondenzatori u sebi mogu zadržati opasnu količinu struje, stoga bi ih trebalo isprazniti kratkim spajanjem plusa i minusa odgovarajućim otpornikom ili barem izoliranim alatom (kliještima ili šarafcigerom).

Veličina ventilatora napajanja može se procijeniti i izvana, a i broj žica ako dobro pogledate, no ako ne želite kupovati napamet, možete izvaditi ventilator, odnijeti ga u trgovinu i tražiti da vam daju drugi istih karakteristika i, po mogućnosti, niže buke

Ventilatori su nužni elementi za propisno funkcioniranje računala i pojedinih komponenti, jer previsoka temperatura može oštetiti ili uništiti komponentu