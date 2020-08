Otkrivamo deset manje poznatih, a vrlo korisnih savjeta za bolji i brži rad s Windowsima 10

Bez obzira na to je li netko koristi Windows već godinama, uključujući i njegovu suvremenu inkarnaciju, ili je to tek počeo nedavno upravo s njegovom novom generacijom, vjerojatno dobro zna kako ovaj Microsoftov operativni sustav neprestano evoluira, ponešto se mijenja, a posebice se nadograđuje uz popravljanje čitavog niza problema i propusta koji zbog iznimne kompleksnosti operativnog sustava kakav je Windows 10 nisu rijetkost. Konačno, Windowsi 10 su zapravo krcati zgodnim mogućnostima i praktičnim stvarčicama,a neke svakako vrijedi provjeriti i uključiti u svoju dnevnu rutinu. Evo nekoliko praktičnih savjeta s kojima bi svakodnevni rad u Windowsima 10 trebao biti produktivniji.

Poravnavanje prozora

Mogućnost poravnavanja prozora jedne uz druge odlična je mogućnosti koja maksimalno iskorištava sav dostupni prostor. Sve što je potrebno učiniti jest odabrati otvoreni prozor, povući ga i zalijepiti na rub zaslona. On će se automatski poravnati uz rub i popuniti prostor po visini, dok će se svi ostali otvoreni prozori pojaviti na suprotnoj strani. Onaj prostor koji je ostao nepopunjen, iskoristiti će se tako da se samo izabere prozor za koji se želi da se tu pojavi.

Za one kojima je manipulacija mišem previše složena i radije bi za koristili tipkovnicu, također su došli na svoje. Naime postoje tipkovnički prečaci koji omogućavaju manipuliranje prozorima uz korištenje mogućnosti poravnanja. Evo i koji su to:

Win + strelica dolje - uklanjanje trenutne aplikacije sa zaslona ili minimiziranje prozora na radnoj površini

Win + strelica ulijevo - maksimiziranje prozora na radnoj površini na lijevoj strani zaslona

Win + strelica udesno - maksimiziranje aplikacije ili prozora na radnoj površini na desnoj strani zaslona

Win + Shift + strelica gore - rastezanje prozora na radnoj površini do vrha i dna zaslona

Win + Shift + strelica dolje - vraćanje/minimiziranje aktivnih prozora na radnoj površini okomito uz zadržavanje širine

Zgodan je i trik što je moguće smanjivati ili povećavati horizontalno poravnate prozore i to samo ako je riječ o dva horizontalno poravnata prozora. Strelicu miša potrebno je dovući na mjesto gdje se prozori dodiruju, kliknuti i onda povlačiti lijevo ili desno, ovisno o tome koji se prozor želi proširiti.

Virtualne radne površine

Virtualne radne površine odlično će poslužiti onda kada se zahtijeva još dostupne radne površine, a to nije moguće postići priključivanjem dodatnog monitora. Najlakši način za aktiviranje pregleda virtualnih radnih površina zajedno s otvorenim prozorima ili Task View, korištenje je kombinacije tipki Win+Tab. Za dodavanje nove virtualne radne površine, potrebno je ili kliknuti na opciju New desktop koja se nalazi u gornjem lijevom kutu ili pritisnuti kombinaciju tipki Win+Ctrl+D. Za zatvaranje trenutno aktivne virtualne radne površine, valja pritisnuti kombinaciju tipki Win+Ctrl+F4 dok je za prebacivanje između radnih površina najbolje koristiti kombinaciju Win+Ctrl+strelica lijevo ili strelica desno.

Dakako, oni koji ne žele za ovo koristiti tipkovničke prečace, uvijek se mogu između radnih površina prebacivati tako da na programskoj traci odmah pored ikonice za pretraživanje kliknu na ikonu Task View i zatim se između kreiranih radnih površina prebacuju tako da ih se jednostavno klikne mišem. Osim toga, moguće je jednostavno prebacivati otvorene prozore između virtualnih radnih površina. Pokrene se Task View, zatim se na smanjeni prikaz željenog otvorenog prozora klikne desnom tipkom miša i s kontekstnog se izbornika izabere opcija Move to i zatim na željenu i prethodno kreiranu virtualnu radnu površinu. Dakle, za uspješno korištenje virtualnih radnih površina, uputno je upamtiti i ključne tipkovničke prečace:

Windows + CTRL + D – dodavanje nove virtualne radne površine

Windows + CTRL + F4 – zatvaranje aktivne virtualne radne površine

Windows + CTRL + strelica udesno – prelazak s jedne virtualne radne površine na drugu udesno

Windows + CTRL + strelica ulijevo – prelazak s jedne virtualne radne površine na drugu ulijevo

Windows + Tab – aktiviranje pogleda Task View, odnosno prikaza zadataka

God Mode, mapa sa svim postavkama u Windowsima

God Mode je dobro poznata tajna mapa koja se koristi još od Windowsa 7. U njoj će se pronaći na stotine postavki i parametara koje podešavanje Windowsa čine lakšim samim time što su svi ti parametri i postavke dostupne u jednom mapi na jednom mjestu. Sve što je potrebno učiniti jest na željenoj lokaciji stvoriti novu mapu (klikne se desna tipka miša te se sa skočnog izbornika izabere opcije New te zatim Folder, a isto se može postići i tako da se pritisne kombinacija tipki CTRL+SHIFT+N), te se kao naziv mape unese sljedeće:

GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

i zatim se novi ime potvrdi s tipkom Enter. Iako se naziv GodMode zadržao, taj se dio može zamijeniti s bilo kojim proizvoljnim tekstom, ako se to želi. Jednom kada je mapa napravljena, kada je se otvori, na raspolaganju će biti dostupne brojne postavke unutar Windowsa (može se koristiti i klasično pretraživanje unutar te mape). Zgodan je i detalj što je pojedine stavke unutar te mape moguće odvući bilo kamo i tako napraviti prečac do njih (korisno kada se često želi pristupati nekom od određenih konfiguracijskih parametara).

Quick Access ili This PC u File Exploreru

Ugrađeni upravitelj datotekama u Windowsima 10, koji je najlakše je pokrenuti prečacem Win+E, kao zadani pogled koristi Quick Access koji, umjesto lokalnih diskova i optičkih pogona, prikazuje popis datoteka i mapa kojima se često pristupa. Oni koji bi radije imali izravniji pristup svojim diskovima, pogotovo ako ih imaju više i ako su organizaciju datoteka i mapa podredili upravo količini dostupnih diskova, možda će htjeti to promijeniti.

Srećom, to je moguće, a sve što je potrebno jest otvoriti File Explorer, kliknuti na izbornik File i potom na stavku Change Folder and Search Options. U dijalogu koji će se otvoriti valja potražiti stavku Open File Explorer to te u padajućem izborniku odabrati This PC. Time će se uvijek otvarati pogled This PC kad se pokrene File Explorer, ali će se pri tome i dalje moći koristiti Quick Access i to za mape kojima se često pristupa (taj je segment pozicioniran u panelu na lijevoj strani File Explorera).

Tajni startni izbornik

Do raznih se postavki unutar Windows 10 može doći na različite načine, a jedan od praktičnih i to onih koji bi lako mogli zadiviti slučajne promatrače jest putem tajnog startnog izbornika. Aktivirat će ga se pritiskom na Win+X, a na njemu će se pronaći prečaci do raznih postavki, ali i prečaci do integriranih alata kao što je File Explorer ili Task Manager. Zgodan je i detalj što se unutar samoga tajnog izbornika mogu koristiti i dodatni prečaci. Primjerice, nakon što se aktivira izbornik, ako se pritisne slovo „u“, pozicionirat će se na opciju za isključivanje i ponovno pokretanje računala. Pritisne li se tada još jednom slovo „u“, računalo će se isključiti. Dakako, slova koja će aktivirati određenu opciju na izborniku su podcrtana pa je samim time lakše naučiti kako što brže doći od određenih opcija. Tako je, na primjer, moguće brzo pokrenuti Powershell s administratorskim ovlastima, Win+X i zatim slovo „a“.

Proširene mogućnosti međuspremnika

Međuspremnik (clipboard) u Windowsima 10 je daleko moćniji nego u bilo kojoj prethodnoj inačici Windowsa, a osim što je moguće pregledavati povijest onoga što se nalazilo u međuspremniku, sada je moguće sadržaj međuspremnika sinkronizirati na uređajima na kojima se za prijavu koristi Microsoftov račun što je ujedno i preferiran način prijave u Windows 10.

Pregled povijesti onoga što se u međuspremniku nalazi dobit će se tako da se pritisne kombinacija tipki Win+V. Osim klasičnog povijesnog pregleda, zgodno je to što je moguće zalijepiti i prikvačiti često upotrebljavane stavke tako da se odabere pojedinačna stavka u izborniku međuspremnika, klikne na izbornik od tri točkice i izabere opcija Pin. Samu sinkronizaciju međuspremnika potrebno je prethodno uključiti i to tako da se odabere Start > Settings > System > Clipboard te se ručica pod stavkom Sync across devices postavi na On, a onda se odabere opcija Automatically sync text that I copy.

Blokiranje smetala uz Focus assist odnosno pomoćnika za koncentraciju

Notifikacije su velik dio Windowsa 10, no previše notifikacija i konstantno iskakanje prozora sigurno može narušiti produktivnost. Kako ovim vodičem upravo želimo u produktivnost povećati i ubrzati rad, onda se nesretne obavijesti mora smanjiti na neku razumnu mjeru ili ih, kada je vrag odnio šalu baš kao u ovome trenutku dok autor ovih redaka grozničavo piše dogovoreni tekst bojeći se da ga neće stići isporučiti na vrijeme, sasvim isključiti.

Srećom tu je Focus assist ili kako je to prevedeno na hrvatski jezik, Pomoćnik za koncentraciju. Njega će se aktivirati tako da se u akcijskom centru klikne na pločicu Focus assist, a u tom će se trenutku početi primjenjivat pravila koja se definiraju u postavkama. Do njih će se doći tako se klikne na Start > Settings > System > Focus assist. Tu se može naznačiti žele li se primati sve obavijesti, samo one najvažnije ili samo alarmi. Osim toga, moguće je ograničiti prikaz obavijesti prema vremenu, hoće li se prikazivati kada se duplicira zaslon, kada se igra neka računalna igra ili kada se koristi aplikacija razvučena preko čitavog zaslona.

Pretraživanje postavki (i pretraživanje općenito)

Pretraživanje u Windowsima 10 je definitivno nadograđeno - može se pretraživati gotove sve i to gotovo od bilo kuda. Primjerice, otvore li se postavke, tu je polje za pretraživanje pa ne treba lutati bezbrojnim panelima nego sam utipkati ono što se traži. Isto vrijedi i za startni izbornik, dovoljno ga je pokrenuti i zatim početi tipkati pojam koji se želi pronaći. Otvoren je File Explorer? Nema problem, u gornjem desnom dijelu prozora nalazi se polje za pretraživanje. Polje za pretragu nalazi se na samom taskbaru, a ako je to polje nestalo lako će se dodati. Samo se klikne desnom tipkom miša na taskbar, te se s izbornika pod odjeljkom Search izabere opcija Show search box. Pretraživanje na taskbaru može se aktivirati i prečacem Win+S.

Dodavanje emotikona putem tipkovnice

Emotikoni ili osjećajnici, kako ih vole naziva jezični puristi, danas su postali gotovo neizostavnim i obveznim dijelom neformalne komunikacije koji svakoj toj komunikaciji dodaje dodatnu dimenziju. No malo tko zna da ih se u Windowsima može ubacivati na prilično jednostavan način i to bez potrebe da se utipka odgovarajuća kombinacija znakova, slova i brojeva. Sve što je potrebno učiniti jest pritisnuti tipku Win i točku (.) i pojavit će se maleni dijaloški okvir s hrpicom emotikona koje je onda tek jednim klikom moguće ubaciti gdje kod se nalazi kursor, pod uvjetom da se kursor nalazi u nekom programu koji prihvaća tekst kao ulazne podatke. Potonje je ujedno i jedino na što se mora pripaziti kada se želi koristiti ova malo poznata pogodnost u Windowsima 10.

Podešavanje ažuriranja uz značajku aktivni sati

Redovito ažuriranje Windowsa svakako je uputno i to je samo jedan dio neizostavne dobre računalne higijene. No, ažuriranja u Windowsima katkada znaju iskočiti u krivom trenutku, a nekada i ponovno pokrenuti računalo. Da se to ne bi događalo i tako nepotrebno stvaralo pomutnju, moguće je podesiti aktivne sate i tako da ti do znanja Windowsu u kojim se razdobljima redovito koristi računalo kako bi se upravo o tim razdobljima izbjeglo ponovno pokretanje računala nakon ažuriranja.

To će se učiniti tako da se klikne na Start > Settings > Update & Security > Windows Update i zatim se odabere opcija Change active hours. Ostaje uključiti opciju Automatically adjust active hours for this device based on activity ili, ako se to želi, ručno definirati vrijeme tako da se pored navedenog vremena klikne na opciju Change te se u dijalog unese početno i završno vrijeme.