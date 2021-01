Što učiniti kad novi disk klikće?

PROBLEM

Kupio sam novi disk – Seagate Barracuda Guardian ST2000DM008, kapaciteta 2.000 GB. U kanti imam dva SSD-a i još jedan mehanički disk, sve vidljivo pod Moj PC. Nisam stigao puno testirati, disk sam formatirao, ali kao da čujem zvuk kliktanja otkad sam ugradio novi disk. Što bi to moglo biti? Na disku nema još ništa, OS mi je na SSD-u, dakle, disk je samo spojen, nema još nikakvih podataka.

ODGOVOR

Ako vam periodički dolazi do klikanja u mehaničkom disku, provjerite mijenjaju li se atributi SMART-a svaki put kada dolazi do tog klikanja. U slučaju jednog našeg 2,5-inčnog diska za prijenosnik, marke HGST, mijenjao se atribut Load Cycle Count, odnosno disk je svako malo parkirao ruku s glavama i vraćao je natrag. Taj isti disk, spojen na stolno računalo preko vanjskog USB postolja za disk, radi istu stvar – vrijednost Load Cycle Counta svako malo skoči. Disk je tako u 445 dana rada uspio tu operaciju obaviti preko 600 tisuća puta, odnosno u svakom radnom satu preko 50 puta je parkirao ruku s glavama

Zvukovi kojih ne bi trebalo biti razlog su za zabrinutost, a ponekad i za uzbunu. Mehanički diskovi sami za sebe proizvode zvukove, jer se u njima brzinom od više tisuća okretaja vrte magnetske ploče, te se pomiče ruka s glavama za čitanje i zapisivanje, a nju biste trebali čuti i kad se “parkira” (pomakne u položaj u kojem nije iznad magnetskih ploča), što se događa kada disk ode u standby ili prilikom isključenja računala. Drugi zvukovi ne bi se smjeli čuti.

Znači, ako disk ništa aktivno ne radi, trebala bi se čuti samo buka vrtnje magnetskih ploča, jer se ruka s glavama ne bi trebala tada pomicati. Kako biste bili sigurni da neki program nešto ne radi s diskom, iznova pokrenite računalo i uđite u BIOS/UEFI setup – čuje li se klikanje i tada? Ako se ne čuje, onda je uzrok softver – možda neka aplikacija, driver, postavka. Ažurirajte Windowse, ažurirajte drivere i aplikacije. Ako se čuje i u BIOS setupu, problem bi mogao biti sam disk.

Provjerite disk službenim Seagateovim programom SeaTools – ako ne prođe testove, reklamirajte ga. Ako prođe, svejedno budite na oprezu i redovito radite backup. Prilikom izvršavanja testova pripazite koje testove radite - Short i Long Generic su OK, no napredni test (Advanced) ima opcije koje mogu rezultirati brisanjem podataka s diska. Ako na disku nemate ništa bitno, onda vam to ne igra ulogu, no to igra ulogu kod onih kod kojih disk koriste mjesecima ili godinama. Naravno, budite vrlo oprezni i koji disk ili diskove ste označili za testiranje.

Jedan korisnik našeg foruma komentirao je da je imao sličan problem te kako se ispostavilo da je uzrok u naponskom kabelu za disk, pa bi trebalo probati s drugim kabelom. Vaš autor je, pak, imao situaciju gdje se disk u prijenosniku svako malo “čuo”.

Provjerite i postavke power managementa u Windowsima i BIOS setupu – primjerice, da vam u Windowsima greškom nije podešeno da se disk svaku minutu “isključuje” (zapravo odlazi u standby, odnosno, stanje pripravnosti)

Provjerom vrijednosti SMART-a (to možete provjeriti brojnim programima, recimo, programom SSD-Z; koristite tipku F5 na tipkovnici da biste svako malo osvježili prikaz atributa SMART-a) vidjelo se da se nakon svakog takvog klikanja mijenja vrijednost parametra Load Cycle Count. Drugim riječima, disk je svako malo parkirao i “otparkirao” ruku s glavama, bez očitog razloga zašto to radi. Bilo bi dobro da provjerite taj, a i druge atribute sustava SMART.

Također, provjerite postavke za ACPI (power management) u BIOS-u te u Windowsima za power plan odaberite High Performance. Provjerite također je li u tom profilu za Hard disk postavljeno da se ne isključuje, znači da je opcija Turn off hard disk after > Setting (Minutes) postavljena na Never (0 Minutes).

Do njih ćete doći tako da u izbornik Start utipkate Choose a power plan, potom kliknete na Change plan settings pored High performance > klik na Change advanced power settings.