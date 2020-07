Vodič za kupnju kućnog 3D pisača, uz našu preporuku sedam najboljih modela

S obzirom da je ovo vodič za kupnju kućnog, hobističkog 3D pisača, u obzir praktički dolaze samo FDM (fused modelling deposit) i odnedavna padom cijena pisači koji koriste smolu za ispis, odnosno stereolitografsku (SLA) tehnologiju ispisa. Donedavna su SLA pisači bili rijetki i cjenovno praktički nedostupni hobističkim/kućnim korisnicima uz vrlo male ispisne volumene koji su dodatno ograničavali njihovu korisnu primjenu. Od prošle i ove godine, međutim, tehnologija je bitno napredovala uz višestruko smanjenje cijena, pa se stereolitografski 3D pisači već mogu lako naći ispod 1000 dolara/eura i uz vrlo pristojan volumen ispisa.

U odnosu na FDM pisače daju vidljivo finiji ispis veće rezolucije i s puno finijih detalja pa ih mnogi modelari-maketari odnosno ljubitelji minijatura koriste za ispis vrlo detaljnih figura za svoje diorame ili figurice u RPG-u i drugim igrama na ploči, odnosno namjenski rađene zamjenske dijelove za svoje makete koji su detaljniji i vjerniji originalu od onih u kitu koji slažu.

U odnosu na FDM materijale za ispis (PLA, ABS, PETG i druge) fotoosjetljiva smola u kojoj SLA pisač ispisuje je nešto skuplja pa cijene za litru idu od oko 450 kuna (otprilike više nego dvostruko skuplje za kilogram PLA ili ABS filamenta), pa ovisno o tipu i namjeni, do preko 3.500 kuna za litru smole namijenjenu izradi zubne protetike. Naime, zahvaljujući visokoj rezoluciji ispisa SLA pisača već se neko vrijeme koriste u stomatologiji za izradu privremenih krunica i mostova, odnosno pozitiva, a iako postoje specijalizirani zubarski pisači te namjene, nema nikakve prepreke da se sken, odnosno 3D model zuba, jednog ili više njih, ne otisne na SLA pisaču opće namjene.

Primjer ispisa privremenih krunica korištenjem certificirane smole za SLA pisač

U odnosu na FDM 3D pisače, otisak iz SLA pisača zahtijeva i više obrade (ispiranje) i nešto je smrdljiviji (smola u kojima se ispisuje imaju vrlo specifičan i nadražujući miris i kao i sve epoksidne smole koje s vremenom izazivaju alergijske reakcije kod onih koji s njima rade u nepolimeriziranom stanju), ali ukoliko zračite sobu u kojoj držite SLA pisač, ne biste trebali imati problema.

Kod FDM pisača praktički se ustalio standard koji koristi 1,75-milimetarsku nit filamenta, iako i dalje postoje i 3-milimetarski (službeno – 2,85-milimetarski) filamenti i pisači koji ih koriste, premda su oni uglavnom delegirani za profesionalne radionice. U načelu je manje-više svaki kućni 3D pisač moguće preraditi u onaj koji koristi 2,85-milimetarski filament, bilo kupnjom gotovih ekstrudera i kitova ili u vlastitom aranžmanu, a ovo spominjemo jer deblji filament ima par prednosti nad tanjim.

Prva prednost je da ukoliko namjeravate ispisivati veće predmete, većeg volumena i niže rezolucije u većim brzinama ispisa, deblji filament (i šira sapnica uz veći grijaći blok) daju daleko brži ispis od 1,75-milimetarskog filamenta. Tanji filament proklizava, manje ili više, kroz zupce čak i kod dvozupčanih ekstrudera pa za deblje slojeve ispisa (0,8 ili 1 mm kod jako velikih ispisnih volumena niske razlučivosti), praktički postaju beskorisni.

Također, za one koji namjeravaju koristiti jako mekane filamente za ispis fleksibilnih dijelova u ninjaflexu ili nekom drugom filamentu slične velike elastičnosti i male tvrdoće, deblji filamenti se daleko manje savijaju i zaglavljuju ekstruder od tanjih 1,75-milimetarskih.

Na koncu, ako se već odlučujete za kupnju kućnog 3D pisača, prvo odlučite za što ga prvenstveno namjeravate koristiti i pri tome budite realni u procjenama.

Naime, 3D pisači, a posebno ovi hobistički, nisu namijenjeni maloserijskoj pa čak ni višekomadnoj proizvodnji bilo čega; svo pisač nećete koristiti za ispis 100 kuka za karniše, set plastičnih vrtnih stolica ili nove vanjske retrovizore za automobil.

Koristit ćete ih prvenstveno za hobističku zanimaciju: ispis ukrasnih i igraćih figurica, modele brodova, automobila i aviona, te možda nekih specifičnih alata ili držaka za alate i sličnih sitnica za kućanstvo kojih trebate u količinama od jednog do par komada. Ukoliko ste obrtnik s radionicom možete ih koristiti za komadnu proizvodnju ponekog funkcionalnog dijela (PLA, ABS i ASA filamenti, ovisno o potrebnoj čvrstoći i otpornosti na temperaturu i sunčevo zračenje) ili pozitiva i negativa za izradu nekog dijela bilo od stakloplastike ili lijevanog metala.

Zaključak je, dakle, ne očekujte da ćete opremiti stan i okućnicu predmetima koje ste sami izradili na svom 3D pisaču jer on nema tih kapaciteta (a ni vi).

Ukoliko ne kupujete pisač za sebe već kao učilo za djecu ili za neku učionicu (kod nas ih je takvih izuzetno malo, iako postoje modeli namijenjeni baš učenju) savjetujemo FDM i neki od pisača koji zahtijevaju minimalnu gnjavažu za pripremu ispisa. U tom slučaju volumen ispisa i brzina nisu toliko bitni koliko je bitnija pouzdanost i jednostavan rad – povezivanje s računalom ili mrežom i ispis bez neprestanog niveliranja podloge.Rekavši sve to, evo naših pet FDM i dva SLA pisača koja preporučamo kao moguće kandidate za kućni i hobistički ispis, odnosno edukaciju.

FDM pisači

Artillery A1 Sidewinder

Izuzetno kvalitetan pisač pristojnog volumena ispisa od 300*300*400 mm. Od jakih strana valja spomenuti direct drive ekstruder (umjesto bowdena) koji je kopija E3D Titana što znači da ispis nema problema sa „stringingom“ te guta i fleksibilne filamente bez problema. Mlaznica je Volcano tipa (još jedan kopija E3D-ovog dizajna), ali ono što je posebno zgodno (pored više nego povoljne cijene) je grijana podloga koja koristi 240-voltno napajanje (AC), umjesto uobičajenih 12 ili 24V DC. Ovo jamči munjevito grijanje podloge, odnosno sposobnost grijanja podloge i u hladnijim prostorijama poput radionica, garaža, podruma i tavana u hladnijem dobu godine kada je, posebno u slučaju 12-voltnog napajanja, mnogima nemoguće doseći potrebne temperature podloge, posebno za ABS i ASA filamente.

Umjesto mikroprekidača za end-stop koriti induktivne senzore što teoretski daje njihov dulji radni vijek (u praksi i mikroprekidači traju praktički vječno, da se ne lažemo), a zahvaljujući ultra tihim driverima za steper motore, ovo je jedan od najtiših FDM 3D pisača uopće.

Standardno dolazi s keramičkom („staklenom“) podlogom koja je izvrsna za PLA, ali za ABS, ASA i PETG ćete vjerojatno trebati PEI ili neku drugu podlogu, a jedina mana je nedostatak sonde za niveliranje ispisa već se to radi ručno, a ako vas to nikako ne ide, moguće je nadograditi autolevelling senzor.

Izvrstan pisač za vrlo, vrlo povoljnu cijenu ispod 400 dolara u EU, bez carine i s besplatnom dostavom za Hrvatsku.

Volumen: 300 x 300 x 400 mm

Ekstruder: direct drive

Touch screen: da

Cijena: 389 dolara (Banggood Češka)

Original Prusa i3 MK3S

Da nije i dalje više nego dvaput skuplji od većine kineskih FDM pisača s dvaput i triput većim ispisnim volumenom bez problema bismo ga stavili na prvo mjesto, ali s obzirom da u kitu (za čije sastavljanje će vam trebati čitav dan, posebno ako vam je to prvi 3D pisač) stoji 769 eura plus dostava u Hrvatsku, a sastavljen košta 1000 eura, ne možemo ga ni uz najbolju volju staviti na prvo mjesto. Ispisni volumen je ponešto skroman za današnje prilike (za bitno manju cijenu možemo nabaviti pisače volumena 500*500*500 mm), ali zato to nadoknađuje izuzetno kvalitetnim otiskom i tihim radom. Posebno se ističe ekstremno razrađenim sustavom kalibracije ispisa i firmwareom koji uzima u obzir različito grijane segmente podloge i razne druge finese koje kineski proizvođači u ovoj klasi 3D pisača ne nude.

Pored originalnog okvira postoji i prerada Prusa Bear koji ponešto zastarjeli dizajn i3 pisača mijenja stabilnijim i čvršćim okvirom od aluminijskih profila 2020 i 2040 kakve danas koristi većina otvorenih FDM 3D pisača.

Usprkos visokoj cijeni, za isporuku kita trenutno se čeka od 4-5 tjedana, a za isporuku sastavljenog uređaja i više od dva mjeseca – tolika je navala.

Ukoliko nećete ispisivati veće modele i segmente (aviomodelari koji mjerkaju 3DLabPrintov Corsair GS, recimo), ovo je FDM printer za koji su manje-više prilagođeni svi 3D modeli za ispis i s kojim praktički nema nikakvih problema.

Volumen: 250 x 210 x 200 mm

Ekstruder: direct drive

Touch screen: ne

Cijena: 769 eura (kit), 999 eura složen (Prusa)

Creality Ender 3 V2

Dostupan za samo 269 dolara s besplatnom dostavom (i „nebesplatnom“ carinom) ovaj dimenzijama kompaktni pisač je savršeni uvod, ali ne samo uvod, u FDM 3D ispis. Radi se o unaprijeđenoj verziji izvrsnog Crealityjevog Endera 3 koji je i prije krasila visoka kvaliteta ispisa, lakoća korištenja i hrpa dodataka i nadogradnji dostupna za obje verzije ovoga pisača.

Koristi vlastitu matičnu ploču s 32-bitnom procesorom, vrlo tihe drivere stepera i novo sučelje (preko grafičkog ekrana u boji) koje je istovremeno intuitivno i moćno. Tko želi, dostupno je mnoštvo nadogradnji, od ispisne glave (posebno oni kojima smeta bowden ekstruder), sonde za poravnavanje ispisa, raznih ispisnih podloga baš po mjeri i brojne druge nadogradnje.

Na žalost, i ova verzija dolazi bez sonde za autolevelling, iako su gotovo si 3D FDM pisači izašli u zadnjih godinu dana njome opremljeni, ali, kao i sve drugo na Enderima, i to je moguće dograditi. Kako koristi standardne 2040 i 2020 aluminijske profile, povećanje ispisnog volumena je vrlo jednostavno (postoje i gotovi kitovi) zamjenom postojećih profila duljim verzijama, instaliranjem novih „špindlova“ i odgovarajućom nadogradnjom firmwarea.

Volumen: 220 x 220 x 250 mm

Ekstruder: bowden

Touch screen: ne

Cijena: 269 dolara (Banggood)

Creality Ender 5 Plus

Jedini u kategoriji takozvanih CoreXY pisača na ovoj listi koji su u pravilu nešto skuplji od open-frame pisača, ali u ovom slučaju razlika u cijeni za isti ispisni volumen je minimalna. U ovom slučaju radi se o 350*350*400 milimetara iskoristivog ispisnog volumena i s ugrađenim autolevelling sustavom koji koristi originalnu BLTouch sondu.

CoreXY pisači inače daju nešto bolju kvalitetu ispisa od open-frame pisača zbog činjenice da se ispisna podloga pomiče u Z osi (dakle jednom za svaki sloj ispisa), a ispisna glava putuje u X i Y osi čime se smanjuje tzv. „ringing“.

Zapravo, izuzev relativno velikog otiska na radnom stolu od 632*666*619milimetara, malo je toga što bismo mogli zamjeriti ovom tipu pisača. Nadogradnje i mogućnost nadogradnji nešto je manja kod CoreXY pisača, iako i tu ima prostora za dodavanje novih podloga.

Iako nije najbolji CoreXY pisač na tržištu, u kategoriji ispod 1000 eura koje smo odredili kao gornju granicu za FDM pisača, sigurno jest, a uz to nudi i uistinu impresivan volumen ispisa s kojim se malo koji open frame pisač može mjeriti.

Volumen: 350 x 350 x 400 mm

Ekstruder: bowden

Touch screen: ne

Cijena: 549 dolara (Banggood)

Original Prusa Mini

Apsolutno najslađi 3D printer na ovoj listi, ali na petom mjestu prije svega zbog malog volumena ispisa i ne baš tako male cijene. Radi se o pisaču, po nama, prvenstveno namijenjenom učionicama ili edukaciji djece u kućnim uvjetima. Zauzeće prostora na radnom stolu je svega 38*33 cm, za upravljanje koristi kolor LCD, ima mogućnost mrežnog povezivanja, jednostavne izmjene mlaznica, mesh bed kalibraciju i autolevelling i općenito – „upali i vozi“. Dakle, bez prtljanja s poravnavanjem ispisne površine i svih onih gnjavaža koje one (posebno najmlađe) koji žele po prvi puta nešto svoje poslati na 3D ispis može obeshrabriti.

Pisač pored USB konektora i ima i RJ45 port za LAN te mogućnost kasnije nadogradnje WiFi modulom, a novi kontroler (32-bitna Buddy matična ploča) treba uskoro (s planiranom nadogradnjom firmwarea koja do sada, doduše, još nije izašla), omogućiti upravljanje čitavom print farmom bez potrebe za korištenjem OctoPrinta.

Radi se o moćnom malom uređaju koji je sladak dizajnom i bogat mogućnostima, lak za korištenje i idealan kao poklon školarcu ili kao dio školskog inventara za učionicu 21 stoljeća.

Volumen: 180 x 180 x 180 mm

Ekstruder: bowden

Touch screen: ne

Cijena: 379 dolara (Prusa)

SLA pisači

LD-002R LCD Resin 3D Printer

Kao apsolutno najjeftiniji, a posve funkcionalan SLA pisač i za one koji se žele okušati u ovom tipu hobističkog 3D ispisa, Crealityjjev LD-002R donosi brzinu ispisa karakterističnu za ovaj tip pisača od 30 mm/h, i ispisni volumen od 119*65*160 milimetara. U odnosu na FDM pisače ovo je smiješno mali volumen, ali do prije koju godinu SLA pisač tih karakteristika stajao je nekoliko tisuća dolara ili eura, a LD se bez popusta prodaje za manje od 250 dolara.

Primjena bi mu bila učenje i ispis minijatura, prvenstveno za maketare i hobiste koji žele izrađivati vlastite objekte i figurice za igre na ploči.

Iako se, ovisno o finoći mlaznice i drugim postavkama prilično detaljno i u visokoj rezoluciji može ispisivati minijature i na FDM pisačima, ispis u smoli na SLA pisačima daje izuzetan finiš – kao kod serijski izrađenih figura iz kromiranih kalupa, bez ikakvih vidljivih linija i nepravilnosti u ispisu.

Dakle, za one kojima je rezolucija od primarne važnosti, a veličina ispisa, odnosno ispisni volumen od sekundarne.

Volumen: 119 x 65 x 160 mm

Tehnika: LCD SLA 405nm

Touch screen: da

Cijena: 229 dolara (Banggood)

Phenom

Od gomile drugih, manjih SLA pisača koji su se naglo pojavili na hobističkom tržištu prošle i ove godine, Peopolyjev Phenom se izdvaja masivnim ispisnim volumenom za taj tip 3D pisača: 276 x 155 x 400 mm. U osnovi se ne radi o SLA nego o MSLA pisaču koji koristi LCD+LED osvjetljivanje čitavog sloja smole odjednom što ubrzava ispis u slučaju da se radi o istovremenom ispisu više objekata na podlozi odjednom (figurica i minijatura, recimo). Iako ne postoji nikakva zapreka da ga koristite za ispis držača valjaka s papirnatim maramica ili zahodskih četki, bilo bi to preskupo i presporo – ovo je za ispis detaljnih minijatura u gotovo industrijskim količinama. Kada vam kažemo da je cijena bez dostave poreza 1.900 eura, vjerojatno ćete se zagrcnuti, ali u odnosu na slične SLA pisače manjeg volumena koji koštaju i preko 10.000 dolara, ovo je sitnica i „prava prilika“.

U kategoriju kućnih pisača stavljamo ga uvjetno jer iako ga hobisti diljem svijeta preporučaju, razumijemo domaće prilike i činjenicu da je 1.900 eura (plus davanja) možda malkice prevelika svota za hobiste.

Ipak, radi se o najavi tehnologija koje dolaze i bit će masovne i okrenute hobistima – u ovom volumenu i izvedbi.

Volumen: 276 x 155 x 400 mm

Tehnika: MSLA 405nm

Touch screen: da

Cijena: 1.899 eura (3Dpartnershop Poljska)