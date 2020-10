Zašto disk rošta kad započne skidanje torenta?

PROBLEM

Imam konfiguraciju s 3 diska: NVMe (OS), SSD (velike igre), HDD (podaci). Ovaj posljednji HDD je WD Black, kupljen prošle god u veljači. Disk je zaista brz što se tiče čitanja i pisanja, i dosta je bučan, što sam čitao i u recenzijama općenito za Black diskove, međutim imam jedan problem. Kad skidam torente, taj disk buči 300 na sat, kao da sam ne znam što napravio. Isto tako, imam osjećaj da ne može potegnuti maksimalan download od 20 MB/s – uvijek se vrti na 14-18. OK, nije bitno zbog tih 2 MB, ali svejedno me čudi ako bih stavio dvije stvari da se skidaju u isto vrijeme, onda baš rošta i rošta. Imate li kakav komentar, prijedlog – je li to disk pri izdisaju ili je to normalno?

ODGOVOR

Opcija za prealociranje datoteka u programima za skidanje torenta upitno je korisna – tu je samo kako biste bili sigurni da prilikom skidanja torenta nećete ostati bez slobodnog mjesta za te torente. Ako ste mislili da smanjuje fragmentaciju – to nije slučaj. Znači, ako imate mnogo slobodnog mjesta na disku, slobodno maknite kvačicu s te opcije

Programi za torente u pravilu imaju mogućnost prealociranja prostora za skidanje datoteka. Stoga, kad se pokrene skidanje torenta, ili dva torenta istodobno, program “rezervira” prostor na disku za sve te datoteke koje su unutar tih torenta. Znači, stvori strukturu mapa i datoteka, i ispuni datoteke nekim sadržajem (bilo bi očekivano da ih ispuni nulama).

Kad obavi to, onda dalje više ne bi trebalo biti intenzivnog zapisivanja. Idite na Opcije > Postavke > Općenito pa s desne strane provjerite nalazi li se kvačica na opciji Pri preuzimanju > Unaprijed odvojiti prostor u memoriji za... Ako vam je uTorrent postavljen na engleski jezik, onda je to Options > Settings > General > When Downloading > Pre-allocate all files.

Ako ne želite da “rošta” kad pokrenete skidanje, maknite kvačicu. Primarna svrha te opcije je da se osigurate da na disku imate dovoljno slobodnog prostora za skidanje svih datoteka iz aktivnih torenta.

Ako ste se nadali da ćete tom opcijom smanjiti fragmentaciju datoteka, slobodno je isključite, jer prilikom alociranja datoteka uTorrent alocira kompletne datoteke, što znači da ta opcija nema utjecaj na fragmentaciju (ako bi i imala kakav utjecaj, zapravo bi imala negativni utjecaj).

Nadalje, cijelo vrijeme kad skidate torente, disk mora i zapisivati i čitati. Magnetske ploče vašeg diska vrte se na 7.200 o/min. Ako ste htjeli tiši mehanički disk, trebali ste odabrati neki kojem se ploče vrte na 5.400 o/min.

A opet, može biti da je u pitanju samo vaš primjerak; znači neki problem samo s vašim konkretnim diskom pa je bučniji nego što bi trebao biti.

Tu nema nekog lijeka (osim zvučno izolirati kućište ili udaljiti kućište od korisnika, tj. vas) ako je disk tehnički ispravan, jer ga tada ne možete reklamirati.

Ako sumnjate da neki drugi program nešto radi s diskom, otvorite Task Manager pa provjerite. Ujedno provjerite računalo nekim antivirusnim programom, kako ne bi ispalo da imate kakav virus ili cryptolocker.

Ako sumnjate u ispravnost diska, provjerite, recimo, pomoću HD Tunea SMART/Health atribute, te obavite benchmark da vidite ima li naglih padova brzine, i je li postignuta očekivana brzina čitanja, i eventualno zapisivanja.