Apple pokrenuo servisne programe za iPhone X i 13,3" MacBook Pro

Budući se dio kupaca iPhonea X žalio na probleme vezano uz zaslon uređaja Apple je odlučio pokrenuti novi servisni program - iPhone X Display Module Replacement Program for Touch Issues. Kako sam naziv programa kaže dio iPhonea X ima problema s prepoznavanje dodira na zaslonu

Točnije, iPhone X ponekad ne prepoznaje dodir na cijelom, a u nekim slučajevima samo na nekom određenom dijelu zaslona. Apple na svojim internetskim stranicama navodi kako su zabilježeni slučajevi kada bi iPhone X prepoznao dodir, bez da je korisnik uopće dodirnuo zaslon.

Kako god, svi kupci iPhonea X koji su naišli na ovaj problem imat će pravo besplatne zamjene zaslona na svojim uređajima od strane ovlaštenog servisa. No, da bi vam besplatno zamijenili zaslon morat ćete najprije zadovoljiti par uvjeta.

Prvo, vlasnici uređaja s napuklim zaslonima najprije će morati o svom trošku riješiti taj problem kako bi mogli participirati za besplatnu zamjenu problematičnog zaslona. Također, na njihovim stranicama stoji i napomena kako Apple može zahtijevati od vlasnika uređaja da se isti popravi u zemlji u kojoj je uređaj kupljen, a ne u kojoj vlasnik uređaja trenutno boravi ili je trajno naseljen.

Jednom kada vam zamjene zaslon, to neće značiti da vam je produljeno i jamstvo na uređaj. I dalje će vam vrijediti originalno jamstvo koje je započelo s danom kupnje iPhonea X. Zatim ovaj servisni program neće trajati vječno već samo tri godine od dana prve maloprodajne prodaje uređaja.

Pored ovog Apple je pokrenuo i servisni program za 13,3-inčni MacBook Pro bez touchbara - 13-inch MacBook Pro (non Touch Bar) Solid-State Drive Service Program. Naime, na dijelu njih postoji mogućnost gubitka podataka pohranjenih na SSD. Ovim problemom su pogođeni 128 GB i 256 GB modeli koji su se prodavali u razdoblju od lipnja 2017. do lipnja 2018. godine.

Kako bi se problem riješio Apple mora nadograditi firmware SSD-a, što će učiniti drage volje potpuno besplatno. Jedino je potrebno najprije putem njihovih internetskim stranica provjeriti imate li sporni MacBook Pro ili ne. To ćete najjednostavnije provjeriti unosom serijskog broja uređaja koji se nalazi u About This Mac dijelu.

Ako je odgovor na potonje pitanje potvrdan – potrebno je MacBook Pro donijeti u njihov ovlašteni servis. Na svojim stranicama napominju kako proces nadogradnje firwmarea traje otprilike sat vremena (možda i manje) te kako će tijekom tog procesa nestati svi podaci sa SSD-a. Stoga napominju vlasnike da prije donošenja MacBooka Pro na servis načine backup podataka. Nakon nadogradnje firmwarea, Appleovi serviseri na SSD će jedino predinstalirati macOS.

Da ne bude sve crno, Apple je naveo i podatak kako svi kupci iPhonea X koji su o vlastitom trošku zamijenili zaslon zbog navedenih problema kao i kupci 13,3" MacBooka Pro (bez touchbara) koji su o sovm trošku servisirali SSD imaju pravo na povrat novca. Detaljne informacije o oba servisna programa možete proučiti na gornjim poveznicama.