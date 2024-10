MacBook Pro nadograđen na procesore M4, M4 Pro te M4 Max

Treća u nizu i posljednja Appleova ovotjedna prezentacija novih proizvoda, producirana poput mini eventa, bavila se prijenosnicima linije MacBook Pro te novom serijom procesora M4, koja pokreće sve ovog tjedna najavljene modele. MacBook Pro sada se pridružuje iMacu i Macu mini kao uređaj također izrađen s podrškom za Apple Intelligence, zasnovan na najnovijoj liniji Appleovih ARM procesora. No, za razliku od njih, najmoćniji prijenosnik dobit će i verziju procesora M4 Max, najbrži i najsposobniji SoC linije M dosad.

Bolje karakteristike, ista cijena

MacBook Pro u novoj generaciji nije promijenio vanjsku formu, dolazit će u izvedbama od 14" i 16", u srebrnoj i crnoj boji, uz nadogradnje "pod haubom". Tako će prvi puta na ovoj liniji prijenosnika biti podržan standard Thunderbolt 5, na modelima s procesorima M4 Pro i M4 Max, dok će poznati Liquid Retina XDR zasloni, sada sjajnosti 1000 nita, dobiti i nano teksturu za smanjenje odbljesaka. Nadograđena je i kamera za video pozive, koja je sada u rezoluciji od 12 MP i podržava Centre Stage. Iz Applea kažu da će energetska učinkovitost novih modela biti još bolja, pa će oni nuditi autonomiju na bateriji do čak 24 sata, najviše dosad za jedan MacBook.

Prednarudžbe novog MacBooka Pro otvorene su, a u prodaju stiže 8. studenoga. Opći je dojam da je Apple ove jeseni napravio ozbiljan iskorak u performansama na svim ovog tjedna predstavljenim modelima, a da pritom nije "nabrijao" cijene, već ih je ostavio jednakima kao kod početnih modela prošle generacije. Tako će i MacBook Pro od 14", u osnovnoj inačici s procesorom M4 te tri Thunderbolt 4 priključka i 16 GB unificirane radne memorije koštati u SAD-u 1.599 dolara.

S time u skladu je i najava nadogradnje jeftinijeg prijenosnika, MacBooka Air. On će zadržati postojeće izvedbe, zasnovane na procesorima M2 i M3, početnu cijenu od 999 dolara, ali će od sada osnovna inačica imati 16 GB, tj. dvostruko više memorije nego ranije.

M4, M4 Pro, M4 Max

Procesor M4 donosi CPU s do 10 jezgri, s četiri jezgre za performanse i do šest jezgri s naglaskom na učinkovitost. GPU s 10 jezgri do 2x je brži od M1, a 16-jezgreni neuronski podsustav zadužen je za zadaće Apple Intelligencea. M4 podržava do 32 GB objedinjene memorije i ima memorijsku propusnost od 120 GB/s. Uz to podržava dva vanjska zaslona uz ugrađeni zaslon te do četiri Thunderbolt 4 priključka.

M4 Pro dolazi s CPU-om do 14 jezgri koji se sastoji od do 10 jezgri za performanse i četiri jezgre za učinkovitost, dok GPU jedinica ima do 20 jezgri. M4 Pro podržava do 64 GB brze objedinjene memorije i 273 GB/s propusnosti, što je povećanje od 75 posto u odnosu na M3 Pro, sve u kombinaciji s bržim Neural Engineom obitelji M4. M4 Pro također podržava Thunderbolt 5 na Macu, omogućavajući brzine prijenosa podataka do 120Gb/s, što više nego udvostručuje propusnost Thunderbolta 4.

M4 Max predstavlja vrhunac ponude u ovom trenutku, s CPU-om do 16 jezgri, s do 12 jezgri za performanse i četiri jezgre posvećene učinkovitosti. Do 2,2x brži je od CPU-a u M1 Maxu. GPU donosi do čak 40 jezgri. M4 Max podržava do 128 GB brze objedinjene memorije i do 546 GB/s propusnosti memorije. Tu je i poboljšani Media Engine za M4 Max, koji uključuje dva video enkodera i dva ProRes akceleratora, što ga čini pogodnima za sve profesionalce u obradi video sadržaja. Kao i M4 Pro, M4 Max također podržava Thunderbolt 5 s mogućnošću prijenosa podataka do 120 Gb/s.