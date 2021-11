'Car View' odlazi sa Spotifya

Pjesme koje se stalno ponavljaju na popularnim radiostanicama, ponekad izazivaju frustracije veće od onih u popodnevnom prometnom čepu. Rješenje za to spajanje je pametnog telefona pomoću AUX-a ili Bluetootha u automobilu te reprodukcija vlastite glazbe po želji na nekim od popularnih glazbenih streaming servisa, kao što je Spotify.

Vozači koji redovno koriste Spotify u svojim limenim ljubimcima, zasigurno znaju da se prilikom spajanja aplikacija prebacuje u takozvani Car View, koji uveliko olakšava upravljanje glazbom, istovremeno omogućavajući veću sigurnost u prometu zahvaljujući pojednostavljenom sučelju.

Međutim, iako se doima da je ova značajka izrazito korisna, Spotify je još prošloga mjeseca objavio na svojem forumu da će „umiroviti“ Car View, a čini se da je ta promjena ovih dana zahvatila velik broj korisnika.

„Možemo potvrditi da povlačimo Car View značajku. To ne znači da ne želimo poboljšati način na koji naši korisnici slušaju Spotify tijekom vožnje. Naprotiv, aktivno istražujemo niz novih načina za pružanje najboljeg iskustva slušanja u automobilu“, objasnili su iz Spotifya te su savjetovali korisnike da „razmišljaju o povlačenju Car Viewa kao o nečemu što se moralo dogoditi da se napravi mjesta za nove inovacije“.

Unatoč tvrtkinim utješnim porukama, korisnici ne skrivaju svoje nezadovoljstvo.

„Kakav sulud način da se ukloni osnovni dio funkcionalnosti na koji su se mnogi od nas oslanjali tijekom vožnje, a da pritom ne pružite novu značajku koja bi ga zamijenila“, „Ovo je potez protiv sigurne vožnje“, „Plaćam uslugu koju činite nezgodnijom za korištenje. Neću obnoviti svoju pretplatu i prijeći ću na neki od drugih streaming servisa koji imaju osnovne značajke aplikacije“, samo su neki od komentara.

Neki su čak optužili Spotify da uklanjanjem Car Viewa žele „pogurati“ prodaju Car Thinga, tvrtkinog namjenskog uređaja za automobile koji služi isključivo za lakše upravljanje aplikacijom. To bi bio validan argument da ga se može kupiti izvan SAD-a, no budući da to nije slučaj, pravi razlog „umirovljenja“ jedne od najkorištenijih značajki – nije poznat.

Dok tvrtka ne izbaci zamjenu za Car View, korisnici mogu upravljati Spotifyem pomoću Google Assistanta i Siri, a postoji mogućnost aktiviranja nekih opcije i unutar Google Mapsa, prenosi The Verge.