Dijeljenje velikih datoteka - kad je veliko i za mail preveliko!

Tehnološki napredak uvijek ima svoje pozitivne i negativne strane. S jedne strane, kako su se povećavale datoteke s kojima moramo svakodnevno baratati, tako su se povećavali diskovi i podebljavale su se internetske veze. Međutim, bez obzira na sve većem prodoru širokopojasnih internetskih veza i sve većim dostupnim brzinama, danas i dalje ostaje problem dijeljenja datoteka. Pogotovo ako je u pitanju slanje ovećih privitaka putem elektroničke pošte. Primjerice, ograničenja na popularnim servisima e-pošte kao što su Gmail ili Outlook otprilike su podjednake, pa je tako nemoguće izravno kao privitke poslati datoteke veće od kumulativno 25 MB.

Google tome ograničenju doskače vrlo jednostavno. Ako je datoteka koja se želi poslati kao privitak veća od 25 MB, Gmail će automatski dodati vezu za Google disk u e-poruku i na taj je način isporučiti primatelju. To, ujedno, otkriva i prvi način kako zaobići tipična ograničenja što se tiče slanja privitka u e-pošti. Valja se osloniti na neki od brojnih servisa za skladištenje datoteka u oblaku poput Google Diska, Dropboxa, Onedrivea, pClouda, Mege i drugih. No veći dio tih servisa su u besplatnim varijantama prilično ograničeni prostorom, pa opet problemom postaje slanje doista velikih datoteka putem e-pošte, velikih i po nekoliko gigabajta.

ProjectSend odličan je projekt za zahtjevne korisnike koji mogu i žele iskoristiti prostor na svojim poslužiteljima ili hostingu kako bi s drugima dijelili veće datoteke uz priličnu razinu kontrole i brojne dodatne mogućnosti (www.projectsend.org)

Moguća je alternativa korištenje nekog od brojnih P2P servisa, zatim servisa kao što su Uptobox ili MediaFire, može se osloniti i na BitTorrent kao odlično rješenje za dijeljenje zbilja velikih datoteka, moguće je koristiti čak i Usenet ili otići korak dalje pa osposobiti vlastiti poslužitelj koji može biti upogonjen i na vlastitom kućnom računalom, a onda omogućiti da se datoteke preuzimaju, primjerice, FTP-om. Pa ipak, postoji i jednostavniji i možda najpraktičniji način za povremeno slanje većih datoteka putem e-pošte. Naime, postoji priličan broj servisa koji se specijaliziraju upravo za slanje većih datoteka, a da bi stvar bila bolja, većina ih je besplatna no uz određena ograničenja.

Slanje u jednom kliku

Većina web-servisa namijenjenih dijeljenju datoteka vode se filozofijom minimalizma. Kako bi se neka veća datoteka poslala, dovoljno je odabrati neki od popularnih web servisa za dijeljenje datoteka, uploadati je na njihove poslužitelje kroz obično iznimno jednostavan obrazac na web stranici, a onda primatelju e-poštom ili poslati generiranu poveznicu ili pričekati da servis to odradi automatski (većina i hoće). Jednom kada je to učinjeno, svi oni koji su dobili poveznicu u poruci e-pošte moći će lako skidati tu datoteku bez dodatnih troškova i to onoliko puta koliko žele ili dok sama datoteka ne bude uklonjena s poslužitelja.

Servisi za skladištenje datoteka u oblaku, kao što je Google Disk, još je jedan od mogućih načina da se s drugim podijele datoteke no ključno im je ograničenje to što su u besplatnim varijantama prilično ograničeni skladišnim prostorom (www.google.com/drive/)

Dobar dio tih servisa se može koristiti bez plaćanja posebne naknade, no zato su tu i određena ograničenja. Tako svaki servis ima svoju politiku o tome kolika je maksimalna dopuštena veličina datoteke koju je moguće uploadati, postoji i vremensko ograničenje koliko će neka datoteka biti dostupna, kod nekih je potrebno i otvoriti poseban korisnički račun, a neki ograničavaju i broj koliko se puta neka datoteka može preuzeti. Tko ne može podnijeti ta nametnuta ograničenja, može se odlučiti platiti za punu uslugu koji ti servisi nerijetko nude.

Sa sigurnosne strane, na umu valja imati da se datoteke šalju i pohranjuju na poslužitelje nad kojima se nema praktički nikakve kontrole i da vlasnici tog poslužitelja, čak i unatoč tome što u uvjetima o korištenju usluge tvrde da neće ili ne mogu doći do pohranjenih datoteka, to uvijek na neki način i mogu. Stoga u tom smislu, za one datoteke za koje se želi da budu izvan domašaja neovlaštenih korisnika najbolje se poslužiti jednostavnim trikom. Valja ih sažeti u neki od arhivskih formata kao što je Zip i zaštiti lozinkom pri čemu će sadržaj takve arhiva zapravo biti šifriran i time osiguran. Bilo kako bilo, kada treba s nekime podijeliti poveću datoteku, web servisi za dijeljenje datoteka su najbolji izbor. Evo i nekoliko ponajboljih.

FileTransfer.io

FileTransfer je servis koji nam dolazi iz Češke, preciznije, iz Praga. U besplatnoj varijanti omogućuje bezbolno slanje datoteke do maksimalne veličine od 6 GB s time da će datoteke biti dostupne ne više od 21 dan dok je unutar tih 21 dan jednu ili više datoteka moguće preuzeti maksimalno 50 puta. Naravno, moguće je u jedno podatkovnom paketu, kako to autori ovoga servisa nazivaju, slati više datoteka, no one kumulativno ne mogu težiti više od 6 GB. Kome ta ograničenja predstavljaju problem, mogu se odlučiti za paket Premium.

U njemu je maksimalna veličina podatkovnog paketa ograničena na 60 GB dok će datoteke uvijek biti dostupne za preuzimanje. Dakle, nema vremenskog ograničenja, a ne ograničava se ni koliko se puta datoteke mogu preuzeti. Sve se to dobiva za cijenu od oko dva i pol dolara mjesečno. Servis je, naravno, vrlo lako koristiti.

Sve što je potrebno jest uploadati jednu ili više datoteka i pričekati za prijenos dovrši, a onda ili izravno poslati poruku putem e-pošte primatelju ili kopirati link pa to učiniti kroz vlastiti klijent e-pošte. Zgodan je detalj što je datoteke moguće zaštititi lozinkom i tako onemogućiti da ih svatko tko se dočepa URL-a može preuzeti; za pristup će mu biti potrebna i namještena lozinka. Primatelj može datoteke preuzeti jednu po jednu ili čitavi paket koji će biti ponuđen kao Zip arhiva. Osim toga, onaj koji je datoteke poslao može ih izbrisati putem poveznice koje će i sam dobiti u poruci e-pošte.

FileTransfer.io Zaštita lozinkom

Nastavljanje prekinutih uploada

Nije potrebna registracija Datoteke ostaju na poslužitelju i nakon isteka 21 dana

Firefox Send

Možda je to manje poznato no Mozilla ima vlastiti servis namijenjen slanju većih datoteka. Mogu ga koristiti svi s time da prednost imaju oni korisnici koji imaju otvoren Firefoxov korisnički račun (isti onaj koji se koristi za sinkronizaciju u Firefoxu). Bez računa je moguće poslati datoteke do 1 GB, dok je s prijavom taj limit podignut na 2,5 GB. Datoteke će za preuzimanje biti dostupne sedam dana s time da je moguće namjestiti i kraće razdoblje (pet minuta, jedan sat ili jedan dan), dok je datoteke maksimalno moguće preuzeti do sto puta. Dakako, i to je moguće namjestiti pa je preuzimanje, primjerice, moguće ograničiti samo na jedanput.

Slično kao i kod nekih drugih servisa, i Firefox Send omogućava da se datoteke zaštitite lozinkom koje će onda biti i šifrirane, no za razliku od drugih servisa, ne omogućava da ih se odmah pošalje e-poštom putem online obrasca nego je potrebno kopirati poveznicu i onda je poslati u vlastitom aranžmanu. S druge strane, oni koji imaju Firefoxov korisnički račun, moći će naknadno upravljati datotekama i izbrisati ih. Naravno, usluga je posve besplatna, a ne postoji ni naplatni paket. Primatelj neće moći preuzimati pojedinačne datoteke nego tek čitavi paket koji će, tradicionalno, biti isporučen kao jedna Zip arhiva. Začudo, ova usluga nije još službeno integrirana u Mozillin klijent e-pošte, Thunderbird dok, s druge strane, WeTransfer jest.

Firefox Send Zaštita lozinkom

Upravljanje datotekama

Podešavanje limita Moguće je preuzeti samo sve datoteke

Nije integriran u Thunderbird

Jumbo Mail

Jumbo Mail je dobro poznati domaći servis za slanje većih datoteka, a koji to omogućuje za datoteke ne veće od 700 MB. Nema nikakve posebne napredne mogućnosti s time da je moguće odjednom poslati samo jednu datoteku koju će primatelji moći preuzeti maksimalno deset puta unutar deseta dana koliko će datoteka dugo biti dostupna. Ako se kod prijenosa datoteke dogodi prekid, čitav postupak slanja je potrebno ponoviti no zgodno je to što će se nakon prijenosa dobiti dvije poveznice. Putem jedne će se datoteka moći preuzeti, a putem druge će se datoteka moći izbrisati.

Uz Jumbo Mail tu je još jedan sposobniji servis Jumbo Box. Za njega je potrebno otvoriti korisnički račun, pri čemu oni koji koriste Iskonovu e-mail adresu na domeni @inet.hr može istovremeno pohraniti i poslati više datoteka i to pojedinačne veličine do 5 GB. Oni koji nemaju Iskonovu e-mail adresu, ograničeni su na 3 GB, ali se ipak dobivaju neke dodatne mogućnosti. Prije svega je tu posebno sučelje putem kojega je moguće upravljati datotekama koje se dijele, a tu je i mogućnost preuzimanja torrenata (unutar web sučelja se dobiva BitTorrent klijent).

Osim toga, tu su još i naplatni paketi i to Jumbo Box koji omogućava dijeljenje datoteka do veličine od 10 GB te Jumbo Powerbox s ograničenjem od 150 GB. Potonji stoji 70 kn mjesečno dok je jeftinija varijanta ona od 25 kn mjesečno. Osim toga, posebna pogodnosti korisnika Jumbo Powerboxa je i mogućnost postavljanja branding poruke za primatelje.

Jumbo Mail Sučelje za dijeljenje (Jumbo Box)

Klijent BitTorrenta

Pogodnosti za korisnike Iskona Ograničenje na 700 MB (Jumbo Mail)

Nema sigurnosnu zaštitu

Moguće je preuzeti samo sve datoteke

Cijena naplatnih paketa

Send Anywhere

Send Anywhere se ističe iznimno jednostavnim sučeljem koje na prvi pogled ne otkriva da je riječ o zapravo prilično dobro opremljenom servisu koji nudi i neke vrlo specifične mogućnosti. Prije svega, tu je tri načina dijeljenja. Izravno (6-digit key Transfer), putem poveznice i putem slanja poveznice e-poštom. Prvi način omogućava kratki period (deset minuta) unutar kojeg je moguće preuzeti poslanu datoteku. Jednom kada se ona označi za slanje, bit će generiran broj koji primatelj mora unijeti kako bi datoteku preuzeo dok će se sama datoteka preuzimati izravno s pošiljateljeva računala. Dakle, neće se uopće uploadati na poslužitelj što ujedno znači i da nema ograničenja veličine datoteke koje se može poslati.

Za tradicionalnije metode dijeljenja datoteka potrebno je otvoriti korisnički račun, a tu već dolaze i određena ograničenja. U besplatnom paketu je moguće slati datoteke veličine do 10 GB, a poveznica će biti dostupna samo 48 sati. Nije moguće datoteke zaštititi lozinkom, nudi tek osnovni set mogućnosti upravljanja datotekama (moguće ih je izbrisati, preuzeti ili poveznicu opet poslati e-poštom), a dosađuju i oglasi kako kod slanja datoteka, tako i kod njihova primanja. U izdanju Plus, s druge strane, nema oglasa, može se slati datoteke velike do 50 GB i pohranjivati datoteke do 1 TB, moguće je podesiti koliko će dugo link biti aktivan, a ti je i mogućnost upravljanja datotekama. No sve će se te mogućnosti morati plaćati šest dolara mjesečno.

Primatelj može preuzeti sve datoteke kao Zip arhivu ili jednu po jednu premda je individualno preuzimanje pomalo nespretno riješeno. Ono gdje Send Anywhere nadmašuje druge slične servise, svakako je njegova sveprisutnost. Dostupne su aplikacije za Android i iOS, kao i za Windows, a tu su i proširenja za Chrome i za Outlook pa čak i proširenje za Wordpress. U svakom slučaju, nije loše.

Send Anywhere Izravno slanje uz generiranje koda

Mobilna aplikacija i ekstenzija za Chrome i za Outlook

Generira QR kod za preuzimanje Obvezno otvaranje računa

Oglasi u besplatnom paketu

Smash

Smash je apsolutni prvak jednostavnosti kako korištenja tako i samoga sučelja. Sve počinje tako da se u prozor web preglednika samo dovuče jedna ili više datoteka, a onda se mogu početi definirati i neki dodatni parametri. Naravno, besplatna inačica ima neka ograničenja, no u ovome slučaju ograničenja nema za veličinu datoteka koju se može poslati. Doduše, ako se šalje datoteka veća od 2 GB, onda će njezina obrada namjerno biti sporija.

Datoteke u besplatnoj varijanti biti će dostupne maksimalno 14 dana, a zgodno je to što se taj broj može i podesiti na manje. Osim toga, datoteke je moguće zaštititi i lozinkom, a vrlo je praktično i to što je prijenose moguće nastaviti u slučaju da kod inicijalnog prijenosa dođe do prekida kao i to što je primateljima omoguće pretpregled datoteka (korisno ako je riječ o multimediji). Kad smo već kod primatelja, oni mogu preuzeti sve datoteke odjednom kao Zip arhiva ili jednu po jednu izravno.

Specifičnost Smasha je mogućnost prilagođavanja izgleda stranice koju će vidjeti primatelj datoteke pri preuzimanju (moguće je podesiti pozadinu i dodati vlatiti logo), a moguće je i prilagoditi sadržaj koji će se prikazati dok preuzimanje traje. Naravno, za te je mogućnosti potrebno platiti ili Smash Premium koji stoji pet eura mjesečno ili Smash Team za koji valja izdvojiti 10 eura mjesečno. Osim toga, specifičnost je i podrška za Slack što će cijeniti svi oni koji koriste taj servis. Nema što, ako se žele slati datoteke neograničene veličine i to bez dodatne novčane naknade, Smash se nameće kao idealno rješenje!

Smash Nema ograničenja veličine datoteka

Mogućnosti prilagodbe

Podrška za Slack

Datoteke na poslužitelju su šifrirane Spora obrada datoteka većih od 2 GB

WeTransfer

WeTransfer je vjerojatno i najpopularniji servis koji se specijalizira za slanje većih datoteka. U osnovnom i besplatnom izdanju moguće je slati datoteke velike do 2 GB, dok je u posebnom izdanju WeTransfer Pro moguće slati datoteke velike do 20 GB, a moguće je pohraniti do ukupno 1 TB. Doduše, za potonju inačicu potrebno je aktivirati mjesečnu pretplatu koja stoji 12 eura mjesečno, s time da je moguće uštedjeti pa platiti odjednom 120 eura za čitavu godinu. Ipak, za tu je cijenu uputnije platiti, primjerice, Dropbox kod kojega se za isti iznos dobiva 2 TB skladišnog prostora.

Što se samoga slanja datoteka tiče, ono je vrlo jednostavno. Valja tek popuniti ponuđeni obrazac; upisati adresu e-pošte primatelja (maksimalno može biti tri primatelja), vlastitu adresu e-pošte, po želji poruku te kliknuti na gumb Add Files kako bi se dodala jedna ili više datoteka. Jednom kada je sve spremno, treba kliknuti na gumb Transfer i pričekati da upload dovrši, čim se to dogodi, e-mail s poveznicom će biti poslan primatelju i pošiljatelju.

U besplatnom izdanju datoteke nije moguće zaštiti lozinkom, a datoteke će biti dostupne sedam dana. Isto tako, kod preuzimanja je moguće preuzeti svaku datoteku posebno, ali i više datoteka odjednom koje će, u tom slučaju, biti isporučene kao Zip arhiva. Na žalost, nema mogućnosti dodatnog upravljanja datotekama u besplatnoj varijanti. Inačice Pro nudi upravljanje prijenosima, praćenje preuzimanja datoteka, ograničavanje pristupa lozinkom te druge mogućnosti.

WeTransfer Slanje čitavih mapa

Nema registracije Ograničenja besplatnog računa

Cijena naplatne inačice