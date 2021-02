Spotify broji 155 milijuna premium korisnika

Prema najnovijem izvještaju o zaradi, Spotify broji 155 milijuna premium pretplatnika i 345 milijuna aktivnih korisnika mjesečno. U odnosu na prošlu godinu, ove brojke predstavljaju porast od 24, odnosno 27 posto.

Unatoč rastu broja korisnika, The Wall Street Journal prenosi da je prosječni prihod po korisniku pao za 8 posto u usporedbi s prethodnom godinom, no navodi se da je to zbog planova s popustom koji privlače nove pretplatnike, ali i zbog nižih cijena na pojedinim tržištima poput Rusije i Indije. Iako su se prihodi od reklama povećali za 3 posto, Spotify je i dalje ostvario gubitak od 125 milijuna eura, što izgleda loše, ali je opet manje nego gubitak od godinu prije koji je iznosio 209 milijuna eura.

Kako prenosi The Verge, Spotify u zadnje vrijeme radi velika ulaganja izvan glazbenih okvira. Tako su započeli nuditi audio knjige koje čitaju slavne osobe, ali i velik broj podcasta s gostima poput Princa Harryja, Meghan Markle i Ave Duvernay. Naime, na platformi se trenutno nudi više od 2,2 milijuna podcasta, a njihova je slušanost porasla za 100 posto.

Međutim, CBNC je izvijestio kako analitičari tvrde da se ulaganje u podcaste tek trebaju značajnije isplatiti. Navodi se kako oni nisu vidjeli nikakav pozitivan preokret u preuzimanjima aplikacije ili premium pretplatama kao rezultat njihovog ulaganja.