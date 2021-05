Spotify započinje prodavati karte za virtualne koncerte

Budući da je pandemija koronavirusa pogodila glazbenu industriju te je održavanje koncerata skoro pa nemoguće, sve se više njih okreće virtualnim koncertima, a sada je prema objavi tvrtke, to učinio i Spotify. Naime, korisnici glazbenog servisa mogu kupiti ulaznice za pet različitih koncerata ovog i sljedećeg mjeseca, po cijeni od 10 eura.

Izvođači za koje se trenutno mogu kupiti ulaznice su The Black Keys, Bleachers, girl in red, Rag'n'Bone Man i Leon Bridges. Njihove će izvedbe biti unaprijed snimljene, ali će se moći gledati u web pregledniku i to samo u određeno vrijeme koje je navedeno tijekom kupnje ulaznica. Za gledanje je koncerta potreban Spotify račun, no korisnik ga može napraviti besplatno, navodi se u FAQ-u.

Izvor: Spotify

Virtualni su koncerti postali izrazito popularni, a to potvrđuje i stranica Songkick, koja svakog dana navodi nove live streamove. Tako se u sljedeća dva dana, od poznatih imena, mogu kupiti karte za koncerte Jasona Mraza, Flock of Dimesa, Twenty One Pilotsa i Young Thuga. Virtualne koncerte su održali i domaći izvođači poput Brkova, Josipe Lisac, Gorana Bareta i Majki te brojnih drugih.