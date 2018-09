DDoS napadi sve jači zbog IoT botnet mreža

Tvrtka NexusGuard koja na tržištu nudi cloud usluge zaštite od DDoS napada napravila je analizu trendova na području DDoS napada u drugom kvartalu ove godine usporedivši pritom dobivene informacije s trendovima zabilježenim tijekom 2017. godine.

Iz izvješća je vidljiv velik porast intenziteta DDoS napada upravo tijekom drugog kvartala ove godine (u odnosu na četvrti kvartal prošle godine). Porast intenziteta valja pripisati sve češćoj uporabi botnet mreža sastavljenih od IoT uređaja.

Kao mete DDoS napada treba izdvojiti infrastrukturu vezanu za Svjetsko nogometno prvenstvo koje se ovog ljeta održalo u Rusiji kao i razne poslovne subjekte koji se bave kriptovalutama.

Što se tiče zabilježenog prosječnog prometa on se kretao od 4,10 Gb/s u drugom kvartalu 2017. godine pa do 26,37 Gb/s u drugom kvartalu ove godine. Što se tiče maksimuma, on se kretao od 63,70 Gb/s u drugom kvartalu prošle godine pa sve do 359 Gb/s u drugom kvartalu ove godine. Od svih zabilježenih napada onih s prometom manjim od 10 Gb/s bilo je 64,13%, dok su najčešće mete pronalažene u SAD-u i Kini.

Glavna sredstva za izvršenje napada bili su Satori (varijanta Mirai malwarea) te Anarchy botnet mreže, a korišteni su propusti nultog dana na uređajima kao što je D-Linkov DIE-620 router XiongMau IoT uređajima te Dasan routerima.