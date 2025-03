X pod velikim hakerskim napadima, čini se da je poznat počinitelj

Ovoga ponedjeljka povremeno je nedostupna bila društvena mreža X (nekada Twitter), pa joj velik broj korisnika iz cijelog svijeta nije mogao pristupiti ili im je učitavanje sadržaja s vremena na vrijeme bilo značajno otežano. Ispočetka nije bilo jasno s kakvim se tehničkim poteškoćama suočavaju IT sustavi X-a, no kroz dan se iskristaliziralo da je riječ o – hakerskom napadu.

Na X je navodno napad pokrenula hakerska aktivistička skupina Dark Storm, a prema riječima Elona Muska bio je to vrlo velik i sofisticiran napad. Riječ je o distribuiranom (DDoS) napadu kojim se preplavljuju poslužitelji i tako se onemogućava redovno korištenje usluga. Musk je naveo i da je za napad korištena velika količina resursa, pa su stoga i posljedice dugotrajna nedostupnost ili otežan rad mreže. On je izrazio i sumnju u to da je iza svega stoji neka državno sponzorirana hakerska skupina.

Skupina Dark Storm, prema prvim dostupnim informacijama, preuzela je odgovornost za napad, a kao motiv ističu podršku SAD-a Izraelu u aktualnom sukobu na Bliskom istoku. Kao i obično kad je neka društvena mreža u problemima, korisnici se prebacuju na ono što vide kao alternativu – a u slučaju X-a to je BlueSky. Tako je tijekom dana primijećen dvostruki porast guglanja te društvene mreže u odnosu na dan prije.