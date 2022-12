Gmail napokon uvodi end-to-end enkripciju e-mailova, ali ne za sve

Elektronička pošta zasnovana je na vrlo starim standardima i protokolima, i kao takva inherentno je nesigurna. Popularni pružatelji usluga ne nude njezinu enkripciju "po defaultu", pošta se od poslužitelja do poslužitelja šalje u čistom tekstu ili zaštićena STARTTLS enkripcijom (a potom pohranjena u plain textu), no puna end-to-end enkripcija i dalje je relativno rijetka pojava. Stoga se e-mail danas ne smatra pretjerano sigurnim načinom komunikacije, no Google najavljuje kako će načiniti velik korak u tom smjeru.

Samo za Google Workspace

Njihov Gmail, koji ima gotovo 2 milijarde korisnika, dobiva podršku za punu end-to-end enkripciju, implementiranu na strani klijenta. Trenutačno je ta opcija u beta verziji i dostupna je tek korisnicima koji su na paketu Google Workspace (dakle poslovni i obrazovni korisnici, oni koji te usluge plaćaju). Iz Googlea kažu kako će enkripcija biti primijenjena na poruke elektroničke pošte u samom pregledniku, prije nego podaci stignu do njihovih poslužitelja, pa na taj način oni neće moći "vidjeti" enkripcijske ključeve kojima su podaci zaštićeni.

Ovu sigurnosnu opciju nazivaju client-side encryption (CSE), a korisnici koji je žele koristiti morat će je, za sada, ručno uključiti u postavkama. Prije toga morat će se prijaviti za njezino korištenje u beta verziji na ovom mjestu. Za sada su podržani tek paketi Enterprise Plus, Education Plus i Education Standard.

Enkripcija će se potom primjenjivati na sve njihove e-mailove, poslane unutar ili izvan organizacije, ali uz preduvjet da i pošiljatelj i primatelj imaju aktiviranu istu mogućnost (CSE). To podrazumijeva i da primatelj i pošiljatelj moraju biti na Googleovim serverima.