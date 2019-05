Hakerica iz Zagreba rasturila na natjecanju u Amsterdamu

Na ovogodišnjoj Trend Micro HITB (Hack In The Box) Security konferenciji koja se održala u Amsterdamu, odvijalo se natjecanje Women in Cyber Security. Na njemu je sudjelovala i Mirna Novak, Information Security Specialist iz Infiga, koja je osvojila prvo mjesto!

Mirna je inače članica Infigovog Security Assssment and Protection Services tima kojeg vodi Bojan Ždrnja, Bugov dugogodišnji autor koji je postavio visoke standarde u testiranju antivirusnih rješenja. Zbog toga smo i naručili novi test koji je trebao biti predan prije kakve četiri godine. Još uvijek čekamo...

Zanimljivo je da je Mirnin natjecateljski tim zapravo stvoren na licu mjesta. Timovi na CTF (Capture The Flag) natjecanju mogli su biti sastavljeni od amatera i profesionalaca, no njezin tročlani tim, koji se sastojao od kolegica iz Izraela (Inbal Lidan) i Rusije (Alena Kolosova), dogodio se spontano, bez prijašnjih dogovora ili čak poznanstva. Tako da je pobjeda još impresivnija!

Natjecanje je trajalo osam sati, zadnji dan konferencije, a sastojalo se od niza praktičnih zadataka; timovi, od maksimalno tri natjecateljice, krenuli su s osam zadataka čiji je broj, po izvršavanju, rastao. U višestrukim kategorijama koje su uključivale web security, malware reverse engineering, digital forensics, exploitation i cryptography, Mirna se pretežno orijentirala na web security i exploitation, no kako se radilo o timu, tako su neki zadaci riješeni zajedničkim snagama.

Na kraju je Mirnin tim završio s čak 14 osvojenih flagova (dio kôda koji se otkrije točnim rješavanjem problema) što im je osiguralo prvo mjesto te poziv na sljedeći Trend Micro CTF Tokyo (kao i sve plaćene troškove) koji se održava krajem ove godine.

Mirni i njezinom timu čestitamo, a kako se radi o izuzetno bistroj i predanoj sigurnosnoj stručnjakinji budite sigurni da ćete o njoj još puno čuti! Ili zapravo, možda i nećete jer ne kaže se bezveze da su najbolji hakeri oni za koje nikad niste čuli...