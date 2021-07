Hrvatske tvrtke Infigo IS i Poslovna inteligencija sudjeluju u projektu kibernetičke zaštite EU-a

Infigo IS, kao stručnjaci na polju informacijske sigurnosti, razvija extraction modul, dok Poslovna inteligencija, kao stručnjaci za implementaciju analitičkih sustava, razvija entity linking modul te zajedno razvijaju data science workplace module

Hrvatske tvrtke Infigo IS i Poslovna inteligencija postale su dio konzorcija od 10 tvrtki koje razvijaju Cyber4DE (Cyber Rapid Response Toolbox for Defence Use). Radi se o kombinaciji hardvera i softvera koji će omogućiti brzo raspoloživ i međusobno povezan alat za obrambenu upotrebu u slučaju kibernetičkih napada i incidenata. Cyber4DE će se razviti u narednih 30 mjeseci s dodijeljenih 10 milijuna eura iz programa EDIDP (European Defence Industrial Development Programme) teškog 500 milijuna eura.

Koordinator Cyber4DE konzorcija je Baltički institut naprednih tehnologija iz Litve, a među članicama nalaze se i giganti poput Airbus CyberSecurityja i Thalesa.

Infigo IS, kao stručnjaci na polju informacijske sigurnosti, razvija extraction modul, dok Poslovna inteligencija, kao stručnjaci za implementaciju analitičkih sustava, razvija entity linking modul te zajedno razvijaju data science workplace module.

Cijeli projekt već je dobio više pisama namjere od ministarstava obrane država članica.