Maliciozni softver napada WD My Book Live i briše podatke s njega

Koristite li još uvijek nekada prilično popularno rješenje za arhiviranje podataka, kućni NAS WD My Book Live, odmah ga isključite s Interneta, pa tek onda nastavite s čitanjem ove vijesti. Naime, jedan je korisnik na Western Digitalovom forumu za podršku napisao kako je godinama u kućnom LAN-u imao spojen ovaj uređaj i radio je bez problema, no odjednom je shvatio da je sve pohranjeno na njega – nestalo.

Iskopčajte ga odmah

Na uređaju je imao gotovo 2 terabajta podataka, pa je razumljivo da je brisanje tolike količine (očito bitnih) podataka podiglo prašinu. Potom su se oglasili i iz samog Western Digitala. Objavili su kako je otkriveno da su neki njihovi uređaji tipa My Book Live podložni napadu i kompromitiranju pomoću malicioznog softvera. U nekim slučajevima, kažu, napad je rezultirao resetiranjem uređaja na kojima se potom nije prikazivalo ništa od ranije dostupnih podataka.

Posljednje ažuriranje firmwarea My Book Live je dobio još 2015. godine. Iz kompanije poručuju kako su svjesni ozbiljnosti situacije i stoga preporučuju svima koji i dalje koriste neki od uređaja iz ove linije (WD My Book Live ili WD My Book Live Duo) da ih odmah isključe s Interneta kako bi zaštitili pohranjene podatke. U Western Digitalu aktivno istražuju ovaj slučaj.