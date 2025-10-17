Microsoft Digital Defense 2025: Iznuda i ransomware pokreću više od polovice kibernetičkih napada

Microsoftovo izvješće Digital Defense 2025 otkriva da iznuda i ransomware čine više od polovice svih napada, dok državna špijunaža čini tek 4%. Glavna meta su identiteti i podaci, a kibernetička sigurnost postaje strateško pitanje uprava

Microsoft je objavio najnovije izvješće "Microsoft Digital Defense 2025", otkrivajući da više od 52% kibernetičkih napada s poznatim motivom pokreću iznuda i ransomware, dok napadi usmjereni isključivo na špijunažu čine samo 4 %. Današnji napadači u kibernetičkom prostoru uglavnom su oportunistički kriminalci koji traže financijsku korist, a ne državni akteri. U 80% analiziranih incidenata napadači su pokušali ukrasti podatke, što dodatno potvrđuje kako su kibernetički napadi univerzalna prijetnja.

Kibernetički kriminal na globalnoj razini: Brojke otkrivaju razmjere prijetnje

Microsoft svakodnevno obrađuje više od 100 bilijuna sigurnosnih signala, blokira oko 4,5 milijuna novih pokušaja zlonamjernog softvera, analizira 38 milijuna rizika napada na identitet korisnika i pregledava 5 milijardi e-mailova zbog malwarea i phishinga. Automatizacija i dostupnost gotovih alata omogućili su kriminalcima da prošire svoje operacije, dok umjetna inteligencija (AI) dodatno ubrzava razvoj sofisticiranih i uvjerljivih oblika napada.

Rezultati izvješta šalju jasnu poruku: kibernetička sigurnost mora biti strateški prioritet, a ne samo IT tema. Poslovni lideri trebaju integrirati sigurnost u svaki aspekt digitalne transformacije.

Regionalna perspektiva: Hitnost u Adriatic regiji

„U Adriatic regiji hitnost jačanja svijesti i spremnosti za kibernetičku sigurnost nikad nije bila veća“, ističe Tomislav Vračić, NTO Europe South Multi-country cluster. „Kako digitalna transformacija ubrzava u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Albaniji, Bugarskoj i susjednim tržištima, javni i privatni sektor moraju odlučno djelovati kako bi zaštitili kritičnu infrastrukturu i povjerenje građana. Proaktivna obrana je strateški imperativ za sigurnu digitalnu budućnost.“

Tomislav Vračić

Kritične javne usluge pod udarom

Bolnice, škole i lokalne vlasti sve su češće mete zbog osjetljivih podataka kojima raspolažu i ograničenih resursa koje imaju za kibernetičku zaštitu. Posljedice kibernetičkih napada uključuju odgođenu medicinsku skrb, prekide nastave i obustavu javnog prijevoza. Ransomware napadači iskorištavaju ranjivost sektora koji je često prisiljen brzo platiti otkupninu kako bi nastavili s radom.