Interpol ugasio 45.000 zlonamjernih IP adresa i razbio veliku phishing mrežu

U koordiniranoj akciji Interpola i 72 države zaplijenjeno je više od desetaka tisuća malicioznih IP adresa i uhićeno stotinjak osumnjičenika, čime su zadani udarci globalnim mrežama kriminala

Međunarodna policijska operacija Synergia III, vođena pod okriljem Interpola u razdoblju od 18. srpnja 2025. do 31. siječnja 2026. godine, rezultirala je onesposobljavanjem više od 45.000 zlonamjernih IP adresa i poslužitelja širom svijeta. U ovoj opsežnoj akciji sudjelovala su tijela za provedbu zakona iz 72 države i teritorija, a primarni je cilj bila borba protiv phishinga, širenja zlonamjernih softvera i ucjenjivačkih (ransomware) kibernetičkih napada.

Razbijanje kriminalnih mreža

Tijekom operacije uhićene su 94 osobe, dok se nad još 110 pojedinaca provodi istraga. Interpol je u ovom procesu djelovao kao koordinator, procesirao je podatke te olakšavao prekograničnu suradnju i pružao taktičku pomoć zemljama članicama. Provedene su brojne racije diljem svijeta, što je dovelo i do zapljene 202 elektronička uređaja i poslužitelja.

Iz Interpola poručuju da je kriminal u digitalnom prostoru 2026. godine sofisticiraniji i destruktivniji nego ikada prije. Upravo iz tog razloga operacija Synergia III služi kao snažan dokaz moći globalne suradnje u demontiranju kriminalnih mreža i zaštiti žrtava diljem svijeta, uz potporu stručnjaka iz privatnog sektora i sigurnosnih kompanija.

Specifični primjeri prijevara

Preliminarni izvještaji iz sudjelujućih zemalja otkrivaju širok spektar kriminalnih taktika. U Macau su vlasti identificirale više od 33.000 phishing i lažnih web stranica povezanih s ilegalnim kasinima te krivotvorenim stranicama banaka i državnih institucija. Žrtve su na tim platformama ostajale bez novca putem lažnih nadoplata računa ili su im otuđivani osobni podaci i detalji kreditnih kartica.

U Togou je policija uhitila deset osumnjičenika koji su operirali iz stambenog naselja, specijalizirajući se za hakiranje društvenih mreža i sheme socijalnog inženjeringa, uključujući romantične prijevare i ucjene. Kriminalci su preuzimali kontrolu nad profilima korisnika kako bi od njihovih kontakata, pretvarajući se da su vlasnici računa, iznuđivali novac pod krinkom romantičnih veza ili hitnih potreba.

Značajni rezultati zabilježeni su i u Bangladešu, gdje je uhićeno 40 osumnjičenika te zaplijenjeno 134 elektronička uređaja. Tamošnje akcije bile su usmjerene na širok raspon prijevara, uključujući lažne kredite i oglase za posao, krađu identiteta te zlouporabu kreditnih kartica.

Iako su mnoge istrage još uvijek u tijeku, operacija je već sada značajno poremetila infrastrukturu digitalnog kriminala na globalnoj razini. Od nam nešto bližih država iz regije, u akciji su sudjelovale policije Bosne i Hercegovine, Austrije i Makedonije.