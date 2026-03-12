Ugašen SocksEscort: Ogromna mreža hakiranih routera korištena za milijunske prijevare

Međunarodna policijska operacija ugasila je botnet SocksEscort koji je kompromitirao stotine tisuća kućnih i poslovnih routera diljem svijeta za izvođenje kibernetičkih napada i financijskih prijevara

Bug.hr četvrtak, 12. ožujka 2026. u 21:00
📷 AI ilustracija
AI ilustracija

Globalna koalicija policijskih agencija ugasila je u srijedu botnet sačinjen od desetaka tisuća hakiranih kućnih i malih poslovnih routera. Ova velika međunarodna operacija ciljala je servis poznat kao SocksEscort, koji je nudio plaćene proxy usluge izgrađene na mreži kompromitiranih uređaja.

Prema priopćenju koje je u četvrtak objavilo američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ), kriminalci su koristili SocksEscort za izvršenje raznih kaznenih djela, poput hakiranja bankovnih i kripto računa žrtava te podnošenja lažnih zahtjeva za osiguranje u slučaju nezaposlenosti. Iz ministarstva su naglasili kako su zločini koje je omogućio SocksEscort koštali američke građane milijune dolara. Službena stranica SocksEscorta sada prikazuje obavijest o zapljeni u sklopu policijske akcije.

Europol je u svom priopćenju potvrdio kako je botnet SocksEscort navodno kompromitirao više od 369.000 routera i IoT uređaja u 163 zemlje, te da su zaraženi uređaji sada "isključeni s usluge". Ova policijska agencija dodala je da je SocksEscort korišten za olakšavanje ransomware i DDoS napada, kao i za distribuciju materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje djece (CSAM). Klijenti ovog kriminalnog servisa plaćali su licence za zlouporabu zaraženih uređaja, skrivajući svoje stvarne IP adrese kako bi se bavili raznim kriminalnim aktivnostima, a da vlasnici modema uopće nisu bili svjesni da se njihove IP adrese koriste u nezakonite svrhe.

Iza praćenja ove mreže stoji tvrtka za kibernetičku sigurnost Black Lotus Labs, koja je usko surađivala s policijskim agencijama na operaciji gašenja. Prema njihovim podacima, botnet je od prošlog siječnja bio sastavljen od oko 280.000 routera, a pokretao ga je malware nazvan AVRecon. "Ovaj botnet predstavljao je značajnu prijetnju jer se reklamirao isključivo kriminalcima", napisala je tvrtka u svojoj objavi. "Značajno je da se više od polovice njegovih žrtava nalazilo u Sjedinjenim Američkim Državama ili Ujedinjenom Kraljevstvu, što je napadačima omogućilo izvođenje vrlo ciljanih operacija."

Još 2023. godine, Black Lotus Labs nazvao je SockEscort "jednim od najvećih botneta koji ciljaju SOHO (small-office/home-office) routere u novijoj povijesti". U to je vrijeme novinar Brian Krebs izvijestio da je SocksEscort nastao još 2009. godine kao servis na ruskom jeziku koji je prodavao pristup tisućama hakiranih računala, što svjedoči o dugovječnosti i otpornosti ove kriminalne infrastrukture.

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

369 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

949 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi