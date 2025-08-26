Od sljedeće godine nema sideloadinga neprovjerenih Android aplikacija

Google je najavio zabranu sideloadinga „neprovjerenih“ aplikacija na Androidu od iduće godine i objašnjava da se to „ne razlikuje od provjere osobnih iskaznica u zračnoj luci“. Google se, dakle, i službeno smatra policajcem

Drago Galić utorak, 26. kolovoza 2025. u 18:15

Google je najavio planove za početak provjere identiteta svih programera Android aplikacija, a ne samo onih koji objavljuju na Trgovini Play i bez obzira na to gdje nude svoj sadržaj, a aplikacije bez provjere neće raditi na većini Android uređaja u nadolazećim godinama.

Google već dulje vrijeme koristi kao izgovor navodnu težnju da poboljša reputaciju Google Playa u odnosu na Appleov App Storea dok iznalazi nove načine zabrane korištenja aplikacija koje uopće ne idu preko Googlea i Google Playa. Iako Google Play usprkos svim Googleovim sigurnosnim (ili „sigurnosnim“…) naporima i dalje nije posve siguran, Google tvrdi da aplikacije instalirane sa strane (sideloaded), dakle izvan trgovine, imaju 50 puta veću vjerojatnost da sadrže zlonamjerni softver.

Sam pao, sam se ubio, pomislio bi netko, ali ne i Google koji misli na vas i kad aplikacija koju biste koristili nema s Googleom nikakve veze.

To je, vele, poticaj za Googleov novi sustav provjere programera. Tvrtka to opisuje kao "provjeru osobne iskaznice u zračnoj luci". Otkako je 2023. godine zahtijvaju od svih programera aplikacija na Google Playu da potvrde svoj identitet, zabilježen je pad zlonamjernog softvera i prijevara. Zlonamjerni akteri na Google Playu koristili su anonimnost za distribuciju zlonamjernih aplikacija, pa je „logično da bi provjera programera aplikacija izvan Google Playa također mogla poboljšati sigurnost“.

Google planira stvoriti pojednostavljenu Android Developer Console, koju će programeri koristiti ako planiraju distribuirati aplikacije izvan Trgovine Play. Nakon provjere identiteta, programeri će morati registrirati naziv paketa i ključeve za potpisivanje svojih aplikacija. Google, međutim, neće provjeravati sadržaj ili funkcionalnost aplikacija.

Google kaže da će se samo aplikacije s provjerenim identitetom moći instalirati na certificirane Android uređaje, što je gotovo svaki uređaj temeljen na Androidu—ako ima Googleove usluge, to je certificirani uređaj. Ako na svom telefonu imate verziju Androida koja nije od Googlea, ništa od ovoga se ne odnosi na vas.

Google planira započeti testiranje ovog sustava s ranim pristupom u listopadu ove godine. U ožujku 2026. svi će programeri imati pristup novoj konzoli kako bi se verificirali. U rujnu 2026. Google planira pokrenuti ovu značajku u Brazilu, Indoneziji, Singapuru i Tajlandu. Sljedeći korak je još uvijek nejasan, ali Google cilja 2027. godinu za proširenje zahtjeva za provjeru na globalnoj razini.

Ovaj plan dolazi u vrijeme velikih promjena za Android. Tekući antimonopolski slučaj protiv Google Playa koji je pokrenuo Epic Games mogao bi konačno prisiliti promjene na Google Playu u nadolazećim mjesecima. Google je prije nekoliko tjedana izgubio žalbu na presudu i iako planira uložiti žalbu Vrhovnom sudu SAD-a, tvrtka će morati početi mijenjati svoju shemu distribucije aplikacija, osim ako ne dođe do daljnjih pravnih manevara.

Trenutno dostupna dokumentacija ne objašnjava što će se dogoditi ako pokušamo instalirati neprovjerenu aplikaciju, niti kako će telefoni provjeravati status provjere. Pretpostavlja se da će Google distribuirati ovu bijelu listu putem Play usluga kako se približava datum implementacije.



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi