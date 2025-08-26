Od sljedeće godine nema sideloadinga neprovjerenih Android aplikacija

Google je najavio zabranu sideloadinga „neprovjerenih“ aplikacija na Androidu od iduće godine i objašnjava da se to „ne razlikuje od provjere osobnih iskaznica u zračnoj luci“. Google se, dakle, i službeno smatra policajcem

Google je najavio planove za početak provjere identiteta svih programera Android aplikacija, a ne samo onih koji objavljuju na Trgovini Play i bez obzira na to gdje nude svoj sadržaj, a aplikacije bez provjere neće raditi na većini Android uređaja u nadolazećim godinama.

Google već dulje vrijeme koristi kao izgovor navodnu težnju da poboljša reputaciju Google Playa u odnosu na Appleov App Storea dok iznalazi nove načine zabrane korištenja aplikacija koje uopće ne idu preko Googlea i Google Playa. Iako Google Play usprkos svim Googleovim sigurnosnim (ili „sigurnosnim“…) naporima i dalje nije posve siguran, Google tvrdi da aplikacije instalirane sa strane (sideloaded), dakle izvan trgovine, imaju 50 puta veću vjerojatnost da sadrže zlonamjerni softver.

Sam pao, sam se ubio, pomislio bi netko, ali ne i Google koji misli na vas i kad aplikacija koju biste koristili nema s Googleom nikakve veze.

To je, vele, poticaj za Googleov novi sustav provjere programera. Tvrtka to opisuje kao "provjeru osobne iskaznice u zračnoj luci". Otkako je 2023. godine zahtijvaju od svih programera aplikacija na Google Playu da potvrde svoj identitet, zabilježen je pad zlonamjernog softvera i prijevara. Zlonamjerni akteri na Google Playu koristili su anonimnost za distribuciju zlonamjernih aplikacija, pa je „logično da bi provjera programera aplikacija izvan Google Playa također mogla poboljšati sigurnost“.

Google planira stvoriti pojednostavljenu Android Developer Console, koju će programeri koristiti ako planiraju distribuirati aplikacije izvan Trgovine Play. Nakon provjere identiteta, programeri će morati registrirati naziv paketa i ključeve za potpisivanje svojih aplikacija. Google, međutim, neće provjeravati sadržaj ili funkcionalnost aplikacija.

Google kaže da će se samo aplikacije s provjerenim identitetom moći instalirati na certificirane Android uređaje, što je gotovo svaki uređaj temeljen na Androidu—ako ima Googleove usluge, to je certificirani uređaj. Ako na svom telefonu imate verziju Androida koja nije od Googlea, ništa od ovoga se ne odnosi na vas.

Google planira započeti testiranje ovog sustava s ranim pristupom u listopadu ove godine. U ožujku 2026. svi će programeri imati pristup novoj konzoli kako bi se verificirali. U rujnu 2026. Google planira pokrenuti ovu značajku u Brazilu, Indoneziji, Singapuru i Tajlandu. Sljedeći korak je još uvijek nejasan, ali Google cilja 2027. godinu za proširenje zahtjeva za provjeru na globalnoj razini.

Ovaj plan dolazi u vrijeme velikih promjena za Android. Tekući antimonopolski slučaj protiv Google Playa koji je pokrenuo Epic Games mogao bi konačno prisiliti promjene na Google Playu u nadolazećim mjesecima. Google je prije nekoliko tjedana izgubio žalbu na presudu i iako planira uložiti žalbu Vrhovnom sudu SAD-a, tvrtka će morati početi mijenjati svoju shemu distribucije aplikacija, osim ako ne dođe do daljnjih pravnih manevara.

Trenutno dostupna dokumentacija ne objašnjava što će se dogoditi ako pokušamo instalirati neprovjerenu aplikaciju, niti kako će telefoni provjeravati status provjere. Pretpostavlja se da će Google distribuirati ovu bijelu listu putem Play usluga kako se približava datum implementacije.