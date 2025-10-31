Google Play Trgovina dobiva AI sažetke recenzija za brži odabir aplikacija

Google je počeo s uvođenjem AI generiranih sažetaka recenzija korisnika u svoju Play Trgovinu. Nova značajka "Korisnici kažu" pomaže vam da brzo shvatite prednosti i mane aplikacije bez čitanja stotina komentara

Čini se da Google nastavlja svoj pohod integracije umjetne inteligencije u sve svoje proizvode i usluge. Kako prenosi GSM Arena, najnoviji dodatak stigao je izravno u Play Trgovinu na Android uređajima, a cilj mu je olakšati i ubrzati proces odabira aplikacija.

Riječ je o sažecima recenzija generiranim pomoću umjetne inteligencije, koji bi trebali uštedjeti značajnu količinu vremena koju inače trošimo na "skeniranje" desetaka ili stotina recenzija kako bismo stekli dojam o kvaliteti pojedine aplikacije. Kada vam značajka postane dostupna, primijetit ćete novi odjeljak pod nazivom "Korisnici kažu" (eng. Users are saying), smješten odmah iznad pojedinačnih recenzija korisnika.

Kao što je to često slučaj s Googleovim novostima, uvođenje značajke je postupno, iako je napokon službeno započelo. Zanimljivo je da su ovi AI sažeci prvi put primijećeni u fazi testiranja prije više od godinu dana. Važno je napomenuti da će se sažetak prikazivati samo za aplikacije s dovoljnim brojem recenzija, iako točan prag koji je potreban još uvijek nije poznat. Svaki sažetak sastoji se od jednog odlomka koji nastoji istaknuti najčešće pozitivne i negativne točke iz korisničkih osvrta.

Ispod samog sažetka nalazi se i set "kartica" (eng. chips) na koje možete kliknuti kako biste brzo filtrirali i pregledali recenzije koje spominju ključne riječi opisane na kartici. Time je dodatno olakšana navigacija kroz najvažnije aspekte aplikacije, poput "performansi", "dizajna" ili "problema s prijavom".

Za kraj, vrijedi spomenuti da ovo nije revolucionarna inovacija u svijetu mobilnih trgovina. Konkurentski Apple je sličnu funkcionalnost uveo u svoj App Store još u travnju ove godine. Ipak, za korisnike Androida ovo je dobrodošao dodatak koji će proces odabira aplikacija učiniti znatno bržim i informiranijim.

Napominjemo da AI generirani sažetci još nisu dostupni kod nas lokalno.