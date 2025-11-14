Google uvodi nova pravila za ručno instaliranje aplikacija

Google dodatno steže sigurnosne mjere oko sideloadinga, a sve kako bi spriječio neopreznu instalaciju zlonamjernih aplikacija

Matej Markovinović petak, 14. studenog 2025. u 05:45
📷 Foto: Google
Foto: Google

Nakon što je u kolovozu najavio obaveznu verifikaciju developera za ručno instalirane aplikacije (sideloading), Google je sada predstavio dodatne korake kojima želi pojačati sigurnost Androida.

Kako stoji u priopćenju Googlea, ove se promjene odnose isključivo na aplikacije koje se instaliraju izvan Google Playa, točnije na softver trećih strana, APK datoteke i alternativne trgovine. Ručna instalacija time ne nestaje, ali više neće biti jednostavan „preuzmi i instaliraj“ postupak.

Umjesto toga, iz Googlea napominju da će korisnike čekati novi, napredni proces s dodatnim upozorenjima, provjerama i eksplicitnim privolama koji bi trebao onemogućiti da ih prevaranti nagovore na instalaciju zlonamjernih aplikacija. Instalacija i dalje ostaje ručna, ali samo za one korisnike koji svjesno prihvate rizik i prođu kroz sve korake sigurnosnog sustava.

„Radimo na novom naprednom postupku koji omogućuje iskusnim korisnicima da prihvate rizike instaliranja softvera koji nije verificiran. Dizajniramo ovaj postupak tako da bude otporan na prisilu, kako korisnici ne bi bili prevareni da zaobiđu sigurnosne provjere pod utjecajem prevaranta. Uključivat će i jasna upozorenja kako bi korisnici u potpunosti razumjeli uključene rizike, ali na kraju, odluka je u njihovim rukama“, kaže Matthew Forsythe, jedan od rukovoditelja u odjelu Android App Safety.

Prvi koraci implementacije očekuju se tijekom 2026., a tek tada će biti jasnije kako će novi režim ručne instalacije aplikacija izgledati u praksi i koliko će utjecati na korisnike koji se ponajviše oslanjaju na takvu vrstu instalacije aplikacija. 

 



