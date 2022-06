Osobne korisnike najviše brinu krađa osjetljivih podataka, phishing napadi i ransomware

Prema izvještaju Acronis Cyber Protection Weeka, tijekom prošle godine je čak 56% IT korisnika je nepovratno izgubilo svoje podatke

Kompanija Acronis, specijalizirana za kibernetičku sigurnost, predstavila je rezultate svog godišnjeg istraživanja Cyber Protection Week. Ovogodišnje izvješće ukazuje na sve veći broj slučajeva gubitka osobnih ili poslovnih podataka, ali i na sve veću popularnost izrada sigurnosnih kopija u oblaku.

Gotovo tri četvrtine IT korisnika je moralo vratiti svoje podatke iz sigurnosne kopije, a više od polovice njih izgubilo je svoje podatke 2021. godine, bilo zbog ljudske pogreške, kvara sustava, gubitka opreme ili napada zlonamjernog softvera. Strahovi osobnih korisnika od kibernetičkih napada porasli su prošle godine, ali njihove navike izrade sigurnosne kopije nisu se puno promijenile. Na primjer, samo jedan od deset korisnika izrađuje sigurnosnu kopiju svaki dan, 34% sigurnosno tek jednom mjesečno, a 41% neredovito ili uopće ne.

Zaključci istraživanja Acronisa, provedenog na više od 6.200 IT korisnika i IT menadžera u 22 zemlje diljem svijeta, također opisuju korisničke propuste u IT sigurnosti. Na primjer, 43% njih ažurira svoje sustave najranije tjedan dana nakon objavljivanja. Gotovo polovica nije sigurna hoće li ih njihovi sigurnosni alati zaštititi od trenutnih prijetnji. Iako su s pravom zabrinuti zbog phishing i ransomware napada, ne obraćaju dovoljno pozornosti na druge prijetnje, kao što su DDoS ili cryptojacking.

Najzanimljiviji zaključci studije:

56% osobnih IT korisnika (ili članova njihovih obitelji) izgubilo je podatke 2021. godine, od čega 30% jednom, 21% više puta , a 5% čak i više od 5 puta. Samo 44% osobnih korisnika prošle godine nije izgubilo svoje podatke.

39% korisnika moralo je jednom vraćati svoje podatke iz sigurnosnih kopija, 33% njih vraćalo je podatke više puta, a tek 28% nije moralo vraćati podatke iz sigurnosnih kopija.

6% korisnika potrošilo je više od cijelog dana na povrat podataka iz sigurnosnih kopija, 15% manje od jednog dana, 46% manje od pola dana i 33% manje od sat vremena.

Svega 10% korisnika svaki dan sigurnosno kopira svoja računala ili mobilne uređaje, 37% redovito, a čak 43% neredovito ili uopće ne

Od 2019. godine, korisnici su udvostručili naviku izrade sigurnosne kopije u oblak: 54% korisnika sad se izjašnjava da radi sigurnosne kopije u oblaku, što je dvostruko više njih u odnosu na 2019., odnosno na vrijeme prije pandemije. Proporcionalno tome, navika izrade lokalne sigurnosne kopije smanjena je za gotovo polovicu - na 33%, dok hibridnu sigurnosnu kopiju, koja se ujedno i najviše preporučuje, radi tek 12% korisnika.

Korisnici su najviše zabrinuti zbog: krađe podataka - kreditne kartice, identitet, lozinke i sl. - (65%), napada zlonamjernog softvera (59%), krađe identiteta (49%), brute force napada (47%) te ransomwarea (42%). S druge strane, vrlo slabo su upoznati s prijetnjama cryptojackinga (26%), DoS ili DDoS rizicima (20%) te napadima na kućne i IoT uređaje (19%)

Cjelokupno istraživanje (na engleskom jeziku) dostupno je na ovim stranicama: https://dl.acronis.com/u/rc/Acronis-Cyber-Protection-Week-Global-Report-2022.pdf.