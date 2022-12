Privatni podaci u iCloudu dobit će potpunu enkripcijsku zaštitu

Appleov servis za pohranu u oblaku, iCloud, bio je "glavni akter" afere The Fappening, u kojoj su hakeri uspjeli prevariti brojne slavne osobe i ukrasti im podatke za pristup, pa su u javnost puštali njihove privatne sadržaje, primarno eksplicitne fotografije. Bilo je to, sa sigurnosnog aspekta davne, 2014. godine, a kao odgovor na taj i slične događaje Apple je (kao, uostalom i ostatak industrije) uveo višefaktorsku provjeru identiteta i uvelike spriječio slične neovlaštene upade u račune.

Međutim, iCloud je do današnjih dana ostao "običan" servis za pohranu, koji tamo spremljene podatke ne štiti enkripcijom. Takva je situacija omogućavala policijskim istražiteljima ili raznim obavještajnim agencijama pristup do podataka osoba od interesa. Nakon nekih pucnjava u SAD-u tako su policija i FBI mogli zatražiti od Applea dostavu iCloud backupa uređaja osumnjičenih, a ovi su ih, slijedom sudskog naloga, morali dati, iako im same uređaje otključati nisu mogli niti htjeli.

Napokon enkripcija

Nakon mnogo godina, i iCloud će sada dobiti naprednu enkripcijsku zaštitu. Apple je najavio uvođenje potpune, end-to-end enkripcije u ovaj servis, koja će štititi privatne podatke korisnika čak i u slučaju hakiranja iClouda.

Kriptirani će ubuduće na iCloudu moći biti backupovi uređaja, dokumenti na iCloud Driveu, fotografije, bilješke, podsjetnici, podaci iz Safarija i Walleta, glasovne zabilješke, i svi slični podaci. Ono što neće biti kriptirano su podaci koji ovise o vanjskim, globalnim standardima, a uključuju e-mailove, kontakte i podatke u kalendaru. Enkripcija bi u njihovom slučaju dokinula kompatibilnost s vanjskim servisima i sustavima.

Od sljedećeg ažuriranja

Apple pojašnjava kako će enkripciju iClouda, koju nazivaju "Advanced Data Protection", korisnici moći ručno uključiti. Za to će im trebati sljedeće ažuriranje iOS-a i iPadOS-a (16.2) te macOS-a (13.1). U slučaju kad je dodatna zaštita uključena, a korisnik iz bilo kojeg razloga izgubi pristup svojem računu, moći će ga oporaviti korištenjem lozinke za otključavanje uređaja, nekog od kontakata za nuždu ili posebnog ključa – te će podatke biti potrebno postaviti prilikom uključivanja zaštite.